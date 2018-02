Εννέα επενδυτικά σχήματα εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την εκμετάλλευση της Εγνατίας Οδού

Με τη συμμετοχή 9 επενδυτικών σχημάτων έληξε το απόγευμα η προθεσμία για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (α' φάση), για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης της Εγνατίας Οδού.



Όπως ανακοινώθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ, ενδιαφέρον εκδήλωσαν οι εξής:



1. ANAS International Enterprise S.p.A.



2. ROADIS Transportation Holding S.L.U. - ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.



3. VINCI HIGHWAYS S.A.S - VINCI CONCESSIONS S.A.S - MYTILINEOS HOLDINGS S.A."



4. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - EGIS PROJECTS S.A.



5. DEUTSCHE INVEST EQUITY PARTNERS GMBH - DIMERA LTD



6. SICHUAN COMMUNICATIONS INVESTMENT GROUP CO., LTD - DAMCO ENERGY S.A.



7. NORTHERN GREECE CORRIDOR CONSORTIUM" [Intertoll Capital Partners B.V. / J&P - AVAX S.A. / Aberdeen European Infrastructure Partners II LP]



8. FREYJA HOLDINGS SARL" [Macquarie European Infrastructure Fund 5 L.P. / Macquarie European Infrastructure Fund 5 SCSp]



9. ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ





Οι σύμβουλοι αξιοποίησης αναλαμβάνουν να αξιολογήσουν τις υποβληθείσες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος και στη συνέχεια να υποβάλουν την εισήγησή τους προς το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, σχετικά με τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής για την επόμενη φάση του διαγωνισμού.





Σημειώνεται ότι η Εγνατία Οδός είναι ένας αυτοκινητόδρομος μήκους 670 χλμ που διασχίζει τη Βόρεια Ελλάδα, από ανατολή σε δύση, ξεκινώντας από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, που ενώνει την Ελλάδα με την Ιταλία και καταλήγει στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Η οδός εξυπηρετεί: Το 36% του πληθυσμού, το 33% του ΑΕΠ, το 54% των αγροτικών περιοχών, το 41% της απασχόλησης στον τομέα της βιομηχανίας/μικρού εμπορίου και το το 51% της βιομηχανίας εξόρυξης της χώρας.



ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ