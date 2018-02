Τουρισμός και Ναυτιλία στο επίκεντρο του Delphi Economic Forum

Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους. Το 2016, 24 εκατομμύρια τουρίστες επισκέφθηκαν την Ελλάδα το πρώτο δεκάμηνο, ενώ το 2018 ο αριθμός αναμένεται να ξεπεράσει τα 30 εκατομμύρια.Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους ελάχιστους τομείς που η χώρα μας εξακολουθεί να διαθέτει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, κατατάσσοντάς την στους top τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.Πώς όμως μπορούμε να ενισχύσουμε την ποιότητα στις υπηρεσίες, ταυτόχρονα με το άνοιγμα νέων θέσεων εργασίας;Ο στρατηγικός σχεδιασμός, οι προκλήσεις, αλλά και η πορεία ανάπτυξης του θεματικού τουρισμού, θα βρεθούν στο επίκεντρο της συζήτησης του φετινού Οικονομικού Φόρουμ Δελφών, με εξέχοντες ομιλητές, όπως τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.) και Γενικό Διευθυντή των Electra Hotels & Resorts S.A Γιάννη Ρέτσο και τον CEO του ομίλου AIROTEL και πρόεδρο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.) Αλέξανδρο Βασιλικό.Την ίδια στιγμή, ο δήμαρχος Δελφών Θανάσης Παναγιωτόπουλος και ο Διευθύνων Σύμβουλος στον Αστέρα Βουλιαγμένης Στέλιος Κουτσιβίτης θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν με υψηλόβαθμα στελέχη από τις εταιρίες Dimand SA, OLIAROS και Cineplexx τις επενδυτικές προοπτικές και το ενδιαφέρον διεθνών ομίλων να δραστηριοποιηθούν στον εγχώριο τουριστικό χάρτη.Έμφαση θα δοθεί στο άνοιγμα νέων αγορών για επισκέπτες υψηλής αγοραστικής δύναμης, την ανάπτυξη νέων θεματικών τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών και τελικά, την καθιέρωση της χώρας μας ως κορυφαίο τουριστικό προορισμό 365 ημέρες τον χρόνο, με τον πρόεδρο και CEO της εταιρίας Kyvernitis Travel SA, Χρήστο Κυβερνήτη, την ιδρύτρια και CEO του International Society of Change Leaders της Μ. Βρετανίας Dr. Frances Tsakonas, τον ιδρυτή και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Hotelbrain Πάνο Παλαιολόγο και τον αντιπρόεδρο του αμερικανικού ταξιδιωτικού κολοσσού Travel Leaders Group Peter Vlitas να αναλύουν τους άξονες στρατηγικής.Υπενθυμίζεται ότι το 3ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών αναμένεται να παρακολουθήσουν περισσότεροι από 1.500 σύνεδροι μεταξύ των οποίων στελέχη επιχειρήσεων, επιχειρηματίες, ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι διπλωματικών αποστολών και εκπρόσωποι ΜΜΕ από την Ελλάδα και το εξωτερικό.Για το πλήρες πρόγραμμα και τους ομιλητές, καθώς και για πληροφορίες σχετικά με την συμμετοχή στο Delphi Economic Forum επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.delphiforum.gr ή τη σελίδα στο FBDaniele Nouy (Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας),Δημήτρης Αβραμόπουλος (Επίτροπος ΕΕ σε θέματα Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας), Rose Gottemoeller (Αν. Γενικός Γραμματέας, ΝΑΤΟ), Dr. Werner Hoyer (Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων), Γιάννης Δραγασάκης (Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Κυβέρνησης), Corey Lewandowski (πρώην διευθυντής προεκλογικής καμπάνιας του Προέδρου των ΗΠΑ, Donald Trump), Ευάγγελος Μυτιληναίος (Πρόεδρος του Ομίλου Mytilineos Holdings), Declan Costello (επικεφαλής της αποστολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα), Ευάγγελος Βενιζέλος (Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Κυβέρνησης 2013-5), Timothy Garton Ash (καθηγητής ευρωπαϊκών σπουδών, Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης), Γεώργιος Δερτιλής (Διευθυντής Σπουδών στην Ecole des Hautes Etudes en Science Sociales, Παρίσι).Επίσης οι: Klaus Regling (επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας) Αντώνης Σαμαράς (Πρωθυπουργός της Ελλάδος, 2012-2015), Θεόδωρος Φέσσας (Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών-ΣΕΒ), Κυριάκος Μητσοτάκης (Aρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας), Γεώργιος Προβόπουλος (Διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος, 2008-14), Dr. Pedro Sanchez (Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στην Ισπανία, 2014-6), Μαργαρίτης Σχοινάς (Επικεφαλής Eκπρόσωπος Tύπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση), Κωνσταντίνος Σημίτης (Πρωθυπουργός της Ελλάδος, 1996-2004), Νίκος Παππάς (Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής της Ελλάδος), Ιωάννης Στουρνάρας (Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος), Χρήστος Στυλιανίδης, (Ευρωπαίος Επίτροπος για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και την Διαχείριση Κρίσεων), , Martin Wolf (επικεφαλής οικονομικών θεμάτων, Financial Times), Γιώργος Παπανδρέου (Πρωθυπουργός της Ελλάδος 2009-2011), Rob Wainwright (εκτελεστικός διευθυντής της Europol), Αλέξης Χαρίτσης (Αν. Υπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης), Cheng Li (Διευθυντής του Κέντρου για την εξωτερική πολιτική της Κίνας, Brookings Institute), Alice Gast (Πρόεδρος του Imperial College του Λονδίνου)Το λεπτομερές πρόγραμμα του 3ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών -με περισσότερες επιβεβαιώσεις ομιλητών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ελληνική Κυβέρνηση- θα ανακοινωθεί σύντομα.Το 3ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών αναμένεται να παρακολουθήσουν περισσότεροι από 1.500 σύνεδροι μεταξύ των οποίων στελέχη επιχειρήσεων, επιχειρηματίες, ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι διπλωματικών αποστολών και εκπρόσωποι ΜΜΕ από την Ελλάδα και το εξωτερικό.Παγκόσμια Τράπεζα (The World Bank)DG Regio/ European CommissionCass Business SchoolEuropean Leadership NetworkHellenic Observatory (London School of Economics)Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΙΔΙΣ)Endeavor GreeceδιαΝΕΟσιςΤο ΔίκτυοΙνστιτούτο Διεθνών ΣχέσεωνΈνωση Εκδοτών ΔιαδικτύουThe People’s TrustΔίκτυο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (SDSN Greece)Με την Ελλάδα να παραμένει η κυρίαρχη δύναμη στην παγκόσμια ναυτιλία και την αξία του εμπορικού στόλου να ανέρχεται περίπου στα 100 δισεκατομμύρια δολάρια στις αρχές του 2018, το φετινό Οικονομικό Φόρουμ Δελφών ανοίγει την συζήτηση γύρω από τη σημαντικότερη «βιομηχανία» της χώρας, ως κόμβο διπλωματικού και γεωπολιτικού στρατηγικού σχεδιασμού για το μέλλον.Πώς μπορεί η Ελλάδα να εκμεταλλευτεί τη θέση της ως υπερδύναμη, προκειμένου να αυξήσει την επιρροή της στη διεθνή πολιτική, δεδομένου του ηγετικού της ρόλου στη μεταφορά εμπορίου και ενέργειας; Καταξιωμένοι ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, θα έχουν την ευκαιρία να αναλύσουν τις ναυτιλιακές, εμπορικές και νομοθετικές εξελίξεις τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη Συμφωνιών Ελεύθερων Συναλλαγών, το Brexit, αλλά και τις προκλήσεις της διεθνούς ανταγωνιστικότητας.Ανάμεσά τους, ο εφοπλιστής και Διευθύνων Σύμβουλος της East Med Maritime Θανάσης Μαρτίνος, ο Ιδρυτής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Tsakos Energy Navigation Limited και πρόεδρος της Intertanko Νίκος Τσάκος, o πρόεδρος της Dynagas LNG Partners LP Γιώργος Προκοπίου, η Senior Partner και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Boston Consulting Group στην Ελλάδα και επικεφαλής του κλάδου Ναυτιλίας για την BCG παγκοσμίως Camille Egloff, αλλά και ο πρόεδρος του Ιδρύματος «Ωνάση», Δρ. Αντώνης Παπαδημητρίου.Σημειώνεται ότι την συζήτηση συντονίζει και επιμελείται ο καθηγητής Ναυτιλίας και Χρηματοοικονομικών Επιστημών Κώστας Γραμμένος ενώ το Cass Business School του Λονδίνου συμμετέχει ως σύμβουλος προγράμματος του Φόρουμ.Την ίδια ημέρα , σε ειδική εκδήλωση θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα παγκόσμιας έρευνας της Εταιρίας Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών BCG για τις επιπτώσεις της ψηφιακής επανάστασης και των νέων τεχνολογιών στη ναυτιλία των εμπορευματοκιβωτίων.Υπενθυμίζεται ότι το 3ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών αναμένεται να παρακολουθήσουν περισσότεροι από 1.500 σύνεδροι μεταξύ των οποίων στελέχη επιχειρήσεων, επιχειρηματίες, ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι διπλωματικών αποστολών και εκπρόσωποι ΜΜΕ από την Ελλάδα και το εξωτερικό