Φορτσάκης: Βίαιες μειοψηφίες λυμαίνονται τα Πανεπιστήμια

Τα ελληνικά Πανεπιστήμια "τα λυμαίνονται βίαιες μειοψηφίες και εξωπανεπιστημιακές ομάδες" και "στίς εξετάσεις κυριαρχεί η αντιγραφή", καταγγέλλει στη συνέντευξή του στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ και πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής, Θεόδωρος Φορτσάκης. Υποστηρίζει εξάλλου την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων και την συμπληρώνει με την δική του πρόταση που προβλέπει τη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας νομικού προσώπου με συνταγματική κατοχύρωση, το "πανεπιστημιακό νομικό πρόσωπο".



Οπως εξηγεί ο κ. Φορτσάκης "ο νόμος θα πρέπει να ορίζει τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας αυτών των πανεπιστημίων. Όποιος, κράτος ή ιδιώτης, πληροί τις προϋποθέσεις αυτές θα πρέπει να μπορεί να προχωρήσει στην ίδρυση και λειτουργία του. Πάντοτε με κρατική εποπτεία. Έτσι δεν θα είχαμε ούτε κρατικά ψευδο-πανεπιστήμια χωρίς καθηγητές και φοιτητές ούτε ιδιωτικά ψευδο-πανεπιστήμια σε διαμερίσματα πολυκατοικιών".



Μιλώντας για το κοινωνικό μέρισμα που έδωσε η Κυβέρνηση, ο κ. Φορτσάκης λέει ότι "η δημοσιονομία της φιλανθρωπίας" που υπαγορεύει η μικροπολιτική πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Η κυβέρνηση -λέει- επέβαλε μια σκληρή φορολογική αφαίμαξη που αποσάρθρωσε τη μεσαία τάξη και στέρησε την αγορά από την παραμικρή ρευστότητα. Όλοι οι πολίτες υποφέρουν από την κατάσταση αυτή. Είναι απαράδεκτο -τονίζει- να χαρακτηρίζει η κυβέρνηση αυτή την υπεραφαίμαξη ως "υπεραπόδοση".



Σύμφωνα με τον κ Φορτσάκη "το κλειδί της επιτυχίας της ΝΔ έγκειται στην ικανότητά της να πείσει τους πολίτες ότι διαθέτει συγκροτημένο εθνικό σχέδιο για την έξοδο από την κρίση".



"Ο Κυριάκος Μητσοτάκης -προσθέτει- είναι ένας λογικός μετριοπαθής κεντροδεξιός πολιτικός, που όσο στηρίζει την ιδιωτική πρωτοβουλία άλλο τόσο στηρίζει τον άνθρωπο που έχει ανάγκη", τονίζει ο κ. Φορτσάκης ενώ γιά τον Αντώνη Σαμαρά σημειώνει: "Είναι κρίμα που δεν αφέθηκε να ολοκληρώσει το έργο του, διότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στο τέλος της τετραετίας του θα είχε βγάλει οριστικά τη χώρα από την κρίση".



Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις κυβερνητικων στελεχών ότι ΝΔ τάσσεται στο προγραμμά της υπέρ της ιδιωτικής ασφάλισης ο κ. Φορτσάκης απαντά ότι "ο συνδυασμός δημόσιας και ιδιωτικής ασφάλισης, αν είχε υιοθετηθεί νωρίτερα, θα είχε ασφαλώς αποτρέψει την κατάρρευση του ασφαλιστικού μας συστήματος". "Δείτε -λέει- που έχει καταντήσει τους συνταξιούχους μας η δημόσια ασφάλιση των πολιτών".



Το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του βουλευτή Επικρατείας της ΝΔ Θεόδωρου Φορτσάκη στον Γιώργο Ψύλλια για το Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων έχει ως εξής:



Ερ.: Κύριε Φορτσάκη, ως άνθρωπος που υπηρετήσατε το Ελληνικό Πανεπιστήμιο από την κορυφαία του θέση θα ήθελα να σας ρωτήσω γιατί η ΝΔ έχει "σηκώσει" τόσο πολύ το θέμα με την κατάσταση που επικρατεί στα Πανεπιστήμια; Είναι πράγματι τόσο κακή ή την μεγαλοποιείτε, όπως λένε κάποιοι, τα όποια προβλήματα που πάντα υπήρχαν για κομματικά οφέλη;



Απ.: Τα πανεπιστήμια κατέχουν στο εκπαιδευτικό μας σύστημα κεντρική θέση. Είναι εξάλλου καθοριστικός ο ρόλος των πανεπιστημίων και για την οικονομία μας. Αλλά και πέρα και περισσότερο από αυτό το πανεπιστήμιο αποτελεί για την κοινωνία και την Πολιτεία μας σταθερό σημείο αξιακής και πνευματικής αναφοράς. Κατέχει έτσι κεντρική θέση σε ολόκληρο το πολιτειακό μας σύστημα. Είναι λοιπόν, όχι μόνο για τους φοιτητές μας, αλλά για όλους τους πολίτες ιδιαίτερα σημαντικό το πανεπιστήμιο να μπορεί να επιτελεί επιτυχώς και αποτελεσματικά την ακαδημαϊκή και την κοινωνική λειτουργία του.



Διάσπαρτα σε έναν αλλοπρόσαλλο πανεπιστημιακό χάρτη που δημιουργήθηκε περισσότερο για προσπορισμό κομματικού οφέλους παρά για λόγους ακαδημαϊκούς, έχουν δυστυχώς περιέλθει σε απερίγραπτο χάλι. Τα λυμαίνονται βίαιες μειοψηφίες, τμήματά τους κατέχονται από ανεξέλεγκτες εξωπανεπιστημιακές ομάδες, βαριές παρανομίες συντελούνται στο χώρο τους, οι καταλήψεις εμποδίζουν συστηματικά την ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων, η οργάνωση της διδασκαλίας και ιδίως του συστήματος παρακολούθησης της συνεχούς προόδου των φοιτητών χωλαίνει σημαντικά, μεγάλος αριθμός φοιτητών λιμνάζει, στις εξετάσεις κυριαρχεί η αντιγραφή. Είναι λοιπόν επείγον να προχωρήσουμε σε συνολική ανασυγκρότηση.



Ερ.: Ενα από τα ζητήματα που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δεδομένης και της Συνταγματικής απαγόρευσης πόσο εύκολο είναι να υλοποιηθούν και γενικά είναι κάτι που λείπει από μια χώρα που οι πολίτες της δυσκολεύονται να επιβιώσουν;



Απ.: Είναι επείγον να αναθεωρηθεί το περίφημο άρθρο 16 του Συντάγματος, που κατοχυρώνει το κρατικό μονοπώλιο στην ανώτατη εκπαίδευση. Αποτελεί εξάλλου το άρθρο αυτό μοναδικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ΝΔ έχει δεσμευτεί ότι θα λάβει σχετική πρωτοβουλία το ταχύτερο δυνατόν. Για να ξεφύγουμε από το μανιχαϊσμό έχω προτείνει να δημιουργηθεί μια νέα κατηγορία νομικού προσώπου με συνταγματική κατοχύρωση, το "πανεπιστημιακό νομικό πρόσωπο". Ο νόμος θα πρέπει να ορίζει τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας αυτών των προσώπων, δηλαδή των πανεπιστημίων. Όποιος, κράτος ή ιδιώτης, πληροί τις προϋποθέσεις αυτές θα πρέπει να μπορεί να προχωρήσει στην ίδρυση και λειτουργία του. Πάντοτε με κρατική εποπτεία. Έτσι δεν θα είχαμε ούτε κρατικά ψευδο-πανεπιστήμια χωρίς καθηγητές και φοιτητές ούτε ιδιωτικά ψευδο-πανεπιστήμια σε διαμερίσματα πολυκατοικιών.



Ερ.: Κύριε Φορτσάκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε στο Συνέδριο ότι η ΝΔ μπαίνει στην τελική ευθεία για τη νίκη. Όμως σε όλες τις δημοσκοπήσεις βλέπουμε να παραμένει καθηλωμένη στα ίδια ποσοστά εδώ και ένα χρόνο παρότι προηγείται ενώ η κυβέρνηση αντιθέτως δείχνει να κλείνει την "ψαλίδα". Τι απαντάτε;



Απ.:Όλες οι δημοσκοπήσεις το τελευταίο διάστημα δείχνουν ότι η ΝΔ προηγείται σημαντικά του ΣΥΡΙΖΑ, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και 12%, ακουμπώντας την αυτοδυναμία. Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρείται καταλληλότερος για πρωθυπουργός έναντι του Αλέξη Τσίπρα με πολύ μεγάλη διαφορά. Είμαι βέβαιος ότι τα ποσοστά αυτά θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν. Το κλειδί της επιτυχίας της ΝΔ έγκειται στην ικανότητά της να πείσει τους πολίτες ότι διαθέτει συγκροτημένο εθνικό σχέδιο για την έξοδο από την κρίση. Το έχει το σχέδιο αυτό, με συγκεκριμένες και κοστολογημένες προτάσεις, που έχει ήδη ανακοινώσει για πολλούς τομείς και συνεχίζει. Αλλά, όπως το ξέρουμε όλοι, η καλύτερη δημοσκόπηση είναι οι εκλογές.



Ερ.:Πώς σχολιάζετε όλες αυτές τις παροχές που έδωσε το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση; Είναι προεκλογικές; Θα έχουμε πρόωρες εκλογές ή θα εξαντλήσει την τετραετία όπως δηλώνει;



Απ.: Η κυβέρνηση επέβαλε μια σκληρή φορολογική αφαίμαξη που αποσάρθρωσε τη μεσαία τάξη και στέρησε την αγορά από την παραμικρή ρευστότητα. Όλοι οι πολίτες υποφέρουν από την κατάσταση αυτή. Είναι απαράδεκτο να χαρακτηρίζει η κυβέρνηση αυτή την υπεραφαίμαξη ως "υπεραπόδοση". Συνειδητά υπερέβη τους ήδη πολύ υψηλούς μνημονιακούς στόχους "πλεονάσματος", ώστε να διανείμει ένα μικρό μέρος του σε κατηγορίες που υποφέρουν, ως δήθεν κοινωνική στήριξη. Την ίδια στιγμή μειώνει τις κοινωνικές δαπάνες, 1,6 δις, 7,8% κάτω σε σχέση με πέρυσι, στον προϋπολογισμό που μόλις ψηφίστηκε. Η "δημοσιονομία της φιλανθρωπίας" που υπαγορεύει η μικροπολιτική πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Όσο για την τετραετία, είμαι βέβαιος ότι η κυβέρνηση θα μείνει γαντζωμένη όσο μπορεί περισσότερο στην εξουσία, αλλά αυτό τελικά θα το κρίνει η πραγματική κατάσταση και εξέλιξη της οικονομίας.



Ερ.: Είναι γνωστό ότι ο Αντώνης Σαμαράς σάς έβαλε στην πολιτική. Τι σημαίνει για σας ο κ. Σαμαράς; Θεωρείτε ότι τον αδίκησαν οι δανειστές και δεν τον στήριξαν μετά τις ευρωεκλογές του 2014;



Απ.: Ο Αντώνης Σαμαράς επιτέλεσε ένα μοναδικό, σε παγκόσμιο επίπεδο, κατόρθωμα. Σε μόλις 2,5 χρόνια έκανε περισσότερα από όσα άλλοι σε δεκαετία. Είναι κρίμα που δεν αφέθηκε να ολοκληρώσει το έργο του, διότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στο τέλος της τετραετίας του θα είχε βγάλει οριστικά τη χώρα από την κρίση. Είναι πολιτικός που διέθετε όραμα, κουλτούρα, ευγένεια και απαράμιλλο θάρρος.



Ερ.: Κύριε Φορτσάκη δέχεται μια κριτική η ΝΔ και προσωπικά ο κ. Μητσοτάκης ότι σπεύδει να υιοθετήσει και τα "πιο σκληρά και ανάλγητα μέτρα των δανειστών γιατί και ίδιος τα ίδια πρεσβεύει". Μάλιστα ο Νίκος Παππάς είπε στη Βουλή ότι προτείνετε ασφαλιστική κάλυψη των πολιτών κατ' επιλογή. Πως το σχολιάζετε;



Απ.: Όλες οι επιλογές της ΝΔ εγγράφονται στο πλαίσιο του κοινωνικού και μεταρρυθμιστικού φιλελευθερισμού, που στηρίζεται στην ατομική πρωτοβουλία από τη μια, στην κοινωνική στήριξη των ασθενέστερων από την άλλη. Για μας το άτομο είναι πάντα ενταγμένο αναπόσπαστα στο κοινωνικό σύνολο, το καλό του ενός δεν νοείται χωρίς το καλό του άλλου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας λογικός μετριοπαθής κεντροδεξιός πολιτικός, που όσο στηρίζει την ιδιωτική πρωτοβουλία άλλο τόσο στηρίζει τον άνθρωπο που έχει ανάγκη. Κοινωνικά ανάλγητοι είναι αυτοί που με το πρόσχημα της ανατροπής αποδείχτηκαν οι πιο σκληροί εκτελεστές των σχεδίων των δανειστών. Δεν είναι σε θέση να δώσουν σε κανένα μάθημα κοινωνικής ευαισθησίας. Ο συνδυασμός δημόσιας και ιδιωτικής ασφάλισης, αν είχε υιοθετηθεί νωρίτερα, θα είχε ασφαλώς αποτρέψει την κατάρρευση του ασφαλιστικού μας συστήματος. Δείτε πού έχει καταντήσει τους συνταξιούχους μας η δημόσια ασφάλιση των πολιτών.



Ερ.: Τι απαντάτε, κύριε βουλευτά, στο ερώτημα "που θα βρείτε τα λεφτά" για όλα όσα υπόσχεστε; Ο κ. Τσίπρας είπε και στη Βουλή πολλές φορές ότι θα κάνετε απολύσεις. Κάποιοι λένε ότι αυτό είναι η "Αχίλλειος πτέρνα" του προγράμματος σας. Τι λέτε;



Απ.: Έχει κουραστεί να επαναλαμβάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι δεν θα κάνουμε απολύσεις στο Δημόσιο. Αυτό βεβαίως δεν περιλαμβάνει τους παράνομα βολεμένους "ημετέρους". Έχουμε με λεπτομέρεια ανακοινώσει τις δαπάνες που θα περικοπούν χωρίς σε τίποτα να θιγεί η ποιοτική παροχή κρατικών υπηρεσιών. Υπάρχει ακόμα πολύ "λίπος". Όλα είναι λεπτομερώς καταγραμμένα στο πρόγραμμά μας. Όμως γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το σημαντικότερο κατόρθωμα θα είναι όχι τόσο η αναγκαία περικοπή δαπανών, αλλά η απελευθέρωση των παραγωγικών δυνάμεων που θα δημιουργήσουν νέο πλούτο, σε όφελος όλων μας. Το μεταρρυθμιστικό μας πρόγραμμα με έμφαση στην προσέλκυση και διευκόλυνση των επενδύσεων το εγγυάται.



Ερ.: Κύριε Φορτσάκη, πόσο σας λείπει η θέση του Πρύτανη του ΕΚΠΑ; Μήπως βιαστήκατε να μπείτε στην πολιτική;



Απ.: Όπως θυμάστε, από την θέση του Πρύτανη, αλλά και προηγουμένως, για πολλά χρόνια, από τη θέση του Πρόεδρου της Νομικής Σχολής Αθηνών, είχα δώσει μάχη για να κρατήσω το πανεπιστήμιό μας στη θέση που του πρέπει. Δεν υπολόγισα για αυτό καμία προσωπική θυσία. Αποχώρησα από τη θέση του Πρύτανη όταν πείστηκα ότι μόνο από πολιτικό βήμα μπορούσε πλέον να δοθεί λύση στη κατάσταση που είχε δημιουργηθεί στα πανεπιστήμια. Το ακαδημαϊκό βήμα δυστυχώς δεν αρκεί. Ωστόσο πάντα αισθάνομαι το πανεπιστήμιο "σπίτι" μου, διδάσκω ακόμα ορισμένες ώρες και είμαι παρών αδιάλειπτα στις εκδηλώσεις και στις δράσεις του. Θα ήθελα να μπορώ να κάνω στην Πολιτεία όσα προσπάθησα ως Πρύτανης στο πανεπιστήμιο, γι' αυτό δεν μετανιώνω για την επιλογή μου.



