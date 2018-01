Η Χίλαρι Κλίντον στα Grammys κοροϊδεύει τον Τραμπ (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Μπρούνο Μαρς επικράτησε του Τζέι Ζι στην αναμέτρηση για τα σημαντικότερα Γκράμι στην τελετή απονομής των βραβείων της μουσικής βιομηχανίας την Κυριακή, αλλά μάλλον απροσδόκητα την παράσταση έκλεψε η ατυχήσασα υποψήφια των δημοκρατικών για την προεδρία στις εκλογές του 2016, η Χίλαρι Κλίντον, που διάβασε ένα απόσπασμα από το βιβλίο Φωτιά και Οργή του Μάικλ Γουλφ, το οποίο συνεχίζει να προκαλεί πολεμική στις ΗΠΑ.



Σε ένα σατιρικό σκετς που είχε μαγνητοσκοπηθεί εκ των προτέρων, ο παρουσιαστής της τελετής Τζέιμς Κόρντεν είναι κριτής στις οντισιόν διαφόρων διασήμων, από τον Τζον Λέτζεντ ως τη Σερ και τον Σνουπ Ντογκ, που διαβάζουν αποσπάσματα του αμφιλεγόμενου βιβλίου για την πρώτη χρονιά του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία, υποτίθεται για να κερδίσουν ένα Γκράμι για την ερμηνεία γραπτού κειμένου.







Η Κλίντον διαβάζει σε αυτό το κλιπ ένα απόσπασμα του βιβλίου που αναφέρεται στις συνήθειες του Τραμπ ως προς το φαγητό. «Ένας λόγος που του αρέσει να τρώει στα Μακντόναλντς: κανείς δεν ξέρει ότι θα πάει εκεί και το φαγητό έχει προμαγειρευτεί με ασφαλή τρόπο», διαβάζει η υποψήφια των δημοκρατικών. Ο Κόρντεν κατόπιν την εξαίρει: «έχεις το Γκράμι στο τσεπάκι».



Μέλη της οικογένειας του ρεπουμπλικάνου προέδρου και στελέχη της κυβέρνησής του επέκριναν αμέσως αυτό το απόσπασμα. Ο γιος του, Ντόναλντ Τραμπ ο νεότερος, έγραψε στο Twitter ότι το να «διαβάζεις ένα βιβλίο γεμάτο ψευδείς ειδήσεις στα Γκράμι μοιάζει σπουδαίο βραβείο παρηγοριάς αν έχασες την προεδρία» πριν συμπληρώσει «όσο περισσότερο βγαίνει στην τηλεόραση η Χίλαρι, τόσο περισσότερο ο αμερικανικός λαός συνειδητοποιεί πόσο φοβερό είναι που έχει τον Ντόναλντ Τραμπ πρόεδρο».



Η Νίκι Χέιλι, η αμερικανίδα πρεσβεύτρια στον ΟΗΕ, έκρινε επίσης μέσω Twitter ότι η εμφάνιση της Κλίντον «κατέστρεψε» την τελετή. «Τι κρίμα», συμπλήρωσε.



Το βιβλίο του Γουλφ, που βασίζεται σε συζητήσεις με τον πρώην σύμβουλο αρμόδιο για τη χάραξη στρατηγικής στον Λευκό Οίκο, τον ακροδεξιό Στιβ Μπάνον, και άλλα στελέχη της προεδρίας, έγινε αυτοστιγμεί μπεστ σέλερ όταν κυκλοφόρησε την 5η Ιανουαρίου, εσπευσμένα αφού η προδημοσίευση αποσπασμάτων του προκάλεσε πολιτική θύελλα.



Το βιβλίο, το οποίο ο Τραμπ διατείνεται ότι είναι γεμάτο ψέματα, παρουσιάζει έναν Λευκό Οίκο σε κατάσταση απόλυτου χάους, με έναν πρόεδρο που ήταν απροετοίμαστος για τη νίκη του το 2016 και συμβούλους του να αμφισβητούν τις ικανότητές του.



Κατά τα λοιπά, στα Γκράμι το άλμπουμ 24K Magic του Μπρούνο Μαρς αναδείχθηκε καλύτερο Άλμπουμ της χρονιάς, το That's What I Like των Μπρούνο Μαρς, Μπρόντι Μπράουν, Τζέιμς Φόντλιροϊ και Φίλιπ Λόρενς τραγούδι της χρονιάς, καλύτερη πρωτοεμφανιζόμενη καλλιτέχνιδα αναδείχθηκε η Αλίσια Κάρα, καλύτερο ραπ άλμπουμ αναδείχθηκε το DAMN του Κέντρικ Λαμάρ, καλύτερο ροκ άλμπουμ το A Deeper Understanding του συγκροτήματος The War on Drugs, καλύτερο ποπ άλμπουμ το Divide του Εντ Σίραν, καλύτερο άλμπουμ εναλλακτικής μουσικής το Sleep Well Beast του συγκροτήματος The National, καλύτερο άλμπουμ της μουσικής του κόσμου το Shaka Zulu Revisited: 30th Anniversary Celebration του νοτιοαφρικάνικου συγκροτήματος Ladysmith Black Mambazo, καλύτερο άλμπουμ ηλεκτρονικής μουσικής το 3-D The Catalogue του συγκροτήματος Kraftwerk, και καλύτερο μουσικό βίντεο αναδείχθηκε αυτό για το τραγούδι Humble του Κέντρικ Λαμάρ.



Δύο βραβεία Γκράμι δόθηκαν μεταθανάτια. Το ένα στην Κάρι Φίσερ, για την ηχογραφημένη εκδοχή του βιβλίου της Princess Diarist, το οποίο έχει θέμα την κινηματογραφική σάγκα Ο πόλεμος των Άστρων.



Το δεύτερο, για την «καλύτερη ροκ ερμηνεία» πήγε στον Λέοναρντ Κοέν, που πέθανε τον Νοέμβριο του 2016, στα 82 του, για το τραγούδι και το ομώνυμο άλμπουμ You Want it Darker, που κυκλοφόρησε τρεις εβδομάδες πριν από τον θάνατό του.



ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ