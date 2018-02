Τι μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ για το συλλαλητήριο

• Bloomberg συνδρομητικό: Χιλιάδες διαδηλωτών συγκεντρώθηκαν στην Αθήνα για να απαιτήσουν την τήρηση σκληρής γραμμής στο ζήτημα της ονομασίας με την «Δημοκρατία της Μακεδονίας», ανεβάζοντας τον πήχη για τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα που θέλει να πείσει τους επενδυτές ότι οι μέρες της πολιτικής αναταραχής έχουν παρέλθει.



Τα πράγματα περιπλέκονται επειδή η κοινοβουλευτική πλειοψηφία του Τσίπρα στηρίζεται στο εθνικιστικό κόμμα των ΑΝΕΛ, που έχει δηλώσει πως δεν πρόκειται να συναινέσει σε οποιαδήποτε λύση που θα περιέχει την λέξη Μακεδονία. «Οι διαδηλώσεις θα δημιουργήσουν οπωσδήποτε προβλήματα στις διαπραγματεύσεις. Όμως ο Τσίπρας οφείλει να προχωρήσει επειδή οι ΑΝΕΛ έχουν δηλώσει ότι θα στηρίξουν την κυβέρνηση μέχρι το τέλος της θητείας της», είπε ο Ν. Μουζέλης, επίτιμος καθηγητής στο London School of Economics. Με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων δεν εγκρίνει συμβιβασμούς σχετικά με την λέξη «Μακεδονία», το συλλαλητήριο της Κυριακής έρχεται να προστεθεί στα προβλήματα του Τσίπρα, αφού μετά την υποταγή του στις απαιτήσεις των διεθνών πιστωτών η δημοτικότητά του έχει μειωθεί.



«Προφανώς η κυβέρνηση δεν ανέμενε αυτή την αντίδραση τόσο από τον λαό, όσο και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης», δήλωσε ο πολιτικός επιστήμονας Λ. Κουσούλης. Παρά το γεγονός πως η ΝΔ έχει αποδεχθεί ότι η χρήση της λέξης «Μακεδονία» είναι αναπόφευκτη, αρνήθηκε να υποστηρίξει τον Τσίπρα σε αυτό τον γύρο των συνομιλιών. Η διένεξη ακουμπά ευαίσθητη χορδή των Ελλήνων και ο Τσίπρας, όπως οι περισσότεροι Έλληνες πρωθυπουργοί πριν από αυτόν, αντιμετωπίζει αυξανόμενες πιέσεις από συμμάχους όπως οι ΗΠΑ για να ανοίξει ο δρόμος της ένταξης της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ. Επωφελούμενη του κλίματος δυσαρέσκειας, η ΝΔ είναι μάλλον απίθανο να προσφέρει στο Τσίπρα την υποστήριξή της για έναν συμβιβασμό. Αν το σχέδιο επίλυσης έρθει στο κοινοβούλιο και οι ΑΝΕΛ αρνηθούν να υπερψηφίσουν, «τότε ίσως η κυβέρνηση να μην έχει άλλη επιλογή από του να προσφύγει στις κάλπες», είπε ο Κουσούλης. Ο πρωθυπουργός ίσως να υπολογίζει στην υποστήριξη μικρότερων κεντροαριστερών κομμάτων, που αρκεί για να τον διασώσει. Το ελληνικό βέτο στην ένταξη της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ εξασθενεί διαρκώς, εκτιμά ο Μουζέλης. «Οι ΗΠΑ και η ΕΕ θέλουν την άμεση επίλυση της διένεξης για γεωπολιτικούς λόγους που δημιουργεί η ρωσική παρουσία στα Βαλκάνια». [Greek Rallies Over Macedonia Raise Stakes for Embattled Tsipras]



• Reuters: Εκατοντάδες χιλιάδων Ελλήνων διαδήλωσαν στην Αθήνα κατά της χρήσης του όρου «Μακεδονία» σε οποιαδήποτε συμφωνία για την ονομασία της ΠΓΔΜ. Το κέντρο της πρωτεύουσας μετατράπηκε σε θάλασσα από ανθρώπους που ανέμιζαν γαλανόλευκες σε μια συγκέντρωση που σύμφωνα με εκτιμήσεις ήταν η μεγαλύτερη των τελευταίων δεκαετιών, πολύ μεγαλύτερη των συγκεντρώσεων κατά της λιτότητας.



Η υπόθεση αυτή έχει προκαλέσει έντονα συναισθήματα στους Έλληνες που θεωρούν την αρχαία Μακεδονία αναπόσπαστο τμήμα της πατρίδας τους και της κληρονομιάς τους. Οι συνομιλίες για την επίλυση του ζητήματος ήρθαν σε μια ευαίσθητη χρονική στιγμή καθώς η χώρα προσπαθεί να βγει από την χειρότερη κρίση της και να ανακτήσει την κυριαρχία της οικονομικής της πολιτικής.



Ο παγκόσμια γνωστός μουσικοσυνθέτης Μ. Θεοδωράκης, μιλώντας στο συλλαλητήριο, είπε ότι η οκτάχρονη κρίση δεν έσβησε την ελληνική ιστορία από το μυαλό του λαού. Η ελληνική κυβέρνηση έχει προτείνει σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό και κοινή χρήση έναντι όλων. Οι δημοσκοπήσεις ωστόσο έδειξαν πως η πλειοψηφία των Ελλήνων είναι αντίθετη με την χρήση της λέξης «Μακεδονία». Το ζήτημα έχει επίσης προκαλέσει εντάσεις μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. [Greeks rally in Athens over Macedonia name row]



• New York Times: Πάνω από 100.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Αθήνα στην μεγαλύτερη εκδήλωση διαμαρτυρίας των τελευταίων δεκαετιών κατά της χρήσης της λέξης «Μακεδονία» στην ονομασία της ΠΓΔΜ. Το συλλαλητήριο ήταν μεγαλύτερο ακόμη και από τις συγκεντρώσεις κατά των μνημονίων, ωστόσο υπολειπόταν κατά πολύ του ενός εκατομμυρίου συμμετεχόντων που ανέφεραν οι διοργανωτές.



Φαίνεται ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν διεγείρει το πατριωτικό συναίσθημα, αλλά και έχουν αναζωπυρώσει εντάσεις εκ μέρους και των δύο πλευρών. Όπως εκτιμούν αναλυτές, η προοπτική συμβιβασμών σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής είναι για κάποιους Έλληνες η σταγόνα που ξεχειλίζει το ποτήρι, μετά από χρόνια υποταγής στους διεθνείς πιστωτές. Αυτόν ακριβώς τον πατριωτισμό διέγειρε ο συνθέτης Μίκης Θεοδωράκης διέγειρε με ομιλία του στο συλλαλητήριο, έξω από την Βουλή. Οι διαδηλωτές έφθασαν στην Αθήνα από όλη τη χώρα.



Πολιτικοί της δεξιάς και ιερείς συμμετείχαν μέσα σε μια θάλασσα ελληνικών σημαιών. Οι συνομιλίες προκάλεσαν μεταξύ άλλων και τριγμούς στην κυβέρνηση συνασπισμού. Ο υπουργός Άμυνας και ηγέτης των ΑΝΕΛ Πάνος Καμμένος επιμένει να μην υπάρχει η λέξη «Μακεδονία» στην ονομασία της γειτονικής χώρας. Η πανίσχυρη Εκκλησία της Ελλάδος είναι επίσης αντίθετη. Έστω και αν οι δύο χώρες φθάσουν σε έναν συμβιβασμό, αξιωματούχοι της ΠΓΔΜ έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι επιθυμούν να φέρουν την συμφωνία σε δημοψήφισμα. Εφόσον γίνει αυτό, τότε στην Ελλάδα θα ασκηθούν πιέσεις για αντίστοιχο δημοψήφισμα, με πιθανότερη έκβαση το αδιέξοδο. [Greeks Protest to Defend Right to the Name ‘Macedonia’]



• CNN: Πάνω από 100.000 άνθρωποι διαδήλωσαν στην Αθήνα εκφράζοντας την οργή τους για κάθε συμβιβασμό που θα περιέχει την λέξη «Μακεδονία» στην ονομασία της ΠΓΔΜ. Οι συμμετέχοντες έφθασαν στην πρωτεύουσα από όλη την Ελλάδα, ανεμίζοντας σημαίες και φωνάζοντας συνθήματα.



Οι ηγέτες των δύο χωρών έχουν δηλώσει ότι έχει πραγματοποιηθεί πρόοδος και υπάρχουν ενδείξεις πως η ονομασία θα είναι σύνθετη με γεωγραφικό ή χρονολογικό προσδιορισμό, πάντα με χρήση της λέξης «Μακεδονία». Εξαιτίας των αντιρρήσεων της Ελλάδας η «Μακεδονία» έγινε δεκτή στον ΟΗΕ με την ονομασία ΠΓΔΜ. Επίσης η Ελλάδα, μέλος τόσο του ΝΑΤΟ όσο και της ΕΕ, έχει επανειλημμένα ακυρώσει τις φιλοδοξίες της γείτονας χώρας να ενταχθεί. [Tens of thousands protest in Athens over Macedonia compromise]



• Associated Press μέσω συνδρομητικού Bloomberg: Περισσότεροι από 100.000 διαδηλωτές από όλη την Ελλάδα ήρθαν στην Αθήνα για να διαμαρτυρηθούν κατά οποιουδήποτε συμβιβασμού στην χρήση της λέξης Μακεδονία για την ονομασία της γειτονικής ΠΓΔΜ. Η αστυνομία εκτίμησε ότι συμμετείχαν 140.000, ενώ οι διοργανωτές έκαναν λόγο για 1.5 εκατομμύριο. Στα Σκόπια, εκπρόσωπος της κυβέρνησης δήλωσε άγνοια σχετικά με ενδεχόμενη αντίδραση στο συλλαλητήριο.



Ο Έλληνας πρωθυπουργός υπήρξε απαξιωτικός για το γεγονός. «Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων συμφωνεί πως τα μείζονα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής δεν μπορούν να λυθούν μέσα από τον φανατισμό και τη μισαλλοδοξία». Ο Τσίπρας εκμεταλλεύθηκε την περίσταση για να επιτεθεί στον Κ. Μητσοτάκη και στον Α. Σαμαρά, λέγοντας ότι προσπάθησαν να αντλήσουν οφέλη από το συλλαλητήριο και να συγκαλύψουν τις μεταξύ τους διαφορές. Ο 92χρονος συνθέτης και πρώην υπουργός Μ. Θεοδωράκης, κύριος ομιλητής του συλλαλητηρίου, επανέλαβε τον αμφιλεγόμενο ισχυρισμό ότι η γειτονική χώρα έχει επεκτατικές βλέψεις στην Ελλάδα και ζήτησε την διεξαγωγή δημοψηφίσματος. [Greeks Rally in Athens t