Sign First: Ένα εκπαιδευτικό εργαλείο για τη διδασκαλία ευρωπαϊκών νοηματικών γλωσσών

Η παρουσίαση των δράσεων και των πρακτικών που εντάσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος «Sign First», για τη διδασκαλία ευρωπαϊκών νοηματικών γλωσσών, θα βρεθεί στο επίκεντρο ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Μαρτίου, στην αίθουσα «Ζακλίν ντε Ρομιγί», του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.



Το «Sign First» αποσκοπεί στην ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας νοηματικών γλωσσών, για την καλλιέργεια της δίγλωσσης εγγραμματοσύνης των κωφών και βαρήκοων μαθητών και κύριος στόχος του είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος με το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί με τη σειρά τους να συμβάλουν, εφαρμόζοντάς το, στη βελτίωση των γλωσσικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων της ομάδας στόχου.



«Η κατάκτηση γλωσσικής επάρκειας μιας νοηματικής γλώσσας είναι ο κύριος παράγοντας που επηρεάζει την ακαδημαϊκή και κοινωνικό συναισθηματική εξέλιξη των κωφών μαθητών. Μιας και 90 με 95% των μαθητών έχουν ακούοντες γονείς που δεν γνωρίζουν την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα η συστηματική της διδασκαλία ως πρώτη γλώσσα είναι επιτακτική» δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Βασίλης Κουρμπέτης, συντονιστής της Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.



«Με το Sign First δημιουργούμε εκπαιδευτικά εργαλεία για κωφούς και βαρήκοους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς τους ώστε να καλυφθεί πλήρως η ανάγκη αυτή» συμπλήρωσε.



Η επιμόρφωση εκπαιδευτικών που διδάσκουν Ευρωπαϊκές Νοηματικές Γλώσσες σε μαθητές με προβλήματα ακοής ως πρώτη γλώσσα περιλαμβάνει ενδοσχολικές επιμορφώσεις, όπως και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην κάθε χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα (Ολλανδία, Ελβετία, Κύπρο και Ελλάδα).



«Η διεθνής μας συνεργασία υποστηρίζει ερευνητικά το πρόγραμμα και καθιστά την χώρα μας μια από τις 7 χώρες στον κόσμο που υλοποιούν προγράμματα διδασκαλίας νοηματικών γλωσσών ως πρώτη γλώσσα. Καλύπτουμε έτσι εθνικές και διεθνείς νομικές δεσμεύσεις που η Ελλάδα έχει αναλάβει» σημείωσε ο κ. Κουρμπέτης.



Ήδη, το πρόγραμμα εφαρμόζεται πιλοτικά στο Ειδικό Νηπιαγωγείο Κωφών & Βαρηκόων Αργυρούπολης και το Ειδικό Νηπιαγωγείο & Δημοτικό Σχολείο Κωφών και Βαρηκόων Λυκόβρυσης - Πεύκης και μέχρι στιγμής, επιβεβαιώνονται οι αρχικές υποθέσεις που είχαν οι φορείς υλοποίησης για την αποτελεσματικότητα του έργου.



Βασικό εργαλείο για την υλοποίηση του προγράμματος είναι το πρώτο πολυμεσικό υλικό για τη διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας ως πρώτη γλώσσα για το Νηπιαγωγείο (http://www.prosvasimo.gr/el/gia-mathites-me-provlimata-akohs/vlepw-kai-mathainw ), όπως και για τις δύο πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου (http://www.prosvasimo.gr/el/koita-me-kati-sou-leo). Το νέο υλικό βρίσκεται στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://www.sign1st.eu/el/ και εμπλουτίζεται συνεχώς.



Η ημερίδα της 10ης Μρτίου είναι επιμορφωτική και ενημερωτική. Η ομάδα των ειδικών επιστημόνων-εμπειρογνωμόνων του Έργου θα ενημερώσει τα στελέχη της εκπαίδευσης, τους εκπαιδευτικούς και τους εν γένει ενδιαφερόμενους (γονείς, μέλη της Κοινότητας των Κωφών, χρήστες της ΕΝΓ, Διερμηνείς, φοιτητές κλπ.) για τη σκοπιμότητα και τα οφέλη από την υλοποίηση του Έργου μέσα από ομιλίες και διαδραστικές, βιωματικές δραστηριότητες. Επιπλέον, στόχος της ημερίδας είναι η υποστήριξη της υλοποίησης της Υ.Α. 2103/2017, με την οποία εντάσσεται η διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και η εκμάθηση αυτής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των κωφών και βαρήκοων μαθητών.



Δεν υπάρχει κανένα κόστος για τη συμμετοχή, ενώ θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης από το ΙΕΠ ηλεκτρονικά και για τον λόγο αυτό απαιτείται η ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής.



Στη δήλωση συμμετοχής, επίσης, δηλώνονται και οι ανάγκες προσβασιμότητας των συμμετεχόντων, ώστε να καλυφθούν έγκαιρα και πλήρως.



Δηλώσεις συμμετοχής, γίνονται ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο: https://goo.gl/forms/iYcUhh8PRztOceEY2



Σημειώνεται, τέλος, ότι το έργο «Teaching European Signed Languages as a First Language» με διακριτό τίτλο: "SIGN FIRST" (Διδασκαλία Ευρωπαϊκών Νοηματικών Γλωσσών ως πρώτη γλώσσα) υλοποιείται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), στο πλαίσιο των Στρατηγικών Συμπράξεων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus +, ενώ το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (IKY) είναι η Εθνική Μονάδα Συντονισμού του προγράμματος Erasmus+ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.



ΠΗΓΗ: ΑΠΕ- ΜΠΕ