Στον κατάλογο της Lloyd's με τους 100 κορυφαίους της παγκόσμιας ναυτιλίας 14 Έλληνες πλοιοκτήτες

Στη λίστα με τα κορυφαία 100 ονόματα της παγκόσμιας ναυτιλίας βρίσκονται 14 Έλληνες πλοιοκτήτες αλλά και στελέχη από την ελληνική ναυτιλιακή βιομηχανία.



Ανάμεσα στα ονόματα της Lloyd's List βρίσκονται Έλληνες εφοπλιστές, καθώς και άνθρωποι από την Κίνα, τη Δανία και τη Νορβηγία.



Στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, λόγω της ισχυρής επιρροής της χώρας του στο παγκόσμιο εμπόριο. Στη συνέχεια ακολουθούν: o πρόεδρος της China Cosco Shipping Ζου Λιρόνγκ και ο πρόεδρος της China Merchants Λι Ζιανχόνγκ (2οι), η επικεφαλής της The Export-Import Bank of China Ζου Ξιαολιάν (3η), οι πρόεδροι των ICBC Financial Leasing της και Bocomm Financial Leasing, Ζάο Γκιουκάι και Σεν Μιν (4οι), ο Ρόμπερτ Ούγκλα (5ος) της AP Moller Holding, ο Σόρεν Σκου της AP Moller-Maersk (6ος), ο Τζον Φρέντρικσεν του Fredriksen Group (7ος).



Στην 8η θέση βρίσκεται ο Γιάννης Αγγελικούσης με τις εταιρείες Anangel Maritime Services Inc., Maran Tankers Management Inc. και Maran Gas Maritime Inc., ο οποίος χαρακτηρίζεται ο μεγαλύτερος ιδιώτης εφοπλιστής διεθνώς.



Οι υπόλοιπες 13 ελληνικές παρουσίες στη Lloyd's List είναι:



Γιώργος Προκοπίου, των Dynacom και Dynagas (15ος)



Αγγελική Φράγκου, του ομίλου Navios (26η)



Γιώργος Οικονόμου, των Dryships και Ocean Rig (27ος)



Παναγιώτης (Peter) Γ. Λιβανός, των Gaslog/DryLog (29ος)



Πέτρος Παππάς, της Star Bulk Carriers (38ος)



Νικόλας Τσάκος, πρόεδρος της INTERTANKO και επικεφαλής της Tsakos Energy Navigation (46ος)



Κωστής Κωνσταντακόπουλος, Costamare (54ος)



Θεόδωρος Βενιάμης, πρόεδρος της ΕΕΕ (57ος)



Ευάγγελος Μαρινάκης, της Capital Ship Management (66ος)



Πέτρος Γεωργιόπουλος, της General Maritime (69ος)



Γιάννης Πλατσιδάκης, πρόεδρος της INTERCARGO (83ος)



Πάνος Λασκαρίδης, πρόεδρος της ECSA, μέλος του Δ.Σ. της ΕΕΕ και CEO των Laskaridis Shipping Co. Ltd. και Lavinia Corp (95ος)



Δέσποινα Θεοδοσίου, πρόεδρος της WISTA International (96η).



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ