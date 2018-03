Aποδοτική η ελληνική επιχειρηματική αποστολή σε Σόφια, Βουκουρέστι και Βελιγράδι

Με απόλυτη επιτυχία συνεχίστηκε η αποστολή 25 εξωστρεφών ελληνικών εταιρειών του κλάδου Τροφίμων & Ποτών στο Βελιγράδι, στο Βουκουρέστι και στη Σόφια.Η επιχειρηματική κίνηση, που έγινε πριν από λίγους μήνες, οργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. (Enterprise Greece) σε συνεργασία με τα Γραφεία Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων των κατά τόπους Ελληνικών Πρεσβειών.Η εν λόγω αποστολή αποτελεί συνέχεια των συναντήσεων Β2Β που πραγματοποιήθηκαν σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη τον Μάιο του 2017.Οι ελληνικές εταιρείες συναντήθηκαν στις τρεις πρωτεύουσες με περισσότερους από 150 αγοραστές, οι οποίοι εκπροσωπούσαν εισαγωγικές εταιρείες, ξενοδοχεία, αλυσίδες λιανικής πώλησης, δίκτυα διανομών και καταστήματα delicatessen.Τουλάχιστον 600 επιχειρηματικές συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν τις 5 αυτές ημέρες, θέτοντας γερές βάσεις για μελλοντική σύναψη εμπορικών συμφωνιών.Στο Βελιγράδι, πρώτο σταθμό της αποστολής διεξήχθησαν οι επιχειρηματικές συναντήσεις, ενώ την επομένη, οι ελληνικές εταιρείες πραγματοποίησαν επισκέψεις σε επιλεγμένες εταιρείες ενδιαφέροντός τους.Στο Βουκουρέστι, οι επιχειρηματικές συναντήσεις έλαβαν χώρα ενώ διοργανώθηκε και συνέδριο με τίτλο «Hellenic Forum on Agriculture, Food & Beverages and related channels of distribution». Το συνέδριο διοργάνωσε το Ελληνο-Ρουμανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ελλάδας.Στο πλαίσιο του Φόρουμ, ο Πρόεδρος του Enterprise Greece, Χρήστος Στάικος, ανέφερε ότι «η ελληνική οικονομία ανακάμπτει και η εξωστρέφεια ενισχύεται».«Ήδη στο εννεάμηνο του 2017 έχουμε αύξηση τόσο στις εξαγωγές (21,11 δισ.-αύξηση 13,5% σε σχέση με το αντίστοιχο του 2016, με βάση την ΕΛΣΤΑΤ), όσο και στις Ξένες Άμεσες Επενδύσεις (2,988 δισ.-αύξηση 68,6 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2016, σύμφωνα με την ΤτΕ).Από την πλευρά μας, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε ένα συνεκτικό και αντιπροσωπευτικό πρόγραμμα δράσεων για την περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η διοργάνωση της επιχειρηματικής αποστολής σε Βελιγράδι, Βουκουρέστι, Σόφια. Ειδικότερα, ο κλάδος τροφίμων και ποτών έχει σημαντική δυναμική και εντείνουμε τις ενέργειες μας για την προώθηση των εξαγωγών, καθώς εκτιμούμε ότι υπάρχουν σοβαρές προοπτικές ανάπτυξης», σημείωσε.Οι Έλληνες επιχειρηματίες είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν επιλεγμένες εταιρείες ενδιαφέροντός τους.Οι επιχειρηματικές συναντήσεις, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ολοκληρώθηκαν στη Σόφια.Εκεί, οι Ελληνικές εταιρείες, εκτός από τις κατ’ ιδίαν προκαθορισμένες συναντήσεις που είχαν με τοπικές εταιρείες για διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας, ενημερώθηκαν για τον ανταγωνισμό, αλλά και τις συνθήκες της συγκεκριμένης αγοράς.Οι εκπρόσωποι των ελληνικών εταιρειών που συμμετείχαν στην αποστολή εξέφρασαν την ικανοποίησή τους και τόνισαν ότι τέτοιου είδους δράσεις συμβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων σε μικρό χρονικό διάστημα και στην προβολή των ελληνικών προϊόντων σε ξένες αγορές.