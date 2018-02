Έφυγε από τη ζωή ο πρώην υπουργός της ΝΔ Πέτρος Αλιβιζάτος - Τα συλλυπητήρια Μητσοτάκη

Έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί ο πρώην Υπουργός Τουρισμού και πρώην βουλευτής Κεφαλλονιάς- Ιθάκης, Πέτρος Αλιβιζάτος. Τους τελευταίους μήνες, έδινε με σθένος και αξιοπρέπεια τη δική του μάχη για τη ζωή του αλλά δεν τα κατάφερε.. Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει στην Αθήνα και η ταφή στην Κεφαλονιά σύμφωνα με τις επιθυμίες του.



Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, για την απώλεια του Πέτρου Αλιβιζάτου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:



«Εκφράζω τη βαθιά θλίψη μου για την απώλεια του πρώην Υπουργού και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Πέτρου Αλιβιζάτου.

Έντιμος, σεμνός και αξιοπρεπής τίμησε την Παράταξή μας και πρόσφερε πολλά στη χώρα και την ιδιαίτερη Πατρίδα του.Στην οικογένειά του εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου».



Τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του Πέτρου Αλιβιζάτου εξέφρασε ο Νίκος Δένδιας. «Τα θερμά μου συλλυπητήρια στους οικείους του Πέτρου Αλιβιζάτου που έφυγε σήμερα από τη ζωή. Υπήρξε όχι μόνο ένας καλός φίλος, αλλά και ένας καλός βουλευτής και υπουργός που αγαπούσε τον τόπο του, την Κεφαλονιά, όπως και όλα τα νησιά του Ιονίου. Καλό ταξίδι Πέτρο», έγραψε στο Twitter.



Ποιος ήταν ο Πέτρος Αλιβιζάτος



Ο Πέτρος-Παύλος Αλιβιζάτος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1942. Ήταν απόφοιτος του Κολλέγιου Αθηνών (1961) και της Νομικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1966). Εκπλήρωσε τις στρατιωτικές υποχρεώσεις του ως έφεδρος Αξιωματικός στο Πολεμικό Ναυτικό (1966-1969) και με το πέρας αυτών, παρακολούθησε εντατικά Σεμινάρια Κλωστοϋφαντουργίας στην Αγγλία και Γερμανία (1970). Την ίδια χρονιά, ανέλαβε τη Διεύθυνση της οικογενειακής επιχείρησης και υπηρέτησε σ’ αυτή τη θέση έως το 2004.



Το 2002 εκλέχθηκε Δημοτικός Σύμβουλος Αργοστολίου και έπειτα από δύο χρόνια εκλέχθηκε Βουλευτής Κεφαλληνίας και Ιθάκης (2004-2007). Ενδιάμεσα αναλαμβάνει Πρόεδρος της Εταιρείας Διαχείρισης Τουριστικών Ακινήτων Ε.Τ.Α. (2007-2010). Την περίοδο 2011-2012 διατελεί Υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού.



Είχε διατελέσει μέλος της Διεθνούς Οργάνωσης “Experiment in International Living” (1959-1970), του Ροταριανού Ομίλου Αθηνών-Βορρά (1965-1973) και ταμίας (1968-1970), της Διεθνούς Οργάνωσης Επιχειρηματιών “Young Presidents Organisation” (V.P.O.) την περίοδο 1981-1993 και Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος (1991-1992).



Επιπλέον είχε πολυετή παρουσία στο Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στο Κολλέγιο Αθηνών-Κολλέγιο Ψυχικού ως μέλος (1994 έως σήμερα), μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (1996 έως 2018) και ταμίας (1998-2004 και 2014 έως 2018). Διατέλεσε μέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωμεσογειακή «Euromed» (2005-2009). Υπηρέτησε Γενικός Γραμματέας του Ιδρύματος «Γεώργιος και Μαίρη Βεργωτή» Κεφαλληνίας (1994-2004) και Αντιπρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Μαντζαβινάτειου Ιδρύματος Ληξουρίου (1994 έως σήμερα).



Από το 1997 έως το 2002 διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής για τη δημιουργία της Έδρας «Κωνσταντίνος Καραμανλής» στη Σχολή Νομικής και Διπλωματίας Φλέτσερ (Fletcher School of Law and Diplomacy) του Πανεπιστημίου Tufts των Η.Π.Α.



Ήταν μέλος διαφόρων Συλλόγων και Οργανώσεων (Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός). Ήταν παντρεμένος με τη Βάνα Μπάμου και είχαν τρία παιδιά, τον Παύλο, τη Μάγια και τη Ρεγγίνα. Μιλούσε Αγγλικά και Γερμανικά.



