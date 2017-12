FT: Οι μεταρρυθμίσεις Μακρόν θα δώσουν ώθηση στην ευρωζώνη

Η ανάκαμψη της ευρωζώνης ήταν ένα από τα οικονομικά θέματα του 2017 και οι αναλυτές θεωρούν πως θα συνεχίσει να αποτελεί θέμα και το 2018.



Σύμφωνα με δημοσκόπηση των Financial Times που διενεργήθηκε με τη συμμετοχή 34 οικονομολόγων, οι περισσότεροι θεωρούν πως η ανάπτυξη της περιοχής θα βρει στήριξη από τις μεταρρυθμίσεις του Γάλλου προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν στη γαλλική αγορά εργασίας και από τις πιθανές φιλοευρωπαϊκές πολιτικές ενός νέου «μεγάλου συνασπισμού» στη Γερμανία, καθώς και από τις ευνοϊκές παγκόσμιες συνθήκες.



Κατά μέσο όρο, 31 συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση αναμένουν η οικονομία της ευρωζώνης να αυξηθεί με ρυθμό 2,3% του χρόνου, με μια σημαντική μειονότητα να «βλέπει» ακόμα ισχυρότερη ανάπτυξη.



Ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, αποτελούν οι ιταλικές εκλογές τον Μάρτιο.



Η πλειονότητα των οικονομολόγων θεωρούν επίσης πως το 2018 θα είναι η χρονιά που η ΕΚΤ θα τερματίσει το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Το 34% των ερωτηθέντων θεωρεί πως η ανάπτυξη θα είναι αρκετά ισχυρή ώστε η ΕΚΤ να βάλει τέλος στο QE τον Σεπτέμβριο. Και αυτό παρά τις εκτιμήσεις πως ο πληθωρισμός θα παραμείνει αδύναμος, στο 1,5%.



Ο Alberto Gallo, διαχειριστής χαρτοφυλακίου και επικεφαλής macro strategy της Algebris Investments, δήλωσε πως «η ανάκαμψη θα επιταχυνθεί το 2018, λόγω ενός συνδυασμού πολιτικής σταθερότητας, δημοσιονομικής τόνωσης και τονωτικής νομισματικής πολιτικής».



Πολλοί εξεπλάγησαν από την ισχύ της φετινής ανάκαμψης της ευρωζώνης, μετά από χρόνια αδύναμης ανάπτυξης και υψηλής ανεργίας. Το 2016 η ανάπτυξη της ευρωζώνης ήταν μόλις 1,7%.



Η εκλογή του Εμμανουέλ Μακρόν τον Μάιο βοήθησε ώστε να ισχυροποιηθεί η γαλλική ανάκαμψη, με τον πρόεδρο να προτείνει σειρά μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας. Αν και σχεδόν όλοι οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση των FT βλέπουν θετικά τις μεταρρυθμίσεις, ωστόσο οι απόψεις τους διαφέρουν ως προς το πόσο γρήγορα οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της ευρωζώνης.



Σύμφωνα με τον Andre Sapir, senior fellow του think tank Bruegel, η οικονομική ατζέντα του κ. Μακρόν «θα είναι ο σημαντικότερος λόγος για την συνεχιζόμενη ανάκαμψη της ευρωζώνης το 2018».



Ο επικεφαλής οικονομολόγος της Axa Investment Managers, Laurence Boone, δήλωσε πως η σημαντικότερη βραχυπρόθεσμη επίπτωση των μεταρρυθμίσεων του κ. Μακρόν είναι ότι σταμάτησαν το λαϊκιστικό αντιευρωπαϊκό κύμα και ώθησαν την εμπιστοσύνη στην όρεξη της Γαλλίας για μεταρρυθμίσεις.



Εν τω μεταξύ, η Γερμανία οδεύει στη νέα χρονιά χωρίς κυβέρνηση μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου, όμως με τους Χριστιανοδημοκράτες της καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ και το SPD να έχουν δεσμευτεί να συζητήσουν την πιθανότητα ανανέωσης του συνασπισμού τους. Πολλοί από τους συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση εξέφρασαν αισιοδοξία για τις οικονομικές επιπτώσεις και όχι μόνο λόγω της προθυμίας του SPD να προωθήσει την ατζέντα του κ. Μακρόν για περισσότερη οικονομική ενοποίηση στην ευρωζώνη.



«Θα έβλεπα έναν ακόμα μεγάλο συνασπισμό ως μια θετική εξέλιξη», σχολίασε η Jennifer McKeown, επικεφαλής οικονομολόγος της Capital Economics. «Βέβαια, οι επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις θα είναι λιγότερο θετικές απ’ όσο θα ήταν με έναν συνασπισμό στον οποίον θα συμμετείχε το FDP. Όμως οι μειώσεις φόρων για τα νοικοκυριά, κυρίως στα χαμηλότερα εισοδήματα, θα βοηθήσουν ώστε να στηριχθεί η ανάπτυξη των καταναλωτικών δαπανών στη Γερμανία. Εν τω μεταξύ, μια σχετικά ανοικτή στάση προς τις μεταρρυθμίσεις και τη δημοσιονομική ενοποίηση της ευρωζώνης θα στηρίξουν τη σταθερότητα της περιοχής συνολικά».



Εντός της Γερμανίας, ωστόσο, κάποιοι είναι πιο επιφυλακτικοί. «Ένας νέος μεγάλος συνασπισμός δεν θα άλλαζε θεμελιωδώς την πολιτική του στάση και επίσης δεν θα ήταν πρόθυμος να κάνει μεγάλα βήματα προς μια μεγαλύτερη ενοποίηση της ευρωζώνης», σχολίασε ο Peter Bofinger, μέλος των «Σοφών» της Γερμανίας και καθηγητής του Πανεπιστημίου Würzburg.



Αν και οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση αναμένουν πολιτική σταθερότητα, ωστόσο ένα μεγάλο ρίσκο για την ανάπτυξη προέρχεται από την απειλή τα ευρωσκεπτικιστικά κόμματα να εξασφαλίσουν νίκη στις εκλογές της Ιταλίας ή από μια κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ της Βόρειας Κορέας και των ΗΠΑ.



Ο Philippe Legrain, senior visitor fellow του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου του London School of Economics, δήλωσε πως «οι ιταλικές εκλογές θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον σχηματισμό μιας κυβέρνησης εχθρικής προς τη συμμετοχή στην ευρωζώνη, που θα ξαναξυπνήσει τους φόβους για την ακεραιότητα του ευρώ και την βιωσιμότητα του χρέους της Ιταλικής κυβέρνησης».



ΠΗΓΗ: Εuro2day