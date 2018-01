«160 χρόνια made in Greece»: Ένα ταξίδι στη «βιομηχανική επανάσταση» της Ελλάδας

Πότε φτιάχτηκε το πρώτο παγωτό ξυλάκι; Πώς το φωταέριο δίνει τη θέση του στο φυσικό αέριο; Με ποιας εταιρείας τσιμέντα κατασκευάστηκε το Χίλτον; Ποιες ελληνικές βιομηχανίες έχουν να επιδείξουν τις πιο πρωτότυπες διαφημίσεις;



Από πότε η Ελλάδα μυρίζει μπισκότα; Ένα ταξίδι στην «βιομηχανική επανάσταση» της Ελλάδας έχει σχεδιαστεί στην περιοδική έκθεση «160 χρόνια made in Greece» που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «160 χρόνια Γκάζι» που διοργανώνει η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων και το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου τον πρώτο μήνα της νέας χρονιάς, τον Ιανουάριο.



Όπως εξηγεί στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η Μαρία Φλώρου, διευθύντρια του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου και υπεύθυνη της έκθεσης 160 χρόνια made in Greece «σε αυτήν την έκθεση για τη βιομηχανία, την καινοτομία, την πρωτοπορία θέλουμε να συγκεντρώσουμε βιομηχανίες από το 1860, την ίδια περίοδο που ξεκίνησε η λειτουργία του εργοστασίου φωταερίου, μέχρι το 1970. Έχουμε ξεχωρίσει κάποιες σημαντικές βιομηχανίες που έχουν πρωτοπορήσει και καινοτομήσει. Τις χωρίσαμε σε 8 κλάδους, όπως των χημικών, των τροφίμων, των οικοδομικών, του ξύλου, επίπλου και χαρτιού, της κλωστουφαντουργίας, του μετάλλου, της ενέργειας και του καπνού».



Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να δούνε ιστορικά αρχεία των εταιρειών, σπάνιες φωτογραφίες, τρισδιάστατα εκθέματα, οπτικοακουστικό υλικό από τη λειτουργία των εργοστασίων, μηχανήματα, πρώτες ύλες που μπορούν να αγγίξουν, όπως τσιμέντο ή βωξίτη. «Είναι μια πολυεπίπεδη έκθεση από άποψη αντικειμένων, τεκμηρίων επειδή πολλά και διαφορετικά είδη προκειμένου να προσεγγίσουμε ευρύτερο κοινό, οικογένειες με παιδιά, ανθρώπους που σχετίζονται άμεσα με τον χώρο της βιομηχανίας».



Όπως συμπληρώνει η κ. Φλώρου «μέσα από την έκθεση, θα γνωρίσουμε με διαδραστικό τρόπο κλάδους της βιομηχανικής δραστηριότητας, καινοτομίες που σημειώθηκαν, πρώτες ύλες, στάδια παραγωγής, παραγόμενα προϊόντα, τεχνολογικές εξελίξεις, πρωτοπόρους επιχειρηματίες, ανακαλύπτοντας ανεξερεύνητες πτυχές της νεότερης ιστορίας μας και τη συνέχεια μιας σημαντικής πορείας. Το ενδιαφέρον είναι ότι πολλές εταιρείες που παρουσιάζονται στην έκθεση είναι ακόμη ενεργές κι αυτό δίνει μια εικόνα τού σήμερα, μια σύγχρονη όψη της βιομηχανικής ζωής της χώρας. Θέλουμε να δώσουμε ότι υπάρχει μια συνέχεια, να δώσουμε ένα αισιόδοξο μήνυμα».



Παράλληλα με την έκθεση «160 χρόνια made in Greece» που θα ξεκινήσει στις 18 Ιανουαρίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 25 Μαρτίου 2018, έχει ετοιμαστεί και μία σειρά παράλληλων εκδηλώσεων σχετικά με την καινοτομία, τη νέα επιχειρηματικότητα, το μάνατζμεντ, αλλά και η διαχείριση παλιών βιομηχανικών χώρων προς όφελος του πολιτισμού. «Θα είναι βραδιές αφιερωμένες στο σήμερα και στο μέλλον και θα εστιάσουμε στο σύγχρονο κομμάτι της βιομηχανίας. Θα υπάρχουν και εκπαιδευτικά προγράμματα και ευτυχώς έχουμε από τώρα μεγάλη ανταπόκριση από σχολεία και βέβαια έχουν σχεδιαστεί και κάποιες μικρές δράσεις για τα σαββατοκύριακα και ξεναγήσεις».



ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ