Καταγγελίες Μαριά για τουρκικές νηοψίες σε ελληνικά αλιευτικά – Κομισιόν: Θα ερευνήσουμε το θέμα

Τις παράνομες τουρκικές νηοψίες σε ελληνικά αλιευτικά στα διεθνή ύδατα, στην περιοχή Καστελορίζου, κατήγγειλε με παρέμβασή του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο ο Πρόεδρος του Κόμματος «ΕΛΛΑΔΑ-Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ», Νότης Μαριάς κατά τη διεξαγωγή συζήτησης για την αλιευτική πολιτική της ΕΕ, ζητώντας ταυτόχρονα από τον παρευρισκόμενο Επίτροπο για θέματα Περιβάλλοντος, Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας Καρμένου Βέλα να πάρει θέση.



Απαντώντας στις καταγγελίες του ευρωβουλευτής ο Ευρωπαίος Επίτροπος δεσμεύτηκε να εξετάσει το σοβαρό αυτό ζήτημα και να επανέλθει.



Όπως επισήμανε στην τοποθέτησή του ο Νότης Μαριάς «η προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων είναι απαραίτητη, για την εμπέδωση βιώσιμης αλιείας.



Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι έλεγχοι Διεθνών Οργανισμών όπως της ICCAT δηλαδή της International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas.



Στο Αιγαίο τα τουρκικά αλιευτικά με την συνοδεία σκαφών της τουρκικής ακτοφυλακής αλιεύουν παράνομα, εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων διαπράττοντας πειρατεία».



Και ο Νότης Μαριάς συνέχισε: «Επιπλέον, το τουρκικό λιμενικό, ισχυριζόμενο ότι ενεργεί δήθεν για λογαριασμό της ICCAT, επιχείρησε σε διεθνή ύδατα κοντά στο Καστελόριζο να υποβάλει σε νηοψία ελληνικά αλιευτικά, χωρίς φυσικά οι Τούρκοι να τηρούν τις προδιαγραφές, δηλαδή να έχουν αναρτήσει σημαία της ICCAT και χωρίς να υπάρχει παρουσία Επιθεωρητή της ICCAT».



Και κατέληξε: «Ζητώ από εσάς, κ. Βέλα, να εξετάσετε αυτήν την καταγγελία. Θα σας αποστείλω όλα τα στοιχεία τα οποία έχω στην διάθεσή μου. Επίσης δεν είναι δυνατόν να επιτρέπουμε, παράνομα οι Τούρκοι να κάνουν νηοψίες σε Ελληνικά αλιευτικά σε Διεθνή Ύδατα ισχυριζόμενοι ότι δήθεν ενεργούν για λογαριασμό της ICCAT».