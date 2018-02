Ο διεθνής Τύπος για τη συμφωνία του μεγάλου συνασπισμού στη Γερμανία

Πώς σχολιάζουν διεθνή μέσα τη συμφωνία Χριστιανοδημοκρατών - Σοσιαλδημοκρατών για το σχηματισμό κυβέρνησης.Η «συνέχεια» κρύβει προβλήματα: μια νέα κυβέρνηση στο Βερολίνο προκαλεί ανακούφιση όχι όμως και πανηγυρισμούς –μεγάλα προβλήματα επιμένουν. Η συμφωνία μπορεί ακόμα να ανατραπεί, η συνεργασία με την 'Αγγελα Μέρκελ έχει στερήσει από την κεντροαριστερά το δυναμισμό της, ενώ και ο Σουλτς αδυνατεί να στείλει ξεκάθαρα μηνύματα. Εξάλλου, οι ισορροπίες στην Ευρώπη δεν αποκλείεται να διαταραχθούν και με τις εκλογές στην Ιταλία. Η Μέρκελ χάνει υπουργεία-κλειδιά και εκτίθεται στις επικρίσεις του ίδιου του κόμματός της. Το σχέδιο συμφωνίας παραπέμπει σε εγκατάλειψη της πολιτικής Σόιμπλε. Καθιστά, ωστόσο, πολυπλοκότερο το ζήτημα διαδοχής της Μέρκελ: οι δυο πολιτικοί που μέχρι στιγμής θεωρούνταν υποψήφιοι διάδοχοι δεν φαίνεται να έχουν ρόλο στη νέα κυβέρνηση. Θορυβώδης αναμένεται να είναι ο ρόλος του ακροδεξιού AfD στην αντιπολίτευση. «Άδειο κέλυφος» οι συντηρητικοί της Μέρκελ μετά τις διαπραγματεύσεις, σχολίασε ο επικεφαλής του AfD, Αλεξάντερ Γκάουλαντ.Η Μέρκελ θυσιάζει υπουργεία-κλειδιά για να εξασφαλίσει τον «συνασπισμό». Η νέα κυβέρνηση υπόσχεται να τερματίσει τη λιτότητα στην Ευρώπη και να εισαγάγει αυστηρότερους ελέγχους από τις υπηρεσίες μετανάστευσης στο εσωτερικό της Γερμανίας. Οι ευρωπαίοι εταίροι καλωσορίζουν την επιστροφή στη σταθερότητα. Ωστόσο οι ενδείξεις για μια ηπιότερη, λιγότερο αυστηρή Γερμανία είναι μάλλον απατηλές. Οι γερμανοί σταυροφόροι της δημοσιονομικής αρετής μπορεί να ‘ναι κατατρομαγμένοι μετά τις δηλώσεις Σουλτς για «τέλος της λιτότητας». Όμως οι κανόνες του Μάαστριχτ παραμένουν η «πυξίδα» του Βερολίνου, καταγράφεται στη συμφωνία συνασπισμού CDU/CSU-SPD. Η 'Αγγελα Μέρκελ μπορεί να έχει χάσει δύναμη, αλλά περιμένει ακόμα να πειστεί ότι ο Γάλλος Εμανουέλ Μακρόν μπορεί να πετύχει τις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις που θα τον καταστήσουν αξιόπιστο. Μπορεί οι Ευρωπαίοι να έχουν ελπίδες για μια νέα γερμανική γενναιοδωρία, αλλά, αν υποτεθεί ότι η συμφωνία εγκρίνεται από το SPD, η Μέρκελ θα είναι το αφεντικό. Η Γερμανία μπορεί επιτέλους να περιμένει τη νέα κυβέρνηση αλλά αυτό δεν σημαίνει πως το Brexit θα είναι πιο εύκολο. Εξάλλου η σταθερότητα της νέας κυβέρνησης μάλλον θα είναι βραχύβια. Το SPD θέλει να προβεί σε πιο γενναιόδωρες μεταβιβάσεις προς τις ασθενέστερες ευρωπαϊκές οικονομίες κι αυτό μπορεί να είναι κατορθωτό προς το παρόν αλλά δε θα’ ναι για πολύ. Αν η αλλαγή ισορροπιών σημαίνει στροφή στο φεντεραλισμό, αυτό δεν πρόκειται να βοηθήσει τη Βρετανία αλλά ούτε και την Ευρώπη.To SPD εξασφάλισε σημαντικές παραχωρήσεις από τη Μέρκελ –υψηλό το τίμημα που πλήρωσε η καγκελάριος για τη νέα κυβέρνηση συνασπισμού. Αλλά τώρα πια υπάρχει η προοπτική για μια σταθερή κυβέρνηση, καθώς η Γερμανία προετοιμάζεται για ενδεχόμενη αναχώρηση της Μέρκελ από την καγκελαρία. Τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, αυτό είναι καλοδεχούμενο. Η συμφωνία παραπέμπει στο τέλος του «προτάγματος της λιτότητας» αλλά υπάρχουν και όρια στη γενναιοδωρία του Βερολίνου. Το τίμημα που πλήρωσε η Μέρκελ για τον συνασπισμό είναι μεγάλο αλλά δύσκολα θα μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό. Ωστόσο ειδικοί πιστεύουν ότι οι φόβοι για εκτεταμένη αναθεώρηση της γερμανικής πολιτικής είναι υπερβολικοί: το SPD μπορεί να πήρε το υπουργείο Οικονομικών αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να φερθεί συνετά αν θέλει να εξασφαλίσει αξιοπιστία στα μάτια των γερμανών πολιτών, σχολιάζει ο Γιόζεφ Γιάνινγκ του European Council on Foreign Relations. Το CDU μπορεί να έχασε ένα μεγάλο οχυρό του αλλά η καγκελαρία θα εξακολουθήσει να παίζει σημαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή πολιτική, σημειώνει ο Πάουλ Νόλτε του Free University of Berlin. Ο Τ. Barber της Financial Times σχολίασε: Όπως έχουν τα πράγματα, αν τελικά ο μεγάλος συνασπισμός αναλάβει την εξουσία θα κυβερνήσει πολύ συγκρατημένα –και πολύ πιθανόν να μην είναι η ανανεωτική δύναμη που ονειρεύονται το Παρίσι και άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.Συντηρητικοί και Σοσιαλδημοκράτες συμφώνησαν στην αναβίωση του Μεγάλου Συνασπισμού, απόφαση που θα πρέπει να επικυρωθεί με την υπερψήφιση από την πλειοψηφία των 463.000 μελών του SPD στο πλαίσιο ειδικής ψηφοφορίας που αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις αρχές Μαρτίου.«Πιθανή θετική απόφαση θα θέσει τέλος στην κατάσταση πολιτικού λίμπο που διαρκεί εδώ και μήνες προκαλώντας εκνευρισμό στους ευρωπαίους εταίρους της Γερμανίας και απειλώντας τη φήμη της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας της ευρωπαϊκής ηπείρου». Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι μολονότι η προοπτική του μεγάλου συνασπισμού (GroKo) συναντά την αντίθεση πολλών εντός του SPD, εντούτοις θα είναι αρκετά δύσκολο να το καταψηφίσουν, καθώς υπάρχει η υπόσχεση για δαπάνη δισεκατομμυρίων για ζητήματα που αποτελούν προτεραιότητα για τη μεσαία τάξη, όπως η εκπαίδευση και η στέγαση. Επιπροσθέτως ο αρθρογράφος επισημαίνει ότι, παρόλο που η ανάληψη του υπουργείου Οικονομικών από το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα φαντάζει ως σημαντικότατη επιτυχία για το κόμμα και τον επικεφαλής του -καθώς είναι μακράν το ισχυρότερο αξίωμα στη γερμανική κυβέρνηση έπειτα από αυτό του καγκελάριου- εντούτοις πρόκειται ταυτοχρόνως για μία ηλεκτρική καρέκλα με τα φώτα της δημοσιότητας να βρίσκονται διαρκώς πάνω του. Επίσης ο νέος υπουργός, ο οποίος θα είναι πιθανότατα ο δήμαρχος του Αμβούργου Ολαφ Σολτς «θα μετράται με βάση το παράδειγμα Σόιμπλε για τους ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς και την άκαμπτη βούληση έναντι των περισσότερο σπάταλων ευρωπαϊκών πρωτευουσών. Εάν η γερμανική οικονομία εξασθενήσει και η εποχή των παχέων πλεονασμάτων φτάσει στο τέλος της, το SPD θα βρεθεί σύντομα στο στόχαστρο».Δημοσίευμα για το ίδιο θέμα επισημαίνει ιδιαίτερα τις μεγάλες παραχωρήσεις που έκαναν οι συντηρητικοί της καγκελαρίου Μέρκελ προς τους σοσιαλδημοκράτες προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία μετά τέσσερις μήνες αβεβαιότητας.«Δεν είναι μόνο καλά νέα για τη Γερμανία, αλλά και μια καλή είδηση για την Ευρώπη. Γιατί το γεγονός ότι θα υπάρξει μια σταθερή, στέρεα, φιλόδοξη, φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση στο Βερολίνο θα επιτρέψει τη συναρμογή των αποφάσεων και των σκέψεων που αφορούν στο μέλλον της Ευρώπης», δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τις Οικονομικές και Νομισματικές υποθέσεις Πιέρ Μοσκοβισί.Στις Βρυξέλλες, ο Γερμανός Μάνφρεντ Βέμπερ, της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης της Βαυαρίας (CSU) και μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δήλωσε στο Euronews τι μπορεί να κάνει η νέα γερμανική συμμαχία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. «Το να ενισχυθεί η ΕΕ σημαίνει εξεύρεση λύσης σχετικά με το πρόβλημα της μετανάστευσης. Σημαίνει, επίσης, ότι πρέπει να σταθεροποιήσουμε το νόμισμά μας σε μακροπρόθεσμη βάση, έχουμε τώρα σταθερότητα με ρυθμό ανάπτυξης 2,5%, αλλά πρέπει να εργαστούμε για τη μακροχρόνια σταθερότητα. Και ένα τρίτο στοιχείο το οποίο είναι ζωτικής σημασίας είναι να έχουμε στο μυαλό μας τον Πούτιν, τον Ερντογάν, την αβεβαιότητα στην Αμερική, πρέπει να ενισχύσουμε την κοινή μας εξωτερική και αμυντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν τομείς στους οποίους πρέπει να δουλέψουμε και υπάρχει σαφής δέσμευση εντός της συμφωνίας συνασπισμού για να το πράξουμε».Στον ίδιο τόνο και το δημοσίευμα του Euobserver επισημαίνει ότι η συμφωνία που επετεύχθη φέρνει ένα βήμα πιο κοντά το τέλος της πεντάμηνης περιόδου πολιτικού λίμπο στη Γερμανία.Οι χριστιανοδημοκράτες της καγκελαρίου Μέρκελ αναλαμβάνουν τα υπουργεία Εσωτερικών, Άμυνας, Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομίας και Υγείας. Το ευαίσθητο χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Εσωτερικών -που περιλαμβάνει και τη διαχείριση των μεταναστευτικών πολιτικών- αναμένεται ότι θα αναλάβει ο Χορστ Ζέεχοφερ, επικεφαλής του αδερφού βαυαρικού κόμματος CSU, o οποίος θεωρείται άκαμπτος και έχει υπάρξει από τους κύριους πολέμιους της μεταναστευτικής πολιτικής της καγκελαρίου από το 2015.Ο Πέτερ Αλτμάιερ, ένας από τους στενότερους συμμάχους της καγκελαρίου και υπουργός Οικονομίας από το Σεπτέμβριο αναμένεται να αναλάβει το υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας.Το υπουργείο Οικονομικών το αναλαμβάνουν οι σοσιαλδημοκράτες με τον δήμαρχο του Αμβούργου Ολαφ Σολτς να μοιάζει επικρατέστερος για τη θέση και επίσης για το αξίωμα του αντικαγκελαρίου.Το SPD αναλαμβάνει τα υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δικαιοσύνης και Εξωτερικών, του οποίου θα ηγηθεί ο Μάρτιν Σουλτς, ο οποίος θα αποσυρθεί από την αρχηγία του κόμματος αφήνοντάς την στη νυν επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας Αντρέα Νάλες.Η προκαταρκτική συμφωνία ανάμεσα στα δύο κόμματα αριθμεί 177 σελίδες. «Ήταν έντονες διαπραγματεύσεις, με την πραγματική έννοια του όρου», δήλωσε η Μέρκελ την Τετάρτη το απόγευμα, συμπληρώνοντας ότι η συμφωνία θα δώσει επιτέλους στη Γερμανία μία σταθερή κυβέρνηση, ενώ από την πλευρά του ο Σουλτς επιμένει να τονίζει ότι το πρόγραμμα του συνασπισμού θα προσφέρει «βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών».Ο Μάρτιν Σελμάιρ, ο ισχυρός επικεφαλής του υπουργικού συμβουλίου για την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, σημείωσε ότι η συμφωνία περιλαμβάνει «ένα ισχυρό κεφάλαιο για την Ευρώπη, πολλές στοχευμένες αναφορές στο πλαίσιο της ΕΕ σε όλα τα τομεακά κεφάλαια». Η συμφωνία, η οποία υποστηρίζει τις επενδυτικές δυνατότητες για την ΕΕ, καθώς και ο διορισμός υπουργού Οικονομικών από το SPD, θεωρούνται μια ώθηση για τα σχέδια της γαλλικής προεδρίας του Εμανουέλ Μακρόν.Η ΕΕ είναι πιο πιθανό να πετύχει «όταν το Παρίσι, οι Βρυξέλλες και το Βερολίνο συνεργάζονται», δήλωσε ο Μοσκοβισί, προσθέτοντας ότι υπήρχαν «κοινές αντιλήψεις» μεταξύ των τριών πρωτευουσών. «Αυτό θα ανοίξει αυτό το περίφημο παράθυρο ευκαιρίας που θα απαιτήσει από όλους μας μια πολύ έντονη περίοδο εργασίας», προσέθεσε.Αλλά συζητήσεις σε επίπεδο ΕΕ είναι πιθανό να συνεχίσουν να εξαρτώνται από τις προτεραιότητες και τις προσωπικότητες εντός των κομμάτων του μεγάλου συνασπισμού. «Η Γερμανία είναι έτοιμη να καθίσει στο τραπέζι και να διαπραγματευτεί», δήλωσε ο Μάνφρεντ Βέμπερ, ηγέτης του κεντροδεξιού Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά ο Βέμπερ, ο οποίος προέρχεται από το CSU, επέμεινε ότι «αυτό δεν σημαίνει copy-paste της ομιλίας της Σορβόνης» - της ομιλίας κατά την οποία ο Μακρόν παρουσίασε τις ιδέες του τον περασμένο Σεπτέμβριο. Σημείωσε ότι«υπάρχει μια γαλλική οπτική για τη μεταρρύθμιση της Ευρώπης» και ότι όλοι «πρέπει να καθίσουμε μαζί και να βρούμε μια κοινή αντίληψη».Για αντιδράσεις που κυμαίνονται μεταξύ επιφυλακτικότητας και σκεπτικισμού κάνει λόγο το δημοσίευμα. Το κεφάλαιο για την Ευρώπη ήταν «ζήτημα καρδιάς» για τον επικεφαλής του SPD Μάρτιν Σουλτς, ωστόσο το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων απέχει μακράν από ένα μελλοντικό όραμα για το μέλλον όπως εκείνο του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν. Θα ήταν πολύ τολμηρό να κάνει κανείς λόγο για αλλαγή πορείας.