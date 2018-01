ΥΠ.ΠΟ.: Ζητήσαμε να επιστραφούν οι κλεμμένοι αρχαίοι ελληνικοί θησαυροί που βρέθηκαν στο σπίτι αμερικανού μεγιστάνα

Χρήμα, συλλογές αρχαίων έργων και ένα ηχηρό όνομα της διεθνούς επιχειρηματικής σκηνής. Πώς σχετίζονται αυτά μεταξύ τους; Ο δισεκατομμυριούχος Michael H. Steinhardt, διαχειριστής αμοιβαίων κεφαλαίων και γνωστός φιλάνθρωπος, έχει πάθος με τη συλλογή έργων τέχνης από την αρχαία Ελλάδα.Όμως, φαίνεται πως έχει μπει σε... μπελάδες. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, εισαγγελείς πραγματοποίησαν έφοδο στο γραφείο και το σπίτι του στο Μανχάταν, κατάσχοντας πολλά αρχαία έργα, που όπως λένε, έχουν κλαπεί από την Ελλάδα και την Ιταλία.Ο κ. Steinhardt συλλέγει έργα τέχνης από την αρχαία Ελλάδα για τρεις δεκαετίες και έχει στενούς δεσμούς με το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, όπου μία από τις αίθουσες έχει πάρει το όνομά του. Οι έφοδοι πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της προσπάθειας του Γενικού Εισαγγελέα του διαμερίσματος του Μανχάταν, Cyrus R. Vance Jr., να επαναπατρισθούν κλεμμένες αρχαιότητες που ανακαλύφθηκαν στη Νέα Υόρκη, στις χώρες καταγωγής τους.Ο ίδιος αρνήθηκε να σχολιάσει, για τώρα, την κατάσχεση τουλάχιστον εννέα έργων τέχνης από την ιδιωτική του συλλογή στο διαμέρισμα της Fifth Avenue στην 79η οδό, ένα τριώροφο σπίτι που έχει θέα στο Central Park . Οι αρχές ερεύνησαν επίσης το γραφείο του κ. Steinhardt στο 712 Fifth Avenue.Μεταξύ των τεμαχίων που κατασχέθηκαν από τον Steinhardt αρχαία αντικείμενα και αμφορείς από τον πέμπτο αιώνα π.Χ., η αξία των οποίων είναι πολλών εκατοντάδων χιλιάδων - ίσως και εκατομμυρίων - δολαρίων.«Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού βρίσκεται σε επαφή με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα του διαμερίσματος του Μανχάταν και περιμένουμε την επίσημη ενημέρωση για να μπορέσουμε να δούμε ποια αντικείμενα θα ζητήσουμε να επιστραφούν. Για τη λήκυθο έχουν προχωρήσει οι απαραίτητες διαδικασίες από τον περασμένο μήνα».Τα παραπάνω δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η γενική γραμματέας του ΥΠΠΠΟΑ, Μαρία Ανδρεαδάκη- Βλαζάκη, αναφερόμενη στο θέμα της κατάσχεσης ελληνικών και ιταλικών αρχαιοτήτων από την ιδιωτική συλλογή του δισεκατομμυριούχου Μάικλ Στάινχαρντ στο Μανχάταν, το οποίο έγινε γνωστό μετά από δημοσίευμα των New York Times στις 5/1.Σημειώνεται ότι μεταξύ των αντικειμένων που κατασχέθηκαν, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, συγκαταλέγονται μια αττική λήκυθος του 5ου αι. π.Χ., που απεικονίζει μια σκηνή κηδείας, καθώς και δυο πρόσωπα - μια γυναίκα και έναν νέο-, αξίας τουλάχιστον 380.000 δολαρίων, πρωτο-κορινθιακά αγγεία του 7ου αι. π.Χ., που απεικονίζουν μια κουκουβάγια και μια πάπια, αξίας περίπου 250.000 δολαρίων, ένα γλυπτό με το κεφάλι ενός κριαριού από τον 6ο αι. π.Χ., καθώς και μια αττική αρύβαλλος (μυροδοχείο) από τον πρώιμο 5ο αι. π.Χ.Όλα τα αντικείμενα, σύμφωνα με τους New York Times, αγοράστηκαν τα τελευταία 12 χρόνια έναντι 1,1 εκατομμυρίων δολαρίων.Όπως, δε, αναφέρει το δημοσίευμα, που επικαλείται δηλώσεις αξιωματούχου που σχετίζεται με την έρευνα, τα αντικείμενα αυτά αγοράστηκαν από δυο συλλέκτες από το Κολοράντο των ΗΠΑ, τον William και τη Lynda Beierwaltes, που με τη σειρά τους τα είχαν αγοράσει από τον Ρόμπιν Σάιμς, τον Βρετανό συλλέκτη αρχαιοτήτων, γνωστό από την πολύκροτη υπόθεση αρχαιοκαπηλίας Σάιμς - Μιχαηλίδη που αποκαλύφθηκε το 2006.Πηγή πληροφοριών και φωτογραφίες: