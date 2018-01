Μπράιν Μέι: Το Brexit είναι ό,τι πιο χαζό έχω ζήσει

Ο κιθαρίστας των Queen Μπράιαν Μέι προειδοποιεί για τις συνέπειες που θα έχει το Brexit για τον βρετανικό λαό. «Είναι μία καταστροφή, οι απώλειες για μας θα είναι τεράστιες. Το δημοψήφισμα για την αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν το πιο χαζό πράγμα που έχει κάνει η Βρετανία σε όλη μου τη ζωή», δήλωσε ο μουσικός στην κυριακάτικη Welt.



Ο 70χρονος Βρετανός επέκρινε έντονα την πρωθυπουργό Τερέσα Μέι και τον προκάτοχό της Ντέιβιντ Κάμερον λέγοντας ότι «είναι ίδια με τον Κάμερον, οδηγείται από τη ματαιοδοξία και τη δίψα για εξουσία. Ήταν λάθος από την αρχή το να ζητήσουν από τους Βρετανούς να ψηφίσουν για το Brexit, χωρίς να έχουν ιδέα για τις συνέπειες. Είμαι αναστατωμένος που μερικοί πολιτικοί κατάφεραν να μας οδηγήσουν σ΄ αυτήν την τάφρο ελπίζω ειλικρινά να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε».



Ο ίδιος θεωρούσε πάντα τον εαυτό του Ευρωπαίο. «Για μένα και για πολλούς άλλους Βρετανούς, αυτό είναι μία απόλυτη τραγωδία, γιατί η υπόθεση κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση... Το δημοψήφισμα για την αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατέστρεψε το έργο μιας ολόκληρης γενιάς που έφερε την Ευρώπη κοντά», είπε ο Μέι στην εφημερίδα.



Πάντως δήλωσε ότι η μουσική γι αυτόν αποτελεί μία καταπληκτική, θεραπευτική δύναμη. «Φέραμε κοντά τους ανθρώπους με τραγούδια όπως "We Will Rock You" και "We Are The Champion". Αυτές είναι οι πολυτιμότερες στιγμές, εμπειρίες, για μένα ώστε να πιστεύω ότι απομακρύνεται η πιθανότητα ύπαρξης πολέμων».



