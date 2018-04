Έργο επένδυσης στις πολιτιστικές διαδρομές της Βόρειας Ελλάδας

Την αξία των επενδύσεων στις ευρωπαϊκές πολιτιστικές διαδρομές αναδεικνύει το έργο διαπεριφερειακής συνεργασίας Cult-RInG “Cultural Routes as Investments for Growth and Jobs” (Πολιτιστικές Διαδρομές ως Επενδύσεις για Ανάπτυξη και Απασχόληση), στο οποίο η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος.Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η υλοποίηση του έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Europe, βρίσκεται σε εξέλιξη.Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έλαβε μέρος στο 2ο διαπεριφερειακό θεματικό εργαστήριο του Cult-RInG, στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας (18-19 Απριλίου 2018).Το Cult-RInG είναι ένα έργο διαπεριφερειακής συνεργασίας, που αναδεικνύει την αξία των επενδύσεων στις ευρωπαϊκές πολιτιστικές διαδρομές και τη συνεισφορά της δημιουργίας νέων πολιτιστικών διαδρομών στην ανάπτυξη και την απασχόληση.Το έργο έχει επιλεγεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως αντιπροσωπευτικό στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018 και αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την προβολή του πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.Εκτός από την προφανή πολιτιστική αξία, η οποία έχει παγκόσμιο πεδίο εφαρμογής, στόχος είναι να αξιοποιηθεί το θετικό κλίμα που δημιουργούν οι πολιτιστικές διαδρομές στην τοπική οικονομία μέσω ενίσχυσης του τουρισμού, προωθώντας την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και την επιχειρηματικότητα μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων και ελκυστικών προϊόντων και υπηρεσιών πολιτιστικού τουρισμού.Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας επιδιώκει την παράλληλη προβολή του πολιτισμού και του τουρισμού ως ενιαίου πυλώνα της αναπτυξιακής της πολιτικής που μπορεί να φέρει εισόδημα, να ανοίξει νέες θέσεις εργασίας, να αναδείξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας και να δημιουργήσει το σωστό υπόβαθρο για τις επιχειρησιακές δραστηριότητες σε μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή για τις επιχειρήσεις.Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετείχε ως επικεφαλής εταίρος του έργου Cult-RInG στο 4ο Διεθνές Φόρουμ που πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2017 στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, στο πλαίσιο της «Συνεργασίας για τον Πολιτισμό ως Παράγοντα Ανάπτυξης-Βόρεια Διάσταση», με αντικείμενο τις νέες πολιτιστικές διαδρομές και τη βιώσιμη ανάπτυξή τους.Παράλληλα, μέλη του εταιρικού σχήματος του έργου Cult-RInG συμμετείχαν στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού ITB στο Βερολίνο.ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ