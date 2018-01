«Χάος» στον Λευκό Οίκο περιγράφει το βιβλίο - σεισμός για τον Τραμπ - Η οργή του προέδρου (ΒΙΝΤΕΟ)

Trump administration hits out at 'laughable' Wolff book after the President's lawyers failed to stop the publication of 'Fire and Fury https://t.co/mB4EwHYCxi pic.twitter.com/dMvDvzmLu9 — The Telegraph (@Telegraph) January 5, 2018

Το «εκρηκτικό» βιβλίο του Μάικλ Γουλφ για τον «Λευκό Οίκο του Τραμπ», που αρχικά προβλεπόταν να κυκλοφορήσει την ερχόμενη Τρίτη, θα κυκλοφορήσει νωρίτερα, σήμερα Παρασκευή, παρά τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ να εμποδίσει την κυκλοφορία του.Ο δικηγόρος του Αμερικανού προέδρου, Τσαρλς Τζ. Χάρντερ, προσπάθησε χθες χωρίς επιτυχία να απαγορεύσει την κυκλοφορία του βιβλίου που περιγράφει τη σκοτεινή εικόνα ενός δυσλειτουργικού Λευκού Οίκου στο φόντο μηχανορραφιών γύρω από έναν Ντόναλντ Τραμπ που χλευάζεται από τους ίδιους τους συνεργάτες του για την ανεπάρκεια και την ανικανότητά του να διοικεί. Αυτή η νομική προσπάθεια έγινε την επομένη της πολύ έντονης αντίδρασης του Τραμπ, που κατηγόρησε τον πρώην σύμβουλό του Στιβ Μπάνον ότι «έχασε τα λογικά του».Σε ένα κυρίως συμβολικό διάβημα, απηύθυνε επιστολή στον συγγραφέα του Μάικλ Γουλφ και τον Στιβ Ρούμπιν, πρόεδρο του εκδοτικού οίκου Henry Holt and Co., απαιτώντας από αυτούς να «σταματήσουν αμέσως» τη διανομή του βιβλίου, κάνοντας λόγο, μεταξύ άλλων, για δυσφήμιση.Όμως η απάντηση του εκδότη, που είναι πιθανότατα κατευχαριστημένος για αυτή τη μεγάλη προβολή, ήταν να επισπεύσει την κυκλοφορία του βιβλίου κατά τέσσερις ημέρες: ενώ αρχικά επρόκειτο να κυκλοφορήσει την Τρίτη, θα κυκλοφορήσει τελικά σήμερα.«Να ‘μαστε. Μπορείτε να το αγοράσετε (και να το διαβάσετε) αύριο. Κύριε πρόεδρε, ευχαριστώ», έγραψε ο Μάικλ Γουλφ σε ανάρτησή του στο Twitter.Ο 64χρονος πολυσχιδής αρθρογράφος (συνεργάζεται, μεταξύ άλλων, με το Hollywood Reporter, το Vanity Fair, το New York Magazine...) εξήγησε ότι επί 18 μήνες γυρνούσε τον γαλαξία Τραμπ, από την προεκλογική εκστρατεία για τον Λευκό Οίκο, και μίλησε με «περισσότερα από 200» πρόσωπα, από τον πρόεδρο μέχρι τους στενούς συνεργάτες του.«Εξουσιοδότησα Μηδέν πρόσβαση στον Λευκό Οίκο για τον συγγραφέα αυτού του ψεύτικου βιβλίου! Δεν του μίλησα ποτέ για βιβλίο. Γεμάτο ψέματα, διαστρεβλώσεις και πηγές που δεν υπάρχουν», έγραψε στο τουίτερ αργά το βράδυ ο πρόεδρος αναφερόμενος στο βιβλίο.Στο βιβλίο αυτό, του οποίου πολλά μέσα, περιλαμβανομένου του Γαλλικού Πρακτορείου, εξασφάλισαν ένα αντίγραφο, ο Στιβ Μπάνον καταγγέλλει –μεταξύ άλλων- τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ του νεότερου, προκαλώντας την οργή του ενοίκου του Λευκού Οίκου.Χαρακτηρίζοντας «προδοσία» τη συνάντησή του με μια Ρωσίδα δικηγόρο στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, δίνει εκ των πραγμάτων βάρος στην εν εξελίξει έρευνα του ειδικού ανακριτή Ρόμπερτ Μιούλερ για τις υποτιθέμενες διασυνδέσεις ανάμεσα στη Μόσχα και στην ομάδα του Τραμπ, που δηλητηριάζουν την προεδρία του τελευταίου.Πιστός στο προβοκατόρικο στιλ του, ο Στιβ Μπάνον διαβεβαίωσε μετά τη δημοσίευση σειράς αποσπασμάτων με εκρηκτικό περιεχόμενο ότι εξακολουθεί να υποστηρίζει τον πρώην μεγιστάνα των ακινήτων.«Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ένας μεγάλος άνδρας», δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης, μερικές ώρες μετά το καυστικό ανακοινωθέν στο οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ τον κατηγορούσε ότι «έχασε τα λογικά του». «Εξακολουθώ να τον υποστηρίζω» πρόσθεσε στον ραδιοφωνικό σταθμό Sirius XM ο ιδιοκτήτης της ακροδεξιάς ενημερωτικής ιστοσελίδας Breitbart News.«Με χαρακτήρισε μεγάλο άνδρα χθες βράδυ, προφανώς άλλαξε τόνο πολύ γρήγορα» ειρωνεύτηκε την Πέμπτη ο Αμερικανός πρόεδρος.Μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο το περασμένο καλοκαίρι, ο Στιβ Μπάνον αυτοαποκλήθηκε σωτήρας του «Τραμπισμού» απέναντι σε αυτό που εκτιμά πως είναι μια αποκάλυψη για τους κύκλους των Ρεπουμπλικάνων και τις «ελίτ» της Ουάσινγκτον.Παράλληλα η κυβέρνηση συνέχισε να καταγγέλλει με σφοδρότητα τα «γελοία ψέματα» ενός βιβλίου γεμάτου «κουτσομπολιά των ταμπλόιντ».Το βιβλίο κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο πώς ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών και η στενή ομάδα του εξεπλάγησαν από τη νίκη, ενώ ήταν πεπεισμένοι πως ήταν έξω από τις δυνατότητές τους. «Αστειότητες», απάντησε η εκπρόσωπός του.Το βιβλίο του Μάικλ Γουλφ (("Fire and Fury: Inside the Trump White House") αναφέρεται επίσης στον πρώτο χρόνο στην εξουσία του Ντόναλντ Τραμπ που σημαδεύτηκε από ένα μόνιμο «χάος».Περιγράφει έναν πρόεδρο συχνά αποτραβηγμένο στο δωμάτιό του από τις 18:30 με ένα τσιζμπέργκερ, τα μάτια καρφωμένα σε τρεις τηλεοπτικές οθόνες, να πολλαπλασιάζει τις εκκλήσεις σε μια μικρή ομάδα φίλων στους οποίους ρίχνει «ένα πλήθος μεμψιμοιριών», από την ανεντιμότητα των μέσων έως την έλλειψη αφοσίωσης μελών της ομάδας του.Επιθυμία να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα σε εκείνους που, στο εσωτερικό της ομάδας Τραμπ, θα έμπαιναν στον πειρασμό να αφηγηθούν στους δημοσιογράφους τα παρασκήνια της προεδρίας: Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι κανένας εργαζόμενος/η στον Λευκό Οίκο δεν θα μπορεί πλέον να χρησιμοποιεί το προσωπικό κινητό τηλέφωνό του/της στη Δυτική Πτέρυγα, στο νευραλγικό κέντρο της αμερικανικής κυβέρνησης.Η Σάρα Σόντερς προέβαλε «την ασφάλεια και την προστασία των τεχνολογικών συστημάτων του Λευκού Οίκου» προκειμένου να αιτιολογήσει την απόφαση αυτή, λέγοντας πως σχεδιαζόταν για περισσότερους από έξι μήνες.Αφότου ανέλαβε την εξουσία το Ντόναλντ Τραμπ δεν σταμάτησε να καταγγέλλει τις διαρροές από το εσωτερικό των επιτελείων του. Στην εκδικητική ανακοίνωσή του που εκδόθηκε την Τετάρτη, εκφράζει λύπη κυρίως γιατί ο Στιβ Μπάνον πέρασε τον καιρό του στον Λευκό Οίκο «διαρρέοντας ψευδείς πληροφορίες για να γίνει πιο σημαντικός απ΄ό,τι ήταν».