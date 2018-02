Στέλεχος Δημοκρατικών: Πιθανή η συνταγματική κρίση για το υπόμνημα του FBI

Ο Γερουσιαστής Ντικ Ντάρμπιν που είναι ηγετικό στέλεχος των Δημοκρατικών στην Γερουσία, δήλωσε πως οι Ρεπουμπλικάνοι είναι ενδεχόμενο να προκαλέσουν “συνταγματική κρίση” εάν χρησιμοποιήσουν το υπόμνημα Νούνες, προκειμένου να τερματίσουν την έρευνα του ειδικού ανακριτή Ρόμπερτ Μιούλερ.



“Εάν πούμε ότι αυτό είναι το τέλος της έρευνας και ότι αυτό είναι που χρειάζεται ο πρόεδρος Τραμπ για ν’ απολύσει τον υφυπουργό Δικαιοσύνης Ροντ Ρόζενσταϊν, αλλά και τον ειδικό ανακριτή Ρόμπερτ Μάλερ, μπορώ να σας πω ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει συνταγματική κρίση,” δήλωσε ο Ντάρμπιν στην εκπομπή του CNN “State of the Union.”



Το τετρασέλιδο υπόμνημα υποστηρίζει ότι το FBI παραβίασε την ειδική νομοθεσία ερευνών (FISA) στην διαδικασία έκδοσης εντάλματος έρευνας κατά του Κάρτερ Πέιτζ, πρώην συμβούλου για θέματα εξωτερικής πολιτικής στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ. Τα στοιχεία αυτά προήλθαν από το περιβόητο ντοσιέ που συνέταξε ο πρώην πράκτορας των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών Κρίστοφερ Στιλ, τον οποίο είχε προσλάβει η εταιρία Fusion GPS, ενώ μέρος του οικονομικού κόστους της έρευνας καλύφθηκε από την προεκλογική εκστρατεία της Χίλαρι Κλίντον.



“Στην περίπτωση που οι Ρεπουμπλικάνοι στην Βουλή των Αντιπροσώπων πιστεύουν ότι έχουν δρομολογήσει τον τερματισμό της έρευνας για τον πρόεδρο Τραμπ, αυτό -που στην ουσία- λένε στην Αμερική είναι ότι ένας άνθρωπος είναι υπεράνω του νόμου,” δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ντάρμπιν.



Από την πλευρά του, ο Δημοκρατικός Άνταμ Σιφ που έχει ηγετική θέση στην Επιτροπή για τις Υπηρεσίες Πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων, τόνισε σε δημοσιευμένο σχόλιο του (Esquire) ότι ο πρόεδρος Τραμπ προσπαθεί να ελέγξει το FBI για πολιτικούς λόγους. “Οι νόμοι και οι υπηρεσίες που προστατεύουν το υπουργείο Δικαιοσύνης από πολιτικές παρεμβάσεις έχουν δοκιμαστεί στην διάρκεια των χρόνων, αλλά ποτέ περισσότερο, όσο την περίοδο της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ. Κατά το πρώτο έτος της προεδρίας Τραμπ είμαστε μάρτυρες μιας προσπάθειας κατάργησης της διάκρισης μεταξύ της πολιτικής και της δικαιοσύνης. Πρόκειται για μία προσπάθεια μετατροπής των εξουσιών έρευνας που έχει το υπουργείο Δικαιοσύνης σε ένα προσωπικό εργαλείο πολιτικής του προέδρου,” τόνισε ο Σιφ.



Την προηγούμενο μήνα, η εφημερίδα “The New York Times” ανέφερε ότι ο Τραμπ προσπάθησε να απολύσει τον Μάλερ τον Ιούνιο, παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος το αρνείται.



Την Παρασκευή, ο Τραμπ αρνήθηκε να απαντήσει εάν θα απολύσει τον Ρόζενσταϊν, ο οποίος και εποπτεύει την έρευνα του ειδικού ανακριτή για την Ρωσία.



Η απόλυση του Μιούλερ ή του Ρόζενσταϊν θα είναι “ένα ακραίο γεγονός” που “θα μπορούσε να οδηγήσει σε μία διαμάχη, την οποία δεν χρειαζόμαστε στην Αμερική,” είπε χαρακτηριστικά ο Ντάρμπιν.



Ο ίδιος, δεν έκανε πρόβλεψη για το πως θα αντιδράσουν οι Δημοκρατικοί στην περίπτωση απόλυσης ενός εκ των δύο αξιωματούχων. Ωστόσο, επεσήμανε ότι οι Ρεπουμπλικάνοι θα πρέπει “να ορθώσουν το ανάστημά τους για την τήρηση του νόμου,” σε μία τέτοια εξέλιξη.



“Καταλαβαίνουμε ότι το Σύνταγμα των ΗΠΑ, μας λέει τι πρέπει να κάνουμε και η εφαρμογή του είναι υποχρεωτική απ’ όλους, συμπεριλαμβανομένου και του προέδρου των ΗΠΑ. Όλοι είναι ίσοι έναντι του νόμου,” υποστήριξε ο Ντάρμπιν.



Πηγή: CNN