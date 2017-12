Τούρκοι βρήκαν πλακάκια «made in France» στην Αγία Σοφία!

Πλακάκια με την ένδειξη «made in France, Sevres» εντοπίστηκαν στο εσωτερικό του ναού της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη και συγκεκριμένα στην είσοδο του τάφου του σουλτάνου Σελίμ.



Όπως εξήγησε ο διευθυντής του χώρου, οι ερευνητές εκτιμούν πως η συγκεκριμένη ομάδα πλακιδίων πρέπει να αφαιρέθηκε κατά τη διάρκεια της βασιλείας του τελευταίου Οθωμανού σουλτάνου Αμπντουλ Χαμίτ Β'.



«Μπορείτε να δείτε τη σφραγίδα "made in France, Sevres", πίσω από τα πλακάκια», δήλωσε διευθυντής του μουσείου, μιλώντας στο πρακτορείο Anadolu.



Μάλιστα, ανέφερε πως ένα από τα δύο πλαίσια στις πλευρές της εισόδου του τάφου του σουλτάνου είναι απομίμηση των αρχικών πλακιδίων.



«Αυτά τα πλακάκια μεταφέρθηκαν στη Γαλλία για αποκατάσταση στη δεκαετία του 1890 από το Γάλλο, Albert Dorigny, ο οποίος ήρθε στην οθωμανική αυτοκρατορία ως οδοντίατρος. Αλλά δεν έχουν επιστρέψει. Αντίθετα, είχαν κατασκευαστεί πλακίδια απομίμησης στη Γαλλία και είχαν τοποθετηθεί στη θέση των αυθεντικών. Τα αρχικά πλακάκια βρίσκονται στην αριστερή πλευρά. Μπορείτε να δείτε τη διαφορά μεταξύ των δύο πλαισίων. Αυτά τα πλακάκια είναι το πιο τέλειο παράδειγμα πλακιδίων του 16ου αιώνα», δήλωσε ο διευθυντής του μουσείου και προσέθεσε:



«Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού είχε έρθει σε επαφή με το Υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλίας για να επιστραφούν τα πλακάκια. Έχουν εκτεθεί στο τμήμα «Τέχνες του Ισλάμ», του Μουσείου του Λούβρου στη Γαλλία, με αριθμό καταλόγου 3919/2-265. Πρόσφατα απομακρύνθηκαν πιθανότατα λόγω καταγγελιών», πρόσθεσε.



«Η ιστορία για το λαθρεμπόριο των πλακιδίων παρουσιάζεται στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα τουρκικά στην είσοδο του τάφου. Αυτό που έγινε ήταν παράπτωμα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θέλουμε ο κόσμος να γνωρίζει την κλοπή τέχνης με αυτές τις πινακίδες πληροφοριών», συμπλήρωσε και κατέληξε:



«Μετά τη δεκαετία του 1990, οι τάφοι ανοίχτηκαν στους επισκέπτες και άρχισαν να αποκαθίστανται. Η αποκατάσταση πέντε τάφων ολοκληρώθηκε το 2009. Ανακάλυψε ότι αυτά τα πλακάκια ήταν απομιμήσεις κατά τη διάρκεια των έργων αποκατάστασης, καθώς μπορείτε εύκολα να δείτε το λογότυπο «made in France», γραμμένο πίσω από αυτά. Όταν κοιτάζετε τη διαφορά μεταξύ των δύο πλακιδίων δεξιά και αριστερά, μπορείτε να δείτε την ομορφιά των αρχικών. Τα χρώματα των άλλων έχουν ξεθωριάσει και όλα είναι ματ, επειδή είναι απομιμήσεις, παρόλο που ήταν εκεί για σχεδόν 100 χρόνια. Τα πρωτότυπα, τα οποία είναι 400 ετών, φαίνονται ολοκαίνουργια».



