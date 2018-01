Ανακοινώθηκε ο νικητής του PRAKSIS BCC Business Awards

Ολοκληρώθηκε χθες, με μεγάλη παρουσία και ενδιαφέρον κοινού, ο διαγωνισμός «PRAKSIS BCC Business Awards – Powered by the Citi Foundation», στο πλαίσιο μίας ευρύτερης εκδήλωσης για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Άνθρωποι που στηρίχθηκαν από το πρόγραμμα PRAKSIS Business Coaching Center, που υλοποιείται από την PRAKSIS με την αποκλειστική χρηματοδότηση του Citi Foundation, παρουσίασαν τις επιχειρηματικές τους ιδέες και μετέδωσαν το όραμα και το μεράκι τους για ένα καλύτερο αύριο.Την πρώτη θέση του διαγωνισμού και το βραβείο των 2.000 ευρώ κατέκτησε η INAGROS, την επιχειρηματική ιδέα που ανέπτυξαν μία ομάδα φοιτητών του Ε.Μ.Π. και της Γεωπονικής Σχολής. Η Inagros έχει δημιουργήσει ένα τεχνολογικό εργαλείο που συνδέει αποδοτικά τον γεωπόνο με τον αγρότη και φέρνει την τεχνολογία στα μέτρα τους. Σκοπός είναι η γεωργία ακριβείας, η αύξηση της παραγωγής, η μείωση του κόστους και η βελτίωση της ποιότητας των καλλιεργειών.Οι υπόλοιπες επιχειρηματικές ιδέες που πήραν μέρος στο διαγωνισμό ήταν οι:- ENERFIL: Εξειδίκευση στη εξοικονόμηση ενέργειας με βραβευμένες ευρεσιτεχνίες κυρίως για το ηλιακό καλοριφέρ ΔΙΓΕΝΗΣ που επιτυγχάνει 100% εξοικονόμηση ενέργειας.- GREENCARBO: Το σκούρο Θεσσαλικό μέλι προωθείται ως ο πιο αρχέγονος και φυσικός υδατάνθρακας που απογειώνει την ενέργεια και ευεξία των αθλητών. Καινοτόμος προσέγγιση marketing σε ένα παραδοσιακό ελληνικό προϊόν: το μέλι.- LAIGO: H πρώτη ηλεκτρονική λαϊκή αγορά. Η καινοτόμος πλατφόρμα που φέρνει τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά από τη λαϊκή τής γειτονιάς, στο οικογενειακό τραπέζι.- UREND: Η πρώτη πλατφόρμα στην Ελλάδα για ενοικίαση αυτοκινήτων απευθείας μεταξύ ιδιωτών.Ο πρόεδρος της PRAKSIS κ. Αλέξης Μαργαλιάς δήλωσε: «Στόχος της PRAKSIS είναι η καταπολέμηση του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού. Υλοποιούμε προγράμματα που προωθούν την αυτονομία και την επανένταξη συνανθρώπων μας, ώστε να γίνουν ισότιμα μέλη του κοινωνικού συνόλου. Έχουμε διαπιστώσει εξαιρετικά ελπιδοφόρα αποτελέσματα στα 3 χρόνια λειτουργίας του Business Coaching Center, που αποδεικνύουν ότι εάν υπάρχει αλληλεγγύη και υποστηρικτικό πλαίσιο, μπορεί ο καθένας να κάνει το όνειρό του πράξη, να αυτονομηθεί, να επανενταχθεί σε μία εργασιακή κανονικότητα, να χτίσει ένα καλύτερο αύριο για τον εαυτό του, την οικογένειά του, τον περίγυρο και την τοπική κοινωνία.Ο κος Αιμίλιος Κυριάκου, Διευθύνων Σύμβουλος Citi Ελλάδος & Κύπρου, συνεχάρη όλους τους συμμετέχοντες και δήλωσε: “Ελπίζω η συνολική εμπειρία που αποκομίσατε από το πρόγραμμα να αποδειχθεί πολύτιμος συνεργάτης στη νέα επιχειρηματική σας πορεία. Αυτό άλλωστε προσδοκούμε και εμείς στη Citi. Βασιζόμενοι στην παγκόσμια εμπειρία μας, πιστεύουμε ότι προσφέροντας ευκαιρίες μάθησης και εκπαίδευσης βοηθάμε τους συνανθρώπους μας, και ειδικότερα τους νέους, να αναπτύξουν το ταλέντο τους και να προοδεύσουν. Μέσω της παγκόσμιας πρωτοβουλίας Pathways to Progress του Ιδρύματος Citi και με την εθελοντική συμμετοχή των στελεχών μας, συνεργαζόμαστε με έγκριτους οργανισμούς, όπως κάναμε και στη χώρα μας με την PRAKSIS, προσπαθώντας να διευκολύνουμε την οικοδόμηση μίας επιχειρηματικής νοοτροπίας διευκολύνοντας τη συμμετοχή των μη προνομιούχων στην οικονομική ανάπτυξη.»Στην Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού, συμμετείχαν οι: Αλέξης Μαργαλιάς, πρόεδρος της PRAKSIS, ο Αιμίλιος Κυριάκου, Διευθύνων Σύμβουλος Citi Ελλάδος & Κύπρου, Σωτήρης Μπατζιάς, Principal of Strategy & Operation της Deloitte, Κωνσταντίνος Μαρινάκης, Managing Director της Oriflame, Δρ. Σοφία Πρωτόπαπα, Διευθύντρια του Γραφείου Προσωπικής Ανάπτυξης & Σταδιοδρομίας στο Hellenic American College, Paul Kidner, Γενικός Διευθυντής του The People’s Trust και Γιώργος Βλάχος, μέλος Δ.Σ. του Κ.Ε.Μ.Ε.Λ.Το «παρών» έδωσαν στην εκδήλωση ως εισηγητές ο κ. Λεωνίδας Αντωνακόπουλος, επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, ο κ. Άγγελος Τσακανίκας Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ και Επιστημονικός Υπεύθυνος Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας του ΙΟΒΕ, ενώ ο Φάνης Ρήγας, Συνιδρυτής του kariera.gr μετέφερε την προσωπική του εμπειρία από το επιχειρείν στην Ελλάδα. . Την εκδήλωσε συντόνισε η δημοσιογράφος Έμη Λιβανίου.Η πρωτοβουλία “Pathways to Progress” του, μέσω της οποίας χρηματοδοτήθηκε και το BCC της PRAKSIS για το διάστημα Ιούνιος 2016-Ιανουάριος 2018, αφορά σε ένα τριετές πρόγραμμα επένδυσης 100 εκατομμυρίων δολαρίων και εθελοντικής προσφοράς 10.000 εργαζομένων της Citi, με στόχο να υποστηρίξει την επαγγελματική κατάρτιση και απασχόληση 500.000 νέων σε όλον τον κόσμο για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της σύγχρονης ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας. Πρόκειται για την επέκταση μίας αρχικής προσφοράς 50 εκατομμυρίων δολαρίων που υποστήριξε περισσότερους από 100.000 νέους σε δέκα πόλεις των ΗΠΑ. Η πρωτοβουλία Pathways to Progress στοχεύει στη μείωση της ανεργίας των νέων στις μεγάλες πόλεις ανά τον κόσμο, στη βελτίωση της ποιότητας του εργατικού δυναμικού δημιουργώντας ευκαιρίες για πρώτη εργασία, πρακτική, επαγγελματική κατάρτιση και ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων. Ταυτόχρονα, παρουσιάζει τα ευρήματα μίας νέας παγκόσμιας έρευνας που καταδεικνύει το υψηλό επίπεδο αισιοδοξίας των νέων αλλά και την έλλειψη που υπάρχει σε ευκαιρίες και δεξιότητες.Από το 2014, η PRAKSIS έχει αναγνωρίσει πως η ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας είναι μονόδρομος για την αντιμετώπιση της φτώχειας και τη μείωση του οικονομικού και κοινωνικού αποκλεισμού. Έτσι, δημιουργήθηκε το πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας PRAKSIS Business Coaching Center (πληροφορίες θα βρείτε ΕΔΩ) ένα βραβευμένο και εντατικό πρόγραμμα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας που ακολουθεί μία ολιστική προσέγγιση. Το PRAKSIS Business Coaching Center ξεχωρίζει γιατί αφορά κάθε είδους επιχείρηση, για κάθε κλάδο της οικονομίας, για την εξατομικευμένη και προσωποποιημένη προσέγγιση που ακολουθεί, αλλά και γιατί εστιάζει τόσο στη συμβουλευτική και την εκπαίδευση όσο και στο coaching.Για ένα διάστημα 4 μηνών, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, οι συμμετέχοντες στο PRAKSIS Business Coaching Center θα έχουν διαδοχικές ατομικές συναντήσεις με επιχειρηματικούς συμβούλους και business coaches και θα συμμετάσχουν σε σεμινάρια ενίσχυσης επιχειρηματικών δεξιοτήτων που υλοποιούνται από κορυφαίους παράγοντες της αγοράς όπως η Citi, η Deloitte, η Oriflame, το ΚΕΜΕΛ κ.α. Από την ίδρυσή του και μέχρι σήμερα, το πρόγραμμα εμπιστεύθηκαν και χρηματοδότησαν διακεκριμένοι φορείς όπως το Citi Foundation, το Ίδρυμα JP Morgan, η Visa και η Αμερικανική Πρεσβεία στην Ελλάδα. Ta αποτελέσματα τους δικαιώνουν, καθώς ένας στους τρεις συμμετέχοντες έχει κάνει την ιδέα του πράξη, ενώ έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 60 επιχειρήσεις και 129 νέες θέσεις εργασίας.