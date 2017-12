Το βιομηχανικό πάρκο της επαρχίας Ζεζιάνγκ, μια νέα πύλη εισόδου στην κινεζική αγορά

Διέξοδο στην εξωστρέφεια των ελληνικών μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων δίνει η Κίνα ανοίγοντας ακόμη μία πύλη για τους επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να μπουν στην κινεζική αγορά. Πρόκειται για το βιομηχανικό πάρκο της επαρχίας Ζεζιάνγκ, που δημιουργήθηκε για να διευκολύνει εταιρίες από την κεντρική και ανατολική Ευρώπη και λειτουργεί στο πλαίσιο του CEEC China, της πρωτοβουλίας που ενώνει 16 ευρωπαϊκές χώρες με 500 κινεζικά επιμελητήρια και επαγγελματικές-εμπορικές ενώσεις. Τα εγκαίνια του αχανούς πάρκου, που βρίσκεται στην πόλη Χουντζού, έγιναν παρουσία αντιπροσωπειών από τις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης και παράλληλα διοργανώθηκε το Σινο-Ευρωπαϊκό επενδυτικό και εμπορικό συνέδριο.



Στο συνέδριο συμμετείχε ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας στη Σαγκάη, Βασίλης Ξηρός, ο οποίος επισήμανε ότι ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας και προσκάλεσε τους Κινέζους να εκμεταλλευθούν τις επενδυτικές ευκαιρίες στη χώρα μας, σε μία περίοδο όπου υπάρχουν πλέον σαφείς ενδείξεις ανάκαμψης της οικονομίας.



Μιλώντας στο Πρακτορείο για τις δυνατότητες περαιτέρω σύσφιξης των διμερών σχέσεων, ο Βασίλης Ξηρός απάντησε ότι «οι ελληνικές εξαγωγές στην Κίνα έχουν τη δυνατότητα να αυξηθούν. Οι οικονομικές σχέσεις βρίσκονται σε καλό επίπεδο και έχουν αυξητική τάση και υπάρχει ακόμα μεγάλο περιθώριο για ανάπτυξη, ιδιαίτερα των εμπορικών εξαγωγών της Ελλάδας στην Κίνα». Επισήμανε ωστόσο ότι «η Κίνα είναι μια χώρα με πολλές ιδιαιτερότητες, καθώς εμφανίζει πολλές ευκαιρίες, αλλά και πολλούς κινδύνους». Γι' αυτό, πρόσθεσε, «χρειάζεται στρατηγική από την πλευρά των ελληνικών εταιριών», διευκρινίζοντας ότι «πρέπει να υπάρχει διαχρονική παρουσία στην Κίνα, επιμονή και φυσικά οι ελληνικές αρχές βρίσκονται εδώ για να βοηθήσουν σε αυτό το εγχείρημα». Ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας στη Σαγκάη πρόσθεσε ότι «είμαστε χαρούμενοι που έχουμε αρκετές ελληνικές εταιρίες, νέες, δυναμικές εταιρίες από διάφορους χώρους σε αυτή την ελληνική αποστολή στο Χουντζού. Πολλές εταιρίες έρχονται για πρώτη φορά, αλλά ξέρω ότι η εμπειρία που θα αποκομίσουν θα είναι χρήσιμη για το μέλλον. Και όπως είπα πρέπει αυτή η προσπάθεια να έχει συνέχεια».



Στο βιομηχανικό πάρκο της επαρχίας Ζεζιάνγκ η Ελληνο-κινεζική Ένωση για την οικονομική, εμπορική και πολιτιστική επικοινωνία διαθέτει πλέον γραφείο υπό τη διαχείριση της εταιρίας Kaperoni BFG, όπου οι ελληνικές εξαγωγικές εταιρίες μπορούν να έρχονται σε επαφή με την κινεζική αγορά και να δειγματίζουν τα προϊόντα τους.





Η ελληνική αντιπροσωπεία αποτελείτο από εκπροσώπους εταιριών από τους κλάδους του real estate, της τεχνολογίας και των τροφίμων. Μεταξύ αυτών η Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Βίκος, o Ενιαίος Οινοποιητικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Σάμου, η εταιρία βιομηχανικών μισθώσεων Meditarean S.A., η μονάδα παραγωγής φωτιστικών led Sirecled S.A., οι εταιρίες εμπορίας ελαιολάδου Aiolea και Noema, η εταιρία τυποποίησης μελιού Melissence, οι εταιρίες παραγωγής καλλυντικών Fillianna Health-Beauty Care και Bioger, η Business Financial Group Kaperoni, η εταιρία εξαγωγής αγροτικών προϊόντων Nea Star Fruit LTD και η εταιρία διοργάνωσης εκδηλώσεων στην Κεφαλλονιά Cephalonian Wedding Planet.



Η Νικολέτα Καπερώνη, επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας δήλωσε ότι για να μπορέσει μία ελληνική εταιρία να ανοίξει την κινεζική αγορά πρέπει να δαπανήσει κεφάλαια για να συντηρεί γραφεία και να απασχολεί υπαλλήλους και δικηγόρο, κάτι που πλέον δεν είναι απαραίτητο, αφού τις υπηρεσίες αυτές εξασφαλίζει η Ελληνο-κινεζική Ένωση, που έχει συνάψει τις απαραίτητες συμφωνίες με τις κινεζικές αρχές. Απευθυνόμενη στους Κινέζους συνέδρους η κυρία Καπερώνη επισήμανε την στρατηγική σημασία της Ελλάδας για τις κινεζικές εταιρίες και τις σημαντικές επενδύσεις που έχουν ήδη κάνει στη χώρα μας εταιρίες - κολοσσοί από την Κίνα, κάτι που αποδεικνύει ότι η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος εταίρος.





Το πάρκο στην επαρχία Ζεζιάνγκ βρίσκεται σε στρατηγικής σημασίας περιοχή, σε ακτίνα περίπου 200 χιλιομέτρων από τη Σαγκάη και το δέλτα του ποταμού Γιανγκτσέ, που είναι η «Μέκκα» του εμπορίου στην ανατολική Ασία. Με την επένδυση στην αποκαλούμενη κοιλάδα επιμελητειακής υποστήριξης η Κίνα αποσκοπεί στην παροχή εγκαταστάσεων και υπηρεσιών στις ευρωπαϊκές εταιρίες με εξαγωγικό προφίλ, που αναζητούν μία ασφαλή πύλη εισόδου στην κινεζική αγορά.





Παράλληλα με τη Διάσκεψη των προέδρων Διεθνών Επιμελητηρίων και Ενώσεων που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία Belt and Road, διεξήχθη το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Φόρουμ για τη διεθνή συνεργασία και εγκαινιάστηκε το Πάρκο Επιστημών και Καινοτομίας, με στόχο την ενίσχυση της Σινο-ευρωπαϊκής συνεργασίας στους τομείς της καινοτομίας και της πράσινης τεχνολογίας. Στη διάρκεια του φόρουμ πήρε το λόγο ο Γεώργιος Τζόβολος, της εταιρίας Georama, που ασχολείται με τη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, τονίζοντας τις δυνατότητες συνεργασίας της Κίνας με ευρωπαϊκούς οργανισμούς, ιδιαιτέρως στους τομείς της υψηλής τεχνολογίας και της προστασίας του περιβάλλοντος.





Η πρωτοβουλία Belt and Road περιγράφεται από τους Κινέζους σαν «ένα τρένο που ξεκινά γεμάτο από την Κίνα και φθάνει στο Λονδίνο, σαν το κεντρικό όχημα της κινεζικής εξωτερικής πολιτικής για τα επόμενα χρόνια».



ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ