Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ θα χαρεί να έχει αντίπαλο την Όπρα - Τη στηρίζει το Χόλιγουντ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα χαρεί να έχει αντίπαλό του την Όπρα Γουίνφρεϊ στις προεδρικές εκλογές του 2020, δήλωσε χθες, Δευτέρα, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου μετά τον σάλο που προκλήθηκε στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης για μια ενδεχόμενη υποψηφιότητα της τηλεοπτικής σταρ έπειτα από την ομιλία της στη βραδιά για τις Χρυσές Σφαίρες.«Καλωσορίζουμε την πρόκληση, είτε από την Όπρα Γουίνφρεϊ είτε από οποιονδήποτε άλλο», δήλωσε ο Χόγκαν Γκίντλεϊ στους δημοσιογράφους από το προεδρικό αεροσκάφος.Η 63χρονη Γουίνφρεϊ έκλεψε την παράσταση στην τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών την Κυριακή το βράδυ με την ομιλία της παραλαμβάνοντας το βραβείο Cecil B. DeMille για το σύνολο της καριέρας της, ενώ το Twitter πήρε φωτιά από τις αναρτήσεις με το hashtag #Oprahforpresident και #Oprah2020.Όπως μετέδωσε χθες το CNN επικαλούμενο δύο στενούς της φίλους, η διάσημη παρουσιάστρια σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα. Ένας εκ των δύο ωστόσο υπογράμμισε ότι δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση.Η Γουίνφρεϊ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν σκέφτεται κάτι τέτοιο, όμως η εφημερίδα Los Angeles Times επικαλείται τον Στέντμαν Γκράχαμ, τον σύντροφο και συνέταιρό της, ο οποίος δήλωσε την Κυριακή: «Ο κόσμος θα αποφασίσει (…) Σίγουρα θα το έκανε».Η Όπρα --ηθοποιός, παραγωγός ταινιών και τηλεοπτικών σειρών και διευθύνουσα σύμβουλος του τηλεοπτικού δικτύου OWN-- φορώντας μαύρο βραδινό φόρεμα προς τιμή των θυμάτων χρησιμοποίησε την πλατφόρμα της για να προωθήσει το κίνημα “Time’s up” κατά της σεξουαλικής κακοποίησης, στηρίζοντας όσες γυναίκες έχουν αποκαλύψει περιστατικά ανάρμοστης συμπεριφοράς στο Χόλιγουντ, στην πολιτική και στη βιομηχανία του θεάματος.«Είχε μαγέψει την αίθουσα. Έμοιαζε με προεκλογική εκστρατεία», σχολίασε η Σέρι Μπέμπιτς Τζέφι, καθηγήτρια στο Price School of Public Policy τουΠανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας.Οι παρευρισκόμενοι στην τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών σηκώθηκαν δύο φορές όρθιοι για να χειροκροτήσουν τη Γουίνφρεϊ στη διάρκεια της εννιάλεπτης ομιλίας της, ενώ σε διάστημα 24 ωρών έγιναν 220.000 αναρτήσεις στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης με τις λέξεις “Oprah” και “president”, σύμφωνα με τον Τοντ Γκρόσμαν της εταιρείας Talkwater.Μετά τη νίκη του Τραμπ, ο οποίος σίγουρα ενισχύθηκε από την αναγνωσιμότητα που κέρδισε ως σταρ μιας εκπομπής ριάλιτι της τηλεόρασης, η υποψηφιότητα της Γουίνφρεϊ δεν μοιάζει κάτι παράλογο.Η Όπρα, που συνδέεται εδώ και χρόνια με τους Δημοκρατικούς, μάλλον θα είναι αντιμέτωπη με πολλούς άλλους υποψήφιους στις προκριματικές εκλογές του κόμματος για την επιλογή του υποψηφίου για τις εκλογές του 2020. Ωστόσο, με δεδομένες τις διασυνδέσεις της, μάλλον θα έχει το πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων της στο Χόλιγουντ, που είναι μεγάλος χρηματοδότης των υποψηφίων των Δημοκρατικών.«Σίγουρα είναι μεγαλύτερη σταρ από τον Τραμπ, ενώ έχει και μεγαλύτερη επαφή με το κοινό της. Προφανώς αυτό της δίνει τη δυνατότητα. Τι θα κάνει όμως με αυτή;», διερωτάται ο Άλαν Σρέντερ, καθηγητής δημοσιογραφίας στο Northeastern University της Βοστόνης.Ήδη το Χόλιγουντ τη στηρίζει.«Δεν πιστεύω ότι είχε τέτοια πρόθεση», σχολίασε η Μέριλ Στριπ μιλώντας στην Washington Post, «όμως τώρα δεν έχει επιλογή».«Η Όπρα πρόεδρος; Έχει την ψήφο μου», έγραψε χθες στο Twitter η Lady Gaga.Σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο από το ινστιτούτο Public Policy Polling, η Γουίνφρεϊ θα κέρδιζε τις εκλογές του 2020 απέναντι στον Τραμπ με 47% των ψήφων έναντι 40% για τον Αμερικανό πρόεδρο.Όπως απέδειξε η νίκη του Τραμπ, «για πολλούς στις ΗΠΑ η πολιτική εμπειρία είναι πραγματικό μειονέκτημα» στις εκλογές, επεσήμανε η Σίντι Ρόζενταλ, καθηγήτρια Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Οκλαχόμα. Σύμφωνα με τον πρώην παρουσιαστή του Fox News Μπιλ Ο’ Ράλεϊ, έναν από τους πιο γνωστούς συντηρητικούς παρουσιαστές των ΗΠΑ, η 'Οπρα «μπορεί να κερδίσει το 2020».Μια πιθανή νίκη της Όπρα θα βασιστεί στην άψογη εικόνα της αλλά και στη στήριξη των μέσων ενημέρωσης, στα οποία απέτισε φόρο τιμής στην ομιλία της την Κυριακή, αλλά και στην ενδεχόμενη στήριξη του πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα, τον οποίο είχε και εκείνη βοηθήσει το 2008.Ωστόσο πολλοί αρθρογράφοι και σχολιαστές αναρωτιούνται για την ικανότητα της Γουίνφρεϊ να κυβερνήσει, σε περίπτωση που εκλεγεί.«Συνέλθετε. Η Όπρα δεν θα πρέπει να υποβάλει υποψηφιότητα για τις εκλογές», τονίζει στο άρθρο του ο Πολ Γουόλντμαν της Washington Post.«Είναι αλήθεια ότι οι Δημοκρατικοί υποτίμησαν τη σημασία μιας χαρισματικής προσωπικότητας, όμως η απάντηση σε αυτές τις εκλογικές αποτυχίες δεν είναι να σταματήσουν να ενδιαφέρονται για την ουσία. Είναι να βρουν υποψήφιους που είναι και χαρισματικοί και σοβαροί, που θα μπορέσουν και να κερδίσουν και να κάνουν δουλειά μόλις αναλάβουν την προεδρία», υπογραμμίζει.«Όπρα, μην το κάνεις», είναι ο τίτλος του αρθρογράφου Τόμας Τσάτερτον Ουίλιαμς στους New York Times.«Αν η πρώτη χρονιά της κυβέρνησης Τραμπ μάς έδειξε κάτι ξεκάθαρα, αυτό είναι ότι η εμπειρία, οι γνώσεις, η παιδεία και η πολιτική σύνεση είναι εξαιρετικά σημαντικές», τόνισε. «Η προεδρία δεν είναι ριάλιτι ούτε τοκ-σόου», πρόσθεσε.