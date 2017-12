Δήλωση-έκπληξη Γιούνκερ: Εχω συνεργαστεί και με τον ακροδεξιό κυβερνητικό εταίρο του Τσίπρα!

Του Θάνου Αθανασίου



Την Ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το πρώτο ταξίδι του νέου Καγκελαρίου της Αυστρίας ήταν οι Βρυξέλλες και οι Ευρωπαϊκοί Θεσμοί, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν Κλωντ Γιούνκερ, μετά τη συνάντησή που είχε μαζί του το βράδυ της Τρίτης στις Βρυξέλλες, διασκεδάζοντας τις εντυπώσεις από τη συμμετοχή της ακροδεξιάς στο νέο κυβερνητικό σχήμα.



Ο Πρόεδρος της Κομισιόν κληθείς να απαντήσει “πως θα συνεργαστεί με τους υπουργούς που προέρχονται από τον κυβερνητικό εταίρο του κ.Κουρτζ” δήλωσε μάλιστα “εδώ έχω συνεργαστεί και με τον ακροδεξιό κυβερνητικό εταίρο του κ.Τσίπρα" (Εxtreme right coalition partner of Mr Tsipras).



Ο Πρόεδρος Γιούνκερ σημείωσε ότι αυτό αποτελεί ένα σημαντικό δείγμα των προθέσεων της νέας Αυστριακής Κυβέρνησης. Όπως είπε ο ίδιος "είχαμε εντατικές συνομιλίες", σημείωσε ότι ο Σ.Κουρτζ είναι φίλο- Ευρωπαίος και τόνισε ότι την νέα κυβέρνηση "θα την κρίνουμε από τις πράξεις της και οι πράξεις θα είναι αντανάκλαση των προθέσεων της".



Σημείωσε ειδικότερα πως αυτό έχει σημασία καθώς η Αυστρία θα αναλάβει την κυλιόμενη προεδρία της ΕΕ στο Β μισό του 2018. Τόνισε δε ότι το σημερινό πρόγραμμα της κυβέρνησης είναι σύμφωνο με την Κομισιόν ως προς την ανάγκη για προώθηση της αρχής της επικουρικότητας και τους ρεαλισμού.



Από την πλευρά του ο Σεμπάστιαν Κουρτζ σημείωσε ότι είχε σημαντικές συνομιλίες με την Κομισιόν, τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ντ.Τουσκ και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αύριο. "Είμαστε ο φίλο - Ευρωπαίοι", είπε ο Σ.Κούρτζ και συμφώνησε στις παρατηρήσεις Γιούνκερ για την επικουρικότητα (την ανάγκη δηλαδή να επιδιώκει η ΕΕ νομοθέτηση μόνο σε μεγάλα θέματα και να αφήνει τα μικρά στα Κ-Μ κατά την ερμηνεία Κουρτζ).



Ανέφερε δε την θέσης της Αυστρίας, ως προς την προληπτική προσέγγιση στο θέμα της παράνομης μετανάστευσης ως προς τη δυνατότητα διατήρησης των ανοιχτών συνόρων στο εσωτερικό της ζώνης Σένγκεν. Τόνισε δε ότι η Αυστρία επιδιώκει τη λειτουργία του Κράτος Δικαίου παντού και επιδιώκει να παίξει το ρόλο γέφυρας Ανατολής και Δύσης στην ΕΕ.



Σε σχέση με τη συμμετοχή της ακροδεξίας στην νέα κυβέρνηση, ο Πρόεδρος Γιούνκερ τόνισε ότι δεν είναι δυνατόν μέλη της νέας κυβέρνησης να μη γίνουν δεκτά από τις Βρυξέλλες και σημείωσε ότι θα πρέπει να συνηθίσει το ποιοι θα είναι υπουργοί, ενώ κατέδειξε ένα σαφή διαχωρισμό της σημερινής κατάστασης από την κυβέρνηση του 2002 (με την τότε συμμετοχή Γιέρκ Χάιντερ). Από την πλευρά του ο Σ.Κουρτζ επανέλαβε πολλές φορές ότι η Αυστρία είναι μια ισχυρή δημοκρατία και το αποτέλεσμα ήταν αποτέλεσμα δημοκρατικών εκλογών.



