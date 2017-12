Καρέ-καρέ ο εκτροχιασμός τρένου από γέφυρα στην Ουάσιγκτον – Έπεσε σε αυτοκινητόδρομο – Τουλάχιστον 3 νεκροί και 100 τραυματίες (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

BREAKING: Pierce Co. sheriff's spokesperson: "Multiple injuries and fatalities" in Washington Amtrak train derailment. https://t.co/jgM1a0SJFf



Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε τη Δευτέρα, όταν σχεδόν όλα τα βαγόνια ενός επιβατικού συρμού με 77 επιβάτες εκτροχιάστηκαν καθώς περνούσε μια ανισόπεδη διάβαση και πολλά κατέληξαν στον αυτοκινητόδρομο από κάτω στο βορειοδυτικό τμήμα των ΗΠΑ, κατά τον απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία της Πολιτείας της Ουάσινγκτον.«Μας ενημέρωσαν ότι υπάρχουν τρία θύματα σε αυτό το στάδιο», μετά τον εκτροχιασμό του συρμού που εκτελούσε το δρομολόγιο 501 από το Σιάτλ στο Πόρτλαντ, χρησιμοποιώντας νέες σιδηροτροχιές για πρώτη φορά, ανέφερε η Μπρουκ Μπόβα, εκπρόσωπος της πολιτειακής αστυνομίας της Ουάσινγκτον, διευκρινίζοντας ότι «περίπου 100» άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, εκ των οποίων ορισμένοι σε κρίσιμη κατάσταση.Νωρίτερα, αμερικανικά ΜΜΕ είχαν κάνει λόγο για έξι νεκρούς, έναν αριθμό που οι αρχές δεν επιβεβαίωσαν.Ο κυβερνήτης της Ουάσιγκτον Τζέι Ίνσλι κήρυξε την πολιτεία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αφού ο εκτροχιασμός του τρένου της Amtrak προκάλεσε «απώλειες ζωής, τραυματισμούς και καταστροφές σε υποδομές».Η αμαξοστοιχία 501, που εκτελούσε το δρομολόγιο Σιάτλ- Πόρτλαντ, εκτροχιάστηκε γύρω στις 07.40 τοπική ώρα (17.40 ώρα Ελλάδας) καθώς διερχόταν από μια γέφυρα πάνω από τον αυτοκινητόδρομο I5. Στις φωτογραφίες που έδωσαν στη δημοσιότητα το υπουργείο Μεταφορών της πολιτείας και η αστυνομία διακρίνονται τουλάχιστον 2 συρμοί να έχουν πέσει και από τις δύο πλευρές της γέφυρας πάνω στο οδόστρωμα στον κεντρικό αυτοκινητόδρομο που συνδέει την Ολύμπια με την Τακόμα.«Υπάρχουν πολλοί νεκροί» δήλωσε ο Εντ Τρόιγερ, αξιωματικός στο γραφείο του σερίφη της κομητείας Πιρς κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης τύπου, κάνοντας λόγο για ένα σκηνικό «πραγματικά τρομακτικό». Μόλις έφθασαν οι ομάδες διάσωσης «ήταν προφανές ότι υπήρχαν νεκροί και τραυματίες» συμπλήρωσε ο ίδιος.Ο αστυνομικός είπε επιπλέον ότι κανένας οδηγός δεν σκοτώθηκε από την πτώση των βαγονιών στον δρόμο όμως πολλοί έχουν τραυματιστεί.Περίπου 78 τραυματίες και 5 μέλη του πληρώματος επέβαιναν στο τρένο, σύμφωνα με την κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων Amtrak.«Είχαμε μόλις διέλθει από την πόλη Ντίποντ και πιστεύω ότι ετοιμαζόμασταν να περάσουμε από μια στροφή» περιέγραψε ο Κρις Κάρνες στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο KIRO-TV.«Ξαφνικά ακούσαμε έναν οξύ ήχο, νιώσαμε ότι πέφταμε από έναν λόφο. Κατόπιν πεταχτήκαμε από τις θέσεις μας, τα παράθυρα έσπασαν, τα πάντα ακινητοποιήθηκαν, νερό έτρεχε από το τρένο και ο κόσμος ούρλιαζε».«Οι ράγες στο σιδηροδρομικό δίκτυο είχαν εκσυγχρονιστεί για να μπορούν να υποστηρίξουν τις μεγάλες ταχύτητες» συμπλήρωσε ο ίδιος.Το δυστύχημα συνέβη σε απόσταση περίπου 21 χιλιομέτρων βόρεια της πρωτεύουσας της πολιτείας και στην ίδια απόσταση από το νότιο τμήμα της στρατιωτικής βάσης McChord.«Βρισκόμαστε ακριβώς νότια της στρατιωτικής βάσης» περιέγραψε στο CNN ένας οδηγός που βρισκόταν στον δρόμο όταν συνέβη το δυστύχημα. «Πολλοί βγήκαν από τα οχήματά τους και έσπευσαν να βοηθήσουν (…)» εξήγησε.Προς το παρόν δεν έχουν αποσαφηνιστεί ούτε τα αίτια της τραγωδίας ούτε ο απολογισμός.Live coverage continues on @MSNBC

— MSNBC (@MSNBC) December 18, 2017 Μια φωτογραφία που αναρτήθηκε στο Twitter από το υπουργείο Μεταφορών της Ουάσιγκτον δείχνει μια αμαξοστοιχία να έχει πέσει από μια γέφυρα στον αυτοκινητόδρομο.