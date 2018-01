Ρέγκλινγκ: Αυστηρότερη επιτήρηση για την Ελλάδα μετά το Μνημόνιο

Αυστηρότερη μετα-μνημονιακή επιτήρηση από ό,τι οι υπόλοιπες χώρες της ευρωζώνης που χρειάστηκαν προγράμματα στήριξης κινδυνεύει να υποστεί η Ελλάδα, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις του προέδρου του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας Κλάους Ρέγκλινγκ αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ.



«Η Ελλάδα θα βρεθεί υπό επίβλεψη μετά το τέλος του προγράμματος, όπως και οι άλλες χώρες που δέχτηκαν πρόγραμμα. [Είναι μία] φυσιολογική διαδικασία που είναι πιο σημαντική σε αυτή την περίπτωση διότι η Ελλάδα πήρε περισσότερα χρήματα από τον ESM από τις άλλες χώρες, σημείωσε ο κ. Ρέγκλινγκ.



Οι ευρωπαϊκοί κανόνες προβλέπουν ότι χώρες που υπάγονται σε πρόγραμμα παραμένουν σε καθεστώς επιτήρησης έως ότου να αποπληρώσουν το 75% των δανείων τους προς τους εταίρους, που στην πράξη σημαίνει ότι η Αθήνα θα επιβλέπεται από τους θεσμούς για αρκετές δεκαετίες.



Επί του παρόντος Ιρλανδία και Πορτογαλία ελέγχονται δύο φορές κάθε χρόνο από τους θεσμούς, όμως η Ελλάδα δεν αποκλείεται να ελέγχεται πιο συχνά ή πιο αυστηρά.



Μεγάλο ερώτημα είναι ο ρόλος που θα μπορούσε να διαδραματίσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην επιτήρηση της Ελλάδας, ειδικά εάν υπάρξει τελικά συμφωνία με τους Ευρωπαίους για ελάφρυνση του χρέους, η οποία θα συνοδεύεται από όρους.



«Εάν υπάρξει επιπρόσθετη ελάφρυνση χρέους φυσικά τα κράτη της ευρωζώνης και ο ESM θα θέλουν να διασφαλίσουν ότι ως αντάλλαγμα οι πολιτικές θα παραμείνουν υγιείς, ότι δεν θα υπάρχει πισωγύρισμα σε συμφωνημένα βήματα και μέτρα», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ρέγκλινγκ.



Ο κ. Ρέγκλινγκ επανέλαβε την πάγια ευρωπαϊκή θέση ότι οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Μνημονίου, όμως εμφανίστηκε καθησυχαστικός όσον αφορά τη στάση των εταίρων, λέγοντας ότι η δέσμευσή τους να στηρίξουν την Ελλάδα δεν έχει καμφθεί ούτε στο ελάχιστο.





Πηγή: http://www.skai.gr/news/finance/article/365227/regling-ston-skai-austiroteri-epitirisi-gia-tin-ellada-meta-to-mnimonio/#ixzz552XUSHOI

Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook