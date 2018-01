Ο συγγραφέας του βιβλίου για τον Τραμπ «αδειάζει» τον Μπάνον για τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ

Το σχόλιο που είχε κάνει ο πρώην σύμβουλος του Λευκού Οίκου αρμόδιος για τη χάραξη στρατηγικής, ο Στίβεν Μπάνον, περί του ότι η συνάντηση στελεχών της εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ και ρώσων ήταν «προδοτική» πράξη, αφορούσε τον γιο του ρεπουμπλικάνου κι όχι τον πρώην διευθυντή της εκστρατείας του, τον Πολ Μάναφορτ, όπως διατείνεται τώρα ο Μπάνον, επισήμανε ο συγγραφέας του βιβλίου στο οποίο καταγράφηκε η επίμαχη φράση, ο Μάικλ Γουλφ, τη Δευτέρα.



Στο βιβλίο «Φωτιά και Οργή: Μέσα στον Λευκό Οίκο του Τραμπ» (Michael Wolff, Fire and Fury: Inside the Trump White House, εκδ. Henry Holt and Co.), καταγράφεται πως ο Μπάνον είχε χαρακτηρίσει τη συνάντηση, που είχε γίνει τον Ιούνιο του 2016 στον Πύργο Τραμπ της Νέας Υόρκης, με τη συμμετοχή του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, μια «προδοτική» και «αντιπατριωτική» ενέργεια. Ο βρετανός ειδικός στις δημόσιες σχέσεις που συνέβαλε να κλειστεί η συνάντηση υποστήριζε ότι η ρωσίδα δικηγόρος θα παρέδιδε στην εκστρατεία του Τραμπ στοιχεία που θα έπλητταν την αντίπαλο του μεγιστάνα, τη δημοκρατική υποψήφια για την προεδρία των ΗΠΑ Χίλαρι Κλίντον.



Την Κυριακή, ο Μπάνον υπαναχώρησε από τα σχόλια αυτά, χαρακτήρισε «πατριώτη» τον Τραμπ τον νεότερο και υποστήριξε πως χαρακτήρισε προδοτικές τις ενέργειες του πρώην διευθυντή της εκστρατείας του ρεπουμπλικάνου, του Πολ Μάναφορτ, ασφαλώς όχι αυτές του γιου του νυν προέδρου.

Ο συγγραφέας του βιβλίου όμως, ο Μάικλ Γουλφ, αντέκρουσε τον Μπάνον.



«Ο Στιβ βοήθησε πολύ σε αυτό το βιβλίο, οι παρατηρήσεις του ήταν διεισδυτικές, και δεν αισθάνομαι και πολύ ωραία που προφανώς τον έφερα σε πολύ δύσκολη θέση. Όμως μιλούσε για τον Ντον Τζούνιορ», υπογράμμισε ο Γουλφ κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο τηλεοπτικό δίκτυο MSNBC. «Δεν μιλούσε για τον Πολ Μάναφορτ».



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ και στελέχη της αμερικανικής προεδρίας εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον τόσο του Μπάνον όσο και του βιβλίου του Γουλφ, το οποίο διατείνονται πως αποτελεί ένα λιβελογράφημα γεμάτο ψέματα.



Το βιβλίο, που αποτελεί κεντρικό θέμα στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αφότου άρχισαν να προδημοσιεύονται αποσπάσματά του την Τετάρτη, σκιαγραφεί έναν χαοτικό Λευκό Οίκο με επικεφαλής έναν άνδρα ψυχικά ασταθή και ακατάλληλο για το αξίωμα.



«Δεν πιστεύω ότι ο κ. Μπάνον μπορεί να πάρει όσα είπε πίσω αυτή τη στιγμή», δήλωσε ένας εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας, ο Χόγκαν Γκίντλι, μιλώντας σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους τη Δευτέρα.



«Όταν στρέφεσαι εναντίον της οικογένειας κάποιου με τον τρόπο που το έκανε εκείνος (...) είναι αηδιαστικό».



Ένας δικηγόρος του αμερικανού προέδρου, ο Τσαρλς Χάρντερ, προσπάθησε την περασμένη εβδομάδα να εμποδίσει την κυκλοφορία του βιβλίου του Γουλφ και απαίτησε ο εκδοτικός οίκος να ζητήσει συγγνώμη και να ανασκευάσει το περιεχόμενό του.



Αλλά η Ελίζαμπεθ Μακναμάρα, δικηγόρος της Macmillan, της μητρικής εταιρείας του εκδοτικού οίκου Χένρι Χολτ, ανταπέδωσε τα πυρά τη Δευτέρα.

«Οι πελάτες μου δεν έχουν καμία πρόθεση να αναστείλουν την κυκλοφορία (του βιβλίου), δεν θα υπάρξει καμιά ανασκευή (του περιεχομένου του), και δεν είναι ανάγκη να δοθεί καμιά συγγνώμη», ξεκαθάρισε.



