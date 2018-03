O Ιβάν Σαββίδης πούλησε στους Ιάπωνες τη ΣΕΚΑΠ

Μια μεγάλη συμφωνία με το συνολικό τίμημα να φτάνει το 1,6 δισεκατομμύριο δολάρια έκλεισε, με φόντο την ΣΕΚΑΠ.



Η Japan Tobacco Inc ανακοίνωσε ότι συμφώνησε την εξαγορά της ρωσικής Donskoy Tabak και μέσω αυτής αποκτά και την πλειοψηφία της ελληνικής καπνοβιομηχανίας που έως σήμερα άνηκε στον όμιλο Σαββίδη.



Η αγορά της ΣΕΚΑΠ συνιστά μέρος της συμφωνίας-πακέτο για την εξαγοράς της «μητρικής» ρωσικής Donskoy Tabak στην οποία ανήκει η Συνεταιριστική Καπνοβιομηχανίας Ελλάδος Α.Ε.



Πιο συγκεκριμένα, η Japan Tobacco Inc. ανακοίνωσε ότι ο Όμιλος εταιρειών JT συμφώνησε στην εξαγορά των εταιρειών Donskoy Tabak, «ενισχύοντας, έτσι, τη περαιτέρω την πρώτη θέση της εταιρείας στη Ρωσία, την τρίτη μεγαλύτερη αγορά προϊόντων καπνού στον κόσμο. Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, ο Όμιλος JT αποκτά πακέτο και τα πλειοψηφικά μερίδια της Συνεταιριστικής Καπνοβιομηχανίας Ελλάδος Α.Ε. (ΣΕΚΑΠ)».



«Η εξαγορά αυτή αποδεικνύει τη δέσμευσή μας να ενισχύσουμε την πρώτη θέση μας στην αγορά της Ρωσίας. Για αρκετά χρόνια, η αγορά αυτή αποτέλεσε ακρογωνιαίο λίθο της αύξησης των κερδών του Ομίλου μας. Η συναλλαγή αυτή θα αυξήσει το μερίδιο αγοράς μας σε περίπου 40% και θα συμβάλει άμεσα στα κέρδη του Ομίλου, μέσα από συνέργειες που αναμένονται στα επόμενα χρόνια» σχολίασε ο Mutsuo Iwai, Πρόεδρος των Παγκόσμιων Επιχειρήσεων Καπνού του Ομίλου.



Αναστολή του προστίμου των 44 εκατ. ευρώ για τη ΣΕΚΑΠ



Στην Ελλάδα, η JTI διαθέτει τα προϊόντα της από τη δεκαετία του '80 και σήμερα κατέχει μερίδιο αγοράς περίπου 23%.



Το 2017, τα προϊόντα της JTI συνεισέφεραν περισσότερα από 640 εκατ. ευρώ στα Δημόσια έσοδα από τον καπνό ήτοι το 1,5% των εσόδων του κρατικού ταμείου.



Επιπλέον, η εταιρεία υποστηρίζει την ελληνική οικονομία αγοράζοντας το 25% της συνολικής εγχώριας παραγωγής καπνού.



Η εξαγορά της ΣΕΚΑΠ καταδεικνύει τη δέσμευση της JTI για την Ελλάδα και ενισχύει τη δεύτερη θέση της εταιρείας στην αγορά, με επιπλέον μερίδιο αγοράς 3%.



Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 3ου τριμήνου του 2018, μετά και τη ρυθμιστική εκκαθάριση.



Σε μια λιτή ανακοίνωση του Ιβάν Σαββίδη προς τους συνεργάτες του αναφέρεται ως αιτία της πρόθεσής του να μεταβιβάσει τα μερίδιά του στην ιαπωνική JT αφενός η συρρίκνωση των πωλήσεων της αγοράς λόγω της κρίσης και αφετέρου οι σημαντικές αυξήσεις των ειδικών φόρων κατανάλωσης (ΕΦΚ).



Τι δήλωσε ο πρόεδρος της ΣΕΚΑΠ



«Σήμερα, Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018, υπεγράφη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας JTI και της Tobacco Businnes Complex of the "Agrocom Group" (Donskoy Tabak), μέρος της οποίας είναι η εταιρεία ΣΕΚΑΠ. Η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί με την έγκριση των αρμόδιων αντιμονοπωλιακών αρχών» δήλωσε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΕΚΑΠ ΑΕ, Αρτούρ Νταβιντιάν (Arthur Davidyan), σχετικά με την απόκτηση του πλειοψηφικού μεριδίου της εταιρείας από τον Όμιλο JT.



«Οι διαπραγματεύσεις σχετικά με αυτή τη συμφωνία διήρκησαν πάνω από έναν χρόνο. Πρόκειται για μια απόλυτα μελετημένη επιχειρηματική κίνηση. Η συμφωνία αυτή φέρνει την ΣΕΚΑΠ, μπροστά σε μια νέα εποχή. Αφού η ΣΕΚΑΠ ανασυγκροτήθηκε, τα τελευταία πέντε χρόνια παρουσίασε μια δυναμική παρουσία στην ελληνική αγορά. Τώρα, ενσωματώνεται σε μια μεγάλη διεθνή καπνική εταιρεία» επισημαίνει στη δήλωσή του και συνεχίζει: «Η JTI, κύριος μέτοχος της οποίας είναι η κυβέρνηση της Ιαπωνίας, έχει μια επιτυχημένη παρουσία και μεγάλη εμπειρία στην ελληνική αγορά καπνού. Το γεγονός αυτό δημιουργεί νέες προοπτικές και ελπίδα όχι μόνο για τη ΣΕΚΑΠ, αλλά και για όλους τους κατοίκους της περιοχής της Ξάνθης και της ευρύτερης περιοχής. Το Διοικητικό Συμβούλιο του "Dimera Group" αποφάσισε να επικεντρώσει την επενδυτική δραστηριότητα του στην Ελλάδα σε άλλα μεγάλα έργα στους τομείς των logistics, της παραγωγής τροφίμων, των ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων».



Ποιος είναι ο Όμιλος Japan Tobacco Inc.



Η Japan Tobacco Inc. είναι μια κορυφαία εταιρεία προϊόντων καπνού, η οποία ανήκει κατά 33% στο Ιαπωνικό Δημόσιο.



Με επιχειρήσεις σε περισσότερες από 120 χώρες και σχεδόν 60.000 εργαζόμενους ανά τον κόσμο, η εταιρεία κατασκευάζει και εμπορεύεται μερικές από τις γνωστότερες διεθνείς μάρκες τσιγάρων μεταξύ των οποίων τα Winston, Camel, MEVIUS, LD και American Spirit.



Η JT έχει δεσμευτεί να επενδύει στην ανάπτυξη Προϊόντων Μειωμένου Κινδύνου (ΠΜΚ) και εμπορεύεται το Ploom TECH, ένα προϊόν θερμαινόμενου καπνού, καθώς και διάφορα προϊόντα ηλεκτρονικών τσιγάρων με το σήμα Logic.



O Όμιλος έχει επίσης παρουσία στην αγορά των φαρμακευτικών προϊόντων καθώς και των επεξεργασμένων τροφίμων.



Ο Ρωσικός Τύπος για την πώληση της Donskoy Tabak του Ιβάν Σαββίδη στην Japan Tobacco



