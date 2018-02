Μακελειό σε σχολείο στη Φλόριντα – Πολλοί νεκροί - Δεκάδες τραυματίες (ΒΙΝΤΕΟ-ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ)

JUST IN (warning, disturbing video): Cell phone video inside the school as shots were going off at Marjory Stoneman Douglas High https://t.co/wHWo6XjccX pic.twitter.com/3ovf5LhzBs — CBS Evening News (@CBSEveningNews) February 14, 2018

BREAKING: Official confirms to @CBSNews that the Parkland, #Florida high school shooting suspect is in custody.



This aerial footage captured moments ago is of officials handcuffing a male in a red shirt outside the school. https://t.co/ZV1no7AvZM pic.twitter.com/ZgsxnI2Yqn — 48 Hours (@48hours) February 14, 2018

ACTIVE SHOOTER:



- Marjory Stoneman Douglas High School

- At least 20 injured

- Suspect at large

- Students urged to shelter

- Trump briefed

- FBI en routepic.twitter.com/cLFBbgX2DU — Breaking News Alert (@PzFeed) February 14, 2018

My prayers and condolences to the families of the victims of the terrible Florida shooting. No child, teacher or anyone else should ever feel unsafe in an American school. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 14, 2018

«Πολλοί είναι οι νεκροί» από την επίθεση ενόπλου σε σχολείο στη Φλόριντα, δήλωσε ο Ρομπέρ Ροάνσι, διευθυντής του σχολείου Marjory Stoneman Douglas στην πόλη Πάρκλαντ, στην ανατολική ακτή της Φλόριντας, με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μπρόουαρν να αναφέρει ότι ο δράστης έχει συλληφθεί.«Ο ένοπλος βρίσκεται τώρα υπό κράτηση», ανέφερε με tweet το γραφείο του σερίφη, ενώ σε άλλη ανάρτηση τόνισε ότι τουλάχιστον 14 θύματα έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία.Πυροσβεστικές αρχές ανέφεραν στο CBS Miami ότι 20 έως 50 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί ενώ νεώτερες αναφορές έκαναν λόγο για τουλάχιστον 7 νεκρούς μαθητές.Εικόνες που μετέδωσαν τοπικοί τηλεοπτικοί σταθμοί έδειξαν δεκάδες μαθητές να βγαίνουν τρέχοντας από το σχολείο, κάποιοι με ψηλά τα χέρια. Ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα και περιπολικά της αστυνομίας έχουν περικυκλωσει το σχολείο.«Οι προσευχές μου και τα συλλυπητήρια μου στις οικογένειες των θυμάτων στην τρομερή ένοπλη επίθεση στη Φλόριντα», δήλωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτηση στο Twitter. «Κανένα παιδί, δάσκαλος, ή οποιοσδήποτε άλλος δεν θα πρέπει ποτέ να νιώθει ανασφαλής σε ένα αμερικανικό σχολείο», πρόσθεσε.«Παρακολουθούμε την εξέλιξη αυτής της τρομερής κατάστασης στην κομητεία Μπρόουαρν στη Φλόριντα με αναφορές για πυροβολισμούς σε σχόλειο», ανέφερε με tweet του ο Μάρκο Ρούμπιο, γερουσιαστής της Πολιτείας.Ο κυβερνήτης της Πολιτείας με ανάρτηση στο Twitter δήλωσε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τοπικούς αξιωματούχους για το περιστατικόΕικόνες που μετέδωσαν τοπικοί τηλεοπτικοί σταθμοί έδειξαν δεκάδες μαθητές να βγαίνουν τρέχοντας από το σχολείο, κάποιοι με ψηλά τα χέρια. Ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα και περιπολικά της αστυνομίας βρίσκονται στο λύκειο Marjory Stoneman Douglas στην πόλη Πάρκλαντ, στην ανατολική ακτή της Φλόριντας.«Παρακολουθούμε την εξέλιξη αυτής της τρομερής κατάστασης στην κομητεία Μπρόουαρν στη Φλόριντα με αναφορές για πυροβολισμούς σε σχόλειο», ανέφερε με tweet του ο Μάρκο Ρούμπιο, γερουσιαστής της Πολιτείας.Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Πάρκλαντ, της Φλόριντα. Η αστυνομία απέκλεισε σε μεγάλη ακτίνα την περιοχή και ξεκίνησε επιχείρηση για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση του δράστη.Σύμφωνα με πληροφορίες από αυτόπτες μάρτυρες, στο σημείο έσπευσε μεγάλος αριθμός ιατρικού προσωπικού, καθώς υπάρχουν πολλά παιδιά και ενήλικες που έχουν πληγεί από σφαίρες.Οι αμερικανικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει την ύπαρξη δύο ατόμων που έχουν δεχθεί τα πυρά του δράστη, ο οποίος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είναι άντρας.Σε πλάνα από εναέριες λήψεις φαίνονται μαθητές να δέχονται τις πρώτες βοήθειες έξω από τις εγκαταστάσεις του σχολείου.Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα με τις πρώτες αναφορές στα ρεπορτάζ να κάνουν λόγο για 20 τραυματίες.Οι αμερικανικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει την ύπαρξη δύο ατόμων που έχουν δεχθεί τα πυρά του δράστη, ο οποίος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είναι άντρας.