Ο Ρωσικός Τύπος για την πώληση της Donskoy Tabak του Ιβάν Σαββίδη στην Japan Tobacco

Μια από τις μεγαλύτερες καπνοβιομηχανίες του κόσμου, η Japan Tobacco Inc., αγοράζει τη ρωσική καπνοβιομηχανία Donskoy Tabak (Ντανσκόι Ταμπάκ), η οποία ανήκει στον όμιλο Agrokom του Ιβάν Σαββίδη, έναντι 90 δισεκατομμυρίων ρουβλίων (1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων), γράφει η ρωσική εφημερίδα Vedomosti επικαλούμενη την ανακοίνωση της ιαπωνικής εταιρείας.



«Η εξαγορά αυτή δείχνει την επιδίωξη μας να ενισχύσουμε την ηγετική μας θέση στην Ρωσία. Η συμφωνία θα αυξήσει το μερίδιο μας στην αγορά, περίπου στο 40% και σε σύντομο διάστημα θα αποφέρει κέρδη», αναφέρεται στη ανακοίνωση του ιαπωνικού ομίλου.



Η Donskoy Tabak, γράφει η εφημερίδα Vedomosti, είναι η τέταρτη μεγαλύτερη καπνοβιομηχανία της Ρωσίας και ο μεγαλύτερος παραγωγός καπνού στην αγορά ο οποίος μέχρι τώρα δεν είχε αγορασθεί μέχρι τώρα από κανέναν διεθνή όμιλο.



Η ανακοίνωση της Japan Tobacco Inc αναφέρει ότι το μερίδιο της Donskoy Tabak στην αγορά της Ρωσίας είναι 7% και οι βασικές μάρκες τσιγάρων της είναι οι Donskoy Tabak, Kiss και Play.



Η Donskoy Tabak ανήκει στον όμιλο «Agrokom» του επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη από το Ροστόφ, οποίος υπήρξε βουλευτής της Ρωσικής Δούμας (2003-2012). Η καπνοβιομηχανία Donskoy Tabak παράγει 45 δισεκατομμύρια τσιγάρα ετησίως, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα της εταιρείας.



Ο Γενικός Διευθυντής της Agrokom, Σεργκέι Σαπατνίτσκι, επιβεβαίωσε την συμφωνία για την εξαγορά της Donskoy Tabak από την Japan Tobacco Inc, δηλώνοντας ότι η απόφαση ήταν σταθμισμένη και μελετημένη, και πως οι διαπραγματεύσεις και η προετοιμασία που απαιτήθηκε για την σύναψη της σχετικής συμφωνίας, διήρκεσαν περισσότερο από ένα χρόνο. «Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις αντικειμενικές συγκυρίες που διαμορφώθηκαν στην αγορά, δηλαδή την αρνητική δυναμική, τις αυστηρότερες ρυθμίσεις και την πολιτική επιβολής φόρου κατανάλωσης, την άνοδο της λαθραίας διακίνησης τσιγάρων, αντιληφθήκαμε ότι οι δυνατότητες να εξελιχθεί μεμονωμένα μια καπνοβιομηχανία, η οποία θα λειτουργεί εκτός μιας διεθνούς εταιρείας καπνοβιομηχανίας, περιορίζονται από χρόνο σε χρόνο» δήλωσε ο Σαποτνίτσκι. Ο ίδιος προσέθεσε ότι η Agrokom θα επικεντρώσει το ενδιαφέρον της σε άλλα μεγάλα επιχειρηματικά σχέδια όπως είναι μεταξύ άλλων, η παραγωγή συσκευασιών, η κατεργασία κρέατος, η έρευνα και η ανάπτυξη.



Πηγή: APE-MPE, Vedomosti