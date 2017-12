Αφγανικής καταγωγής ο οδηγός του ΙΧ που έπεσε πάνω σε πεζούς στη Μελβούρνη – Αρχές: Ο δράστης έχει ψυχολογικά προβλήματα (ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ)

🆘‼️😯🔥 #Australia: The moment shortly after the terrorist SUV driver plowed into the crowd in #Melbourne. Some Chaos and panic! pic.twitter.com/cKH5lGZ98X — Onlinemagazin (@OnlineMagazin) December 21, 2017

"At this stage we believe it is a deliberate act," @VictoriaPolice Commander Russell Barrett speaks to media after a car runs down pedestrians on #Flinders Street in #Melbourne pic.twitter.com/ioBXaQgE3B — ABC News (@abcnews) December 21, 2017

#Melbourne Two men arrested in relation to the "incident" , driving a 4wd at 100kph through a packed crossing in Melbourne CBD is not an "incident" , Police and government will try to cover this up. pic.twitter.com/XzFaSccRt3 — MichaelWayneLleathem (@BornSteadfast) December 21, 2017

BREAKING: Australian police say up to 19 injured after car rams into crowd in central Melbourne; driver arrested. — The Associated Press (@AP) December 21, 2017

DEVELOPING: Paramedics are continuing to treat 12 people at the scene of the incident at Flinders and Elizabeth St. 3 people taken to the Alfred, 3 people taken to the Royal Melbourne Hospital. A pre-school aged child with a head injury has been taken to Royal Childrens Hospital. pic.twitter.com/xs2bwG6cxC — 7 News Melbourne (@7NewsMelbourne) December 21, 2017

Police are currently attending an incident on Flinders Street between Elizabeth and Swanston streets where a vehicle has collided with a number of pedestrians. Police have arrested the driver of the car. Extent of injuries are not known at this stage. (1/2) — Victoria Police (@VictoriaPolice) December 21, 2017

The driver of a white car has been arrested after a car hit pedestrians on Flinders Street in Melbourne's CBD. #7Newspic.twitter.com/G20c8S3Xpu — 7 News Brisbane (@7NewsBrisbane) December 21, 2017

Melbourne: Pedestrians struck by vehicle outside Melbourne's Flinders Street Station. Driver arrested by police. #Melbourne #7News pic.twitter.com/gr3dKYzQcD — 7 News Brisbane (@7NewsBrisbane) December 21, 2017

Unverified video of man being arrested following a car hitting pedestrians on #FlindersStreet #Melbourne pic.twitter.com/mQ9qjr3Kjh — Ben Ansell (@averagejourno) December 21, 2017

Police are currently attending an incident on Flinders Street between Elizabeth and Swanston streets where a vehicle has collided with a number of pedestrians. Police have arrested the driver of the car. Extent of injuries are not known at this stage. (1/2) — Victoria Police (@VictoriaPolice) December 21, 2017

Unverified video of man being arrested following a car hitting pedestrians on #FlindersStreet #Melbourne pic.twitter.com/mQ9qjr3Kjh — Ben Ansell (@averagejourno) December 21, 2017







Video of driver being arrested after mowing down pedestrians in Melbourne, Australia. Up to 12 people reportedly injured. pic.twitter.com/ElLe43ctWN — PM Breaking News (@PMBreakingNews) December 21, 2017

Ο οδηγός του αυτοκίνητου, το οποίο σήμερα έπεσε σκοπίμως πάνω σε πλήθος πεζών στο κέντρο της Μελβούρνης, είχε προβλήματα ψυχικής υγείας και δεν συνδέεται με την τρομοκρατία, ανακοίνωσε η αστυνομία.Πρόκειται για έναν 32χρονο Αυστραλό, αφγανικής καταγωγής, ο οποίος ήταν γνωστός στις αρχές και χρήστης ναρκωτικών ουσιών, σύμφωνα με τον Σέιν Πάτον, τον επικεφαλής της αστυνομίας της πολιτείας της Βικτόριας."Σε αυτό το στάδιο δεν έχουμε καμία απόδειξη που να παραπέμπει σε κάποια σχέση με την τρομοκρατία", είπε ο ίδιος.Η αστυνομία της πολιτείας της Βικτόριας ανακοίνωσε ότι το όχημα ήταν ένα λευκό Suzuki SUV.Το αυτοκίνητο παραβίασε τον κόκκινο σηματοδότη το πρωί της Πέμπτης σε πολυσύχναστη διασταύρωση και έπεσε με μεγάλη ταχύτητα επάνω στο πλήθος των πεζών.Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό της Μελβούρνης 3AW ότι άκουσε κραυγές και είδε ανθρώπους «να πετούν προς όλες τις κατευθύνσεις».Η περιοχή ήταν γεμάτη με ανθρώπους που έκαναν τις χριστουγεννιάτικες αγορές τους.Η υπηρεσία ασθενοφόρων της πολιτείας της Βικτόριας ανακοίνωσε ότι μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται και ένα παιδί προσχολικής ηλικίας που φέρει σοβαρό τραύμα στο κεφάλι.Φωτογραφίες που ελήφθησαν επί τόπου και αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν έναν γενειοφόρο με φανελένια μπλούζα να κάθεται στο δρόμο και να μιλάει στην αστυνομία.Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Australian Broadcasting Corp ότι το όχημα εκινείτο με ταχύτητα 80-100 χλμ την ώρα."Δεν φάνηκε να πατάει φρένο ή να κόβει ταχύτητα", είπε ο Τζιμ Στούπας, ο οποίος βρισκόταν έξω από το κατάστημά του την ώρα εκείνη."Το μόνο που άκουγες ήταν 'μπανγκ, μπανγκ, μπανγκ' ", είπε."Είδα πέντε με οκτώ ανθρώπους πεσμένους στο έδαφος και κόσμο να σπεύδει να τους βοηθήσει. Μέσα σε ένα λεπτό, νομίζω, η αστυνομία έφθασε επί τόπου, επομένως ήταν πολύ, πολύ γρήγορη (η αντίδραση)".Το περιστατικό επανέφερε τις δυσάρεστες μνήμες πολλών επιθέσεων από ένοπλους ισλαμιστές σε διάφορα μέρη του κόσμου την τελευταία διετία. Τον Ιανουάριο έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν όταν ένας οδηγός έπεσε πάνω σε πεζούς μερικές εκατοντάδες μέτρα πιο κάτω από το σημερινό περιστατικό. Η αστυνομία δεν το είχε συνδέσει τότε με την τρομοκρατία.Κεντρικοί δρόμοι στις αυστραλιανές πόλεις ήταν αυτή την εβδομάδα κατάμεστοι. Το σημερινό περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Φλίντερς, έναν μεγάλο δρόμο κατά μήκος του ποταμού Γιάρα, στην κεντρική επιχειρηματική συνοικία της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Αυστραλίας.Ο πρωθυπουργός Μάλκολμ Τέρνμπουλ δήλωσε ότι η ομοσπονδιακή και η πολιτειακή αστυνομία συνεργάζονται με υπηρεσίες ασφαλείας για την ασφάλεια της περιοχής και για να διερευνήσουν το "σοκαριστικό περιστατικό"."Οι σκέψεις μας και οι προσευχές μας είναι με τα θύματα και τους εργαζόμενους σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και υγείας που τα φροντίζουν", έγραψε ο Τέρνμπουλ στο επίσημο λογαριασμό του στο Twitter.Ο πρωθυπουργός της Βικτόριας Ντάνιελ Άντριους, γράφοντας στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter, έκανε λόγο για "φρικτό περιστατικό", όπως ανέφερε το Αθηναϊκό Πρακτορείο.Η Μελβούρνη έχει εγκαταστήσει περίπου 140 τσιμεντένια κολωνάκια στο κέντρο της πόλης για να αποτρέψει τυχόν επιθέσεις ενόπλων με αυτοκίνητα. Το Σίδνεϊ, η μεγαλύτερη πόλη της Αυστραλίας, έχει εγκαταστήσει τσιμεντένια οδοφράγματα στους κεντρικούς πεζοδρόμους.Οι αρχές πολλών πόλεων σε όλο τον κόσμο έχουν λάβει παρεμφερή μέτρα έπειτα από επιθέσεις στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Η Αυστραλία βρίσκεται σε "υψηλό" επίπεδο εθνικού συναγερμού από το 2015 επικαλούμενη την πιθανότητα επιθέσεων από Αυστραλούς, ριζοσπαστικοποιημένους στο Ιράκ και στη Συρία.Στενός σύμμαχος των ΗΠΑ και της επιχείρησής τους κατά του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία και το Ιράκ, η Αυστραλία εκτιμά ότι περισσότεροι από 100 πολίτες της μάχονται εκεί. Τον Δεκέμβριο του 2014, δύο όμηροι σκοτώθηκαν μέσα σε ένα καφέ στο Σίδνεϊ στη διάρκεια 17ωρης κατάληψης από έναν ένοπλο "μοναχικό λύκο", ο οποίος είχε εμπνευστεί από την τζιχαντιστική ιδεολογία.