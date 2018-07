Διασώθηκαν 4 παιδιά από το σπήλαιο στην Ταϊλάνδη - Η επιχείρηση συνεχίζεται το πρωί (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Helicopter flies over the hospital in Chiang Rai. 2 ambulances have arrived here already. #ThaiCaveRescue #ThamLaung pic.twitter.com/eaUfypJTCS — Nick Beake (@Beaking_News) 8 Ιουλίου 2018

Governor confirms 4 boys rescued. Operation pauses now for a meeting and assessment on next steps. Says the doctor chose which boys came out first. 90 divers involved all up. Operation went faster than anticipated #tennews #thamluangcave #ThaiCaveBoys pic.twitter.com/b5RPN8XYSF — Daniel Sutton (@danielsutton10) 8 Ιουλίου 2018

Ambulance going up. Fourth I’ve seen in this short amount of time. pic.twitter.com/ADl47EHYCg — Helier Cheung (@HelierCheung) 8 Ιουλίου 2018

The U.S. is working very closely with the Government of Thailand to help get all of the children out of the cave and to safety. Very brave and talented people! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 Ιουλίου 2018

Ραγδαίες εξελίξεις στην Ταϊλάνδη τις τελευταίες ώρες. Τέσσερα από τα 12 παιδιά που εγκλωβίστηκαν σε πλημμυρισμένο σπήλαιο απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια, πολύ νωρίτερα μάλιστα από το προβλεπόμενο.Τα παιδιά μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της γειτονικής πόλης Τσιάνγκ Ράι, σύμφωνα με τον επικεφαλής της επιχείρησης διάσωσης, ο οποίος δήλωσε ότι «Η διάσωση έχει ολοκληρωθεί για τη νύχτα (σ.σ. τοπική ώρα) και θα ξεκινήσει ξανά σε 10-20 ώρες, επειδή έχουμε χρησιμοποιήσει όλο το οξυγόνο».Σύμφωνα με τον ίδιο έχουν διασωθεί 4 παιδιά με την βοήθεια διασωστών και απομένουν 8 συν ο προπονητής τους. Η νέα επιχείρηση αναμένεται να ξεκινήσει γύρω στις 8 το πρωί (τοπική ώρα). Νωρίτερα, διασώστης που μίλησε στο Reuters είχε αναφέρει ότι βγήκαν 6 παιδιά, μια πληροφορία που ωστόσο δεν επιβεβαιώθηκε από επίσημα χείλη.Οι Ταϊλανδοί δύτες ανακοίνωσαν στην επίσημη σελίδα τους στο Facebook ότι στις 19:47 τοπική ώρα (15:47 ώρα Ελλάδος), τέσσερα από τα 12 παιδιά απεγκλωβίστηκαν με επιτυχία.Όπως ανέφεραν οι επίσημες αρχές, το κάθε παιδί συνόδευαν δύο έμπειροι δύτες.Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Ταϊλάνδης «The Nation»από το σπήλαιο Ταμ Λουάνγκ είναι ο Mongkhon Bunpiem. Πρόκειται για έναν 14χρονο, που έχει το «παρατσούκλι» Mark. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ ο 14χρονος απεγκλωβίστηκε στις 5:10 τοπική ώρα, δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο Chiang Rai Prachanukraw.Τα παιδιά χρειάστηκε να κολυμπήσουν περίπου ένα χιλιόμετρο για να βγουν από τη σπηλιά.Σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο,ήταν εκείνα που είχαν περισσότερες δυνάμεις και μπορούσαν να κολυμπήσουν. Δήλωσε μάλιστα ότι η επιχείρηση «προχωρά καλύτερα απ' ό,τι περιμέναμε».Τα τέσσερα από τα 12 αγόρια έχουν ήδη μεταφερθεί στο νοσοκομείο δήλωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας.Σύμφωνα με τον Guardian οι διασώστες θα χρειαστούν 10 ώρες για να προετοιμαστούν για το δεύτερο σκέλος της επιχείρησης.Όταν ο κυβερνήτης της επαρχίας, Ναρονγκσάκ Οσοτανακόρν εμφανίστηκε για να ενημερώσει τους δημοσιογράφους για την πορεία της επιχείρησης, έγινε δεκτός με χειροκροτήματα. Είπε πως είδε τα παιδιά και πως η κατάσταση της υγείας τους είναι "τέλεια".Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετέχουν 50 δύτες από άλλες χώρες και 40 από την Ταϊλάνδη.Τοπικά ΜΜΕ μετέδωσαν βίντεο όπου φαίνεται ελικόπτερο να μεταφέρει σε νοσοκομείο τα παιδιά που διασώθηκαν."Οι ΗΠΑ εργάζονται στενά με την κυβέρνηση της Ταϊλάνδης για να βοηθήσουν να βγουν όλα τα παιδιά από τη σπηλιά με ασφάλεια. Πολύ θαρραλέοι και ταλαντούχοι άνθρωποι", έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο twitter.