Εντός 24 μηνών απευθείας αεροπορική σύνδεση της Ελλάδας με την Κίνα

Η προώθηση της Ελλάδας ως επενδυτικό προορισμό για Κινέζους επενδυτές, η σύσφιξη των διμερών σχέσεων και η επιδίωξη έναρξης απευθείας πτήσης από Xi'an στην Ελλάδα, βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων της ελληνικής αποστολής που επισκέφτηκε την περιοχή από τις 10 έως τις 12 Δεκεμβρίου.Επικεφαλής της αποστολής ήταν η πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας Βασιλική Θάνου, συνοδευόμενη από τον αναπληρωτή υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννη Τσιρώνη και τον βουλευτή Νικόλαο Νικολόπουλο, καθώς και από εκπροσώπους του Τουρισμού, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του επιχειρηματικού κόσμου.Στόχος της αποστολής ήταν η ενημέρωση των Κινέζων επενδυτών μέσω ενημερωτικών ομιλιών κατά τη διάρκεια του "2017 China (Xi'an) - Greece Investment and Financing Trade Forum" και την συζήτηση με επενδυτές για ενδεχόμενη συμμετοχή τους στα επενδυτικά σχέδια ελληνικών επιχειρήσεων. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Κινέζικη πλευρά από το CCPIT Xi'an Branch, China Chamber of International Commerce Xi'an Branch, China International Economic Association και CAFIEC του υπουργείου Εμπορίου της Κίνας.Από την ελληνική πλευρά διοργανώθηκε από την Belt and Road Associates.Η Επαρχία Shaanxi είναι μια από τις ισχυρότερες οικονομικά περιοχές της Κίνας με ετήσιο ΑΕΠ σχεδόν 280 δισ. δολαρίων, βρίσκεται λίγο χαμηλότερα από το ΑΕΠ του Πεκίνου (330 δισ. δολάρια) και της Σανγκάης (360 δισ. δολάρια).Οι δεσμοί του Xi'an, μιας πόλης σχεδόν 10 εκατ. κατοίκων, με την Ελλάδα είναι στενοί καθώς είναι αδελφή πόλη με την Καλαμάτα.Ο Κυβερνήτης της πόλης του Xi'an Shangguan Jiqing, κατά τη συνάντηση που είχε με την ελληνική αποστολή αναφέρθηκε με θερμά λόγια για την Ελλάδα και τους δεσμούς που συνδέουν τις δύο χώρες.Η κ. Θάνου αναφέρθηκε στους δεσμούς με την πόλη του Σιάν, αλλά και στις επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει Ελλάδα τονίζοντας ότι πλέον έχει εξέλθει από την οικονομική κρίση και έχει εισέλθει σε ρυθμούς ανάπτυξης και κάλεσε τους Κινέζους επενδυτές να επενδύσουν στην Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα κάλεσε τον κινεζικό λαό να επισκεφτεί την Ελλάδα και να γνωρίσει από κοντά την Ιστορία της και να απολαύσει τον ελληνικό ήλιο και τη θάλασσα.Παράλληλα ζήτησε να υπάρχει απευθείας αεροπορική σύνδεση από το Xi'an στην Ελλάδα κάτι στο οποίο ο κυβερνήτης της πόλης ανταποκρίθηκε άμεσα, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του για έναρξη των απευθείας πτήσεων, το πολύ, εντός των επόμενων 24 μηνών.Πηγή: AΠΕ-ΜΠΕ