Μουσική στη στέγη: Open Day – Μάης '68

Το ετήσιο Open Day της Στέγης είναι πλέον θεσμός. Χαρακτηριστικό της διοργάνωσης αυτής, όπως υποδηλώνει και η ονομασία της, είναι το άνοιγμα της Στέγης στο κοινό: οι επισκέπτες στις 4 Μαρτίου έχουν τη δυνατότητα να κινηθούν ελεύθερα σε όλους τους χώρους του κτιρίου, επιλέγοντας τα δρώμενα της επιλογής τους και δημιουργώντας τις δικές τους αισθητικές διαδρομές. Η θεματική του φετινού Open Day ανοίγεται σε μια ολόκληρη εποχή.Με αφορμή την επέτειο των πενήντα ετών από τον Μάη του ’68, το Open Day ανιχνεύει τις περίπλοκες και γοητευτικές διαδρομές και διασταυρώσεις της πρωτοποριακής τέχνης με τις νέες κοινωνικές και πολιτικές ιδέες της εποχής.Η περίοδος αυτή ξεκινά από τα τέλη της δεκαετίας του ’50 και περιλαμβάνει και τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του ’70.Ο πόλεμος της Ινδοκίνας, τα κινήματα κατά της αποικιοκρατίας, το κίνημα των πολιτικών δικαιωμάτων, η γενιά της αμφισβήτησης, το Βιετνάμ, η Άνοιξη στις διάφορες χώρες του Ανατολικού Μπλοκ, η Πολιτιστική Επανάσταση στην Κίνα, τα δικτατορικά καθεστώτα στον ευρωπαϊκό Νότο, είναι μόλις μερικά από τα συμβάντα που διαμορφώνουν αυτή την ανήσυχη και γονιμότατη περίοδο.Ο ίδιος ο Μάης ήταν μια τεράστια συνέλευση, όπου τέθηκαν υπό αμφισβήτηση όλες οι καθιερωμένες αντιλήψεις και γεννήθηκαν έτσι ιδέες και προσεγγίσεις που βρίσκονται στο επίκεντρο των θεωρητικών συζητήσεων για την κοινωνία και τον κόσμο μέχρι και σήμερα.Σε κάθε γωνιά της Στέγης –στα φουαγιέ, στη Μικρή και στην Κεντρική Σκηνή– τραγουδιστές, μουσικοί, ηθοποιοί, περφόρμερ, σπουδαστές και φιλότεχνοι θα συμμετάσχουν σε ένα μαραθώνιο εκτέλεσης εμβληματικών μουσικών έργων και συμβάντων, σε μια σύνθεση με πολλές όψεις. Τα έργα, στην πλειονότητά τους, παρουσιάζονται για πρώτη φορά στη χώρα μας.Παράλληλα, οι επισκέπτες θα μπορούν να παρακολουθήσουν ταινίες και βίντεο. Το αφιέρωμα ολοκληρώνεται με συναυλία στην Κεντρική Σκηνή από σολίστες και σύνολο.Σύλληψη, Σύνθεση, Μουσικολογική & Σκηνοθετική Επιμέλεια, Realisations, Ενορχηστρώσεις, Διασκευή Κειμένων & Οργάνωση: Ανάργυρος ΔενιόζοςΜουσική Διεύθυνση, Realisations: Ανδρέας ΛεβισιανόςΚίνηση: Βασίλης ΣκαρμούτσοςΒίντεο & Φωτισμοί: Μάνος Αρβανιτάκης, Ελίνα ΣφουντούρηΗχητικός Σχεδιασμός, Προγραμματισμός & Electronics: Νίκος Παλαμάρης, Ορέστης ΠαπαδόπουλοςΕπιμέλεια: Σέργιος Σινάνης, Tristan BeutterΟργανωτική επιμέλεια: Κατερίνα Τσεσμετζή, Βάλια ΡασσάΟργάνωση παραγωγής: Χαρά ΜουρλάΣυμμετέχουν μεταξύ άλλων: Ictus Εnsemble, 6daEXIt Improvisation Ensemble, Whi Ensemble, Σύνολο Πειραματικής Μουσικής Μουσικού Σχολείου Παλλήνης, Artéfacts Ensemble, Σύνολο Φεστιβάλ Ιονίων, Ensemble Continuum (@Athens), Οι σπουδαστές B’ και Γ’ έτους της Δραματικής Σχολής του Ωδείου ΑθηνώνΗ δράση υλοποιείται με την υποστήριξη της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση στο πλαίσιο του δικτύου Interfaces που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.ΔΩΡΕΑΝ ΔΡΑΣΕΙΣ 16:30-20:30ΦΟΥΑΓΙΕ ΙΣΟΓΕΙΟΥ | 16:30Yves Klein, Symphonie Monotone (1960)Ensemble ContinuumΔιεύθυνση: Ανδρέας ΛεβισιανόςΦΟΥΑΓΙΕ 2ου ΟΡΟΦΟΥ | 16:30-19:00Τρεις άριες από την πρότυπη κινεζική επαναστατική όπερα ShachiapangFrederic Rzewski, 2 Political SongsCornelius Cardew, Soon (1971)Τραγούδια από το αμερικανικό Κίνημα Πολιτικών ΔικαιωμάτωνClaude Nougaro, Paris Mai (1968)Luciano Berio, Wasserklavier (1965) – Erdenklavier (1969)Ειρήνη Φωτεινάκη (σοπράνο),Αναστασία Κότσαλη (μέτζο σοπράνο),Άννα Παγκάλου (μέτζο σοπράνο),Γιάννης Καλύβας (τενόρος),Κώστας Μαυρογένης (βαρύτονος),Νίκος Τσαλίκης (πιάνο),Λορέντα Ράμου (πιάνο),Ensemble ContinuumΦΟΥΑΓΙΕ 2ου ΟΡΟΦΟΥ | 17:00Guy Debord, Hurlements en faveur de Sade (1952)Θάνος Λέκκας, Δέσποινα ΠαπαχριστοπούλουΦΟΥΑΓΙΕ 2ου ΟΡΟΦΟΥ | 17:30Misha Mengelberg, GoedendagjesΔημήτρης Βεντουράκης (πιάνο),Χρήστος Κορομηλάς (κοντραμπάσο),Δημήτρης Ζερβός (ντραμς),Γιάννης Αρβανιτάκης (τρομπόνι)ΦΟΥΑΓΙΕ 4ου ΟΡΟΦΟΥ | 18:00Christian Wolff, Electric Spring 1-3 (1966-70)Jimi Hendrix, Are You Experienced? / Purple Haze (1967)Αλέξανδρος Δρυμωνίτης και Ensemble ContinuumΦΟΥΑΓΙΕ 3ου ΟΡΟΦΟΥ | 18:30Christian Wolff, Edges (1968) / Stones ,από τη συλλογή με λεκτικές παρτιτούρες Prose Collection (1968-71)Whi EnsembleΦΟΥΑΓΙΕ 4ου ΟΡΟΦΟΥ | 19:00Bernard Heidsieck, Vaduz (1974)Eliane Radigue, face a-3 (1969)Ictus EnsembleΦΟΥΑΓΙΕ 3ου ΟΡΟΦΟΥ | 19:30-20:00Pierre Henry, Μesse pour le temps présent (1967)Καρολίνα Απικιάν, Βασίλης Σκαρμούτσος (χορός)ΦΟΥΑΓΙΕ ΙΣΟΓΕΙΟΥ | 20:00Luis Andriessen, De Volharding (1972)για πιάνο και 9 πνευστά Beata Pincetic (πιάνο),Guido DeFlaviis, Illia Samsonov, Στάθης Μαυρομάτης (σαξόφωνα),Σπύρος Αρκούδης, Φάνης Βερνίκος, Δημήτρης Γκόγκας (τρομπέτες),Σπύρος Βεργής, Γιώργος Κρίμπερης, Ανδρέας Κολπονδίνος (τρομπόνια)ΔΩΡΕΑΝ ΔΡΑΣΕΙΣ | 16.30-20.30ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ16:40-17:00 Luc Ferrari, Music Promenade(1964/1969), Μαγνητοταινία17:00-17:30Cornelius Cardew, The Great Learning, Paragraph 6 (1968-71)Σύνολο Πειραματικής Μουσικής Μουσικού Σχολείου Παλλήνης17:30-18:00Henry Pousseur, Échos II de Votre Faust (1961-69)Σύνολο Φεστιβάλ Ιονίων18:00-18:30Christian Wolff, Accompaniments (1972)Χρήστος Σακελλαρίδης (πιάνο)18:30-19:00Luciano Berio, O king (1967)Henri Pousseur, Mnemosyne II+I (1968-69)Άννα Παγκάλου (μέτζο σοπράνο) & Σύνολο Φεστιβάλ Ιονίων19:00-19:3019 σπαράγματα γύρω από την Herma (1961) του Ιάννη ΞενάκηΓιώργος Κωνσταντίνου19:30-20:00Pierre Boulez, Domaines for Solo Clarinet (1968-69)Κώστας Τζέκος (κλαρινέτο)AD, Re-construction Ia on BoulezΖαχαρίας Ταρπάγκος (φλάουτο)20:00-20:30Terry Riley, Rainbow in Curved Air (1967-68)Ictus EnsembleΔΩΡΕΑΝ ΔΡΑΣΕΙΣΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ |16:40-17:00Μοντάζ ηχητικών ντοκουμέντων από τον Μάη του ‘68Μαγνητοταινία17:00-17:30Luis Andriessen, Worker's Union (1975)Ictus Ensemble17:30-18:00Alvin Curran, Sequences, Mels, Songs and Dances (1967-)Grateful Dead, Dark Star (1968)Artéfacts Ensemble18:00-18:30Luigi Nono, Contrapunto dialettico alla mente (1968)Μαγνητοταινία18:30-19:00George Crumb, Black Angels (1970)Ηρώ Σειρά (βιολί), Frank Shestani (βιολί), Patrick Evans (βιόλα),Αλέξανδρος Μποτίνης (βιολοντσέλο)19:00-19:30Γιάννης Χρήστου, Πράξις για 12 (1966) / Επίκυκλος (1969) / Αναπαράστασις Ι (1968)Ensemble ContinuumΔιεύθυνση: Θάνος Λέκκας, Ανδρέας Λεβισιανός19:30-20:00Karlheinz Stockhausen, από τη συλλογή με λεκτικές παρτιτούρες Aus den sieben Tagen (1968): Meeting Point / Night Music / Set Sail for the Sun6daEXIt20:00-20:30John Cage, Lecture for the Weather (1976) για ομιλητές, φιλμ (Luis Frangella) και προηχογραφημένους ήχους (Maryanne Amacher)Cornelius Cardew, The Great Learning, Paragraph 7 και Paragraph 5 (1968-71) John Cage, Circus On, σε νέα εκδοχή με υλικά σχετικά με την εποχή του Μάη του '68 Γιάννης Χρήστου, Επίκυκλος (1968)Από τα συστήματα μετάδοσης. Φωνητική ποίηση από τους Isidore Isou, François Dufrêne, Maurice Lemaître, Henri ChopinΦΟΥΑΓΙΕ ΙΣΟΓΕΙΟΥΣτην οθόνη: ΙΚΒ του Υves Klein, Hurlements του Guy Debord, αποσπάσματα από το Solo των Mauricio Kagel & Dieter Schnebel και επίκαιραΦΟΥΑΓΙΕ 1ου ΟΡΟΦΟΥΑνώνυμο Happening/Installation των Provo, Ολλανδία 1964Στο φουαγιέ του 5ου ορόφου θα προβάλλονται σε συνεχή ροή τα φιλμ:La dialectique peut-elle casser des briques? (1973) του René Viénet The Invasion of Thunderbolt Pagoda (1968) του Ira Cohen Traité de Bave et d’eternité (1951) του Isidore Isou La Société du spectacle (1973) του Guy DebordΜοντάζ από επίκαιραΤα κείμενα που ακούγονται προέρχονται από τα βιβλία: D.A.F. Marquis de Sade, La philosophie dans le boudoir (1795, ελλ. τίτλος: Η φιλοσοφία στο μπουντουάρ) Guy Debord, La Société du Spectacle (1967, ελλ. τίτλος: Η κοινωνία του θεάματος) Raoul Vaneigem, Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations (1967, ελλ. τίτλος: Η επανάσταση της καθημερινής ζωής: Πραγματεία σαβουάρ-βιβρ προορισμένη για τις νέες γενιές) Karl Marx, The Communist Manifesto (1848, ελλ. τίτλος: Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο)Ιάννης Ξενάκης, Kraanerg (1969) για σύνολο και μαγνητοταινίαEnsemble ContinuumΔιεύθυνση: Ανδρέας ΛεβισιανόςΉχος: Νίκος ΠαλαμάρηςΟπτικά: Μάνος ΑρβανιτάκηςΣύλληψη, Σύνθεση, Μουσικολογική & Σκηνοθετική Επιμέλεια, Realisations,Ενορχηστρώσεις, Διασκευή Κειμένων & Οργάνωση: Ανάργυρος ΔενιόζοςΜουσική Διεύθυνση, Realisations: Ανδρέας ΛεβισιανόςΚίνηση: Βασίλης ΣκαρμούτσοςΒίντεο & Φωτισμοί: Μάνος Αρβανιτάκης, Ελίνα ΣφουντούρηΗχητικός Σχεδιασμός, Προγραμματισμός & Electronics: Νίκος Παλαμάρης, Ορέστης ΠαπαδόπουλοςΕπιμέλεια: Σέργιος Σινάνης, Tristan BeutterΟργανωτική επιμέλεια: Κατερίνα Τσεσμετζή, Βάλια ΡασσάΟργάνωση παραγωγής: Χαρά ΜουρλάAna Chifu: φλάουτοPatrick Evans: βιόλαDorian Idrizi: βιολίNathalie Korniluk Sdralis: βιολίBeata Pincetic: πιάνοIlia Samsonov: σαξόφωνοFrank Shestani: βιολίSvetlana Sheveleva: βιολίΚαρολίνα Απικιάν: χορόςΜάνος Αναγνωστόπουλος: ηλεκτρικό μπάσοΓιάννης Αρβανιτάκης: τρομπόνιΣπύρος Αρκούδης: τρομπέταΔημήτρης Βεντουράκης: πιάνοΜάνος Βεντούρας: κόρνοΣπύρος Βέργης: τρομπόνιΦάνης Βερνίκος: τρομπέταΔημήτρης Γκόγκας: τρομπέταΓιάννης Γούναρης: κόρνοΑλέξανδρος Δρυμωνίτης: ηλεκτρική κιθάραΔημήτρης Ζερβός: ντραμςΓιάννης Καλύβας: τενόροςΧαράλαμπος Καρασαββίδης: βιολίΜαρίνα Κολοβού: τσέλοΑνδρέας Κολπονδίνος: τρομπόνιΧρήστος Κορομηλάς: κοντραμπάσοΑναστασία Κότσαλη: μέτζο σοπράνοΧρύσα Κουτσαφτάκη: βιολίΓιώργος Κρίμπερης: τρομπόνιΧρύσα Κουτσαφτάκη: βιολίΓιώργος Κωνσταντίνου: πιάνοΘάνος Λέκκας: περφόρμερΚώστας Μαυρογένης: βαρύτονοςΣτάθης Μαυρομάτης: σαξόφωνοΑλέξανδρος Μποτίνης: τσέλοΣτέφανος Νάσος: πιάνοΔημήτρης Ντακοβάνος: φαγκότοΆννα Παγκάλου: μέτζο σοπράνοΧάρης Παζαρούλας: κοντραμπάσοΔέσποινα Παπαχριστοπούλου: περφόρμερΛορέντα Ράμου: πιάνοΧρήστος Σακελλαρίδης: πιάνοΓιάννης Σαμπροβαλάκης: κλαρινέτοΗρώ Σειρά: βιολίΒασίλης Σκαρμούτσος: χορόςΖαχαρίας Ταρμπάγκος: φλάουτοΚώστας Τζέκος: κλαρινέτοΕλευθερία Τόγια: βιόλαΝίκος Τσαλίκης: πιάνοΓιάννης Τσελίκας: όμποεΝίκος Τσουκαλάς: κοντραμπάσοΕιρήνη Φωτεινάκη: σοπράνοIctus ΕnsembleTom De Cock, Dirk Descheemaeker, Gerrit Nulens, Jakob Van Cauwenberghe, Jean Luc Fafchamps, Jean Luc Plouvier, Alexandre Fostier6daEXIt Improvisation EnsembleΟδυσσέας Γκάλλιος, Γιάννης Δημητρούδης, Λίνα Κουκούλη, Φώτης Λαζίδης, Χρυσή Παρπαρά, Αλέξης Πορφυριάδης, Γιώργος ΧωλόπουλοςWhi EnsembleΦωτεινή Καλλιανού, Βασιλική Νικολάου, Δημήτρης Παπαβασιλείου, Αλέξης Πορφυριάδης, Κωνσταντίνα ΣαμακοβλήΣύνολο Πειραματικής Μουσικής Μουσικού Σχολείου ΠαλλήνηςΕλισάβετ Γούναρη: κιθάραΕιρήνη Κεφαλά: πιάνοΝίκη Κεφαλωνίτη: κρουστάΙωάννα Παπαδαυίδ: κλαρινέτοΔέσποινα Παρλαβάντζα: κρητική λύραΣωτήρης Παρλαβάντζας: τρομπέταΣτεφανία Σαρρή: φλάουτοΒαρβάρα Τυρανοπούλου: κρουστάΒάλια Χριστοπούλου: οργάνωση, επιμέλεια και προετοιμασίαArtéfacts EnsembleΘοδωρής Βαζάκας: κρουστάGuido De Flaviis: σαξόφωνοΕυγένιος Ζιμπάι: βιολίΗλίας Σδούκος: βιόλαΚώστας Σερεμέτης: κρουστάΣπύρος Τζέκος: κλαρινέτοΣύνολο Φεστιβάλ ΙονίωνEnsemble Continuum (@Athens)Οι σπουδαστές B’ και Γ’ έτους της Δραματικής Σχολής του Ωδείου ΑθηνώνΔιαβάστε περισσότεραΟ διάλογος της πρωτοποριακής τέχνης με τις ριζοσπαστικές πολιτικές κινήσεις απέφερε ένα μεγάλο αριθμό καλλιτεχνικών κινημάτων, όπως ήταν αυτά των λετριστών και των καταστασιακών, ενώ εμπλούτισε σε τεράστιο βαθμό τη θεωρία και πρακτική της τέχνης.Παρότι ο γαλλικός Μάης του ‘68 είναι το γεγονός εκείνο που έχει εντυπωθεί πιο έντονα στη συλλογική μνήμη και φαντασία, για να κατανοήσουμε καλύτερα την περίοδο αυτή σκόπιμο είναι να ανοιχτούμε γεωγραφικά και χρονικά: στις ΗΠΑ με το κίνημα των πολιτικών δικαιωμάτων, τα κινήματα αμφισβήτησης και την αντικουλτούρα, στην Κίνα με την Πολιτιστική Επανάσταση που τόσο γοήτευσε το φαντασιακό πολυάριθμων διανοούμενων, στην Ολλανδία, στην Ιταλία με το Ανοιχτό Έργο, αλλά και την αυτοσχεδιαστική ζωντανή ηλεκτρονική μουσική, στην Αγγλία με τη μουσική για ερασιτέχνες, στην Άνοιξη της Πράγας, αλλά και στην Ελλάδα της δικτατορίας.Ένα άλλο σημείο που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η διερεύνηση νέων μορφών επικοινωνίας με το ευρύτερο κοινό, μέσω της ποπ μουσικής, της τεχνολογίας, του αυτοσχεδιασμού και της εμπλοκής του κοινού στην εκτέλεση της ίδιας της μουσικής.Πολλές από τις ιδέες και τις κατευθύνσεις της σκέψης της εποχής μας πηγάζουν από εκείνη την περίοδο: κάποιος μπορεί να συμπεριλάβει σε αυτές την αναγνώριση της έννοιας του Άλλου και τη διεκδίκηση της Απελευθέρωσης – πολιτικής, κοινωνικής, προσωπικής.Ο γαλλικός Μάης έχει αφήσει ως παρακαταθήκη και μια σειρά από εμβληματικά συνθήματα:«Η φαντασία στην εξουσία!»«Ας είμαστε ρεαλιστές! Ας επιδιώκουμε το αδύνατο!»«Απαγορεύεται το Απαγορεύεται!»«Η φιλοσοφία βρίσκεται στους δρόμους!»ΠληροφορίεςΣτέγη Ιδρύματος ΩνάσηΣυγγρού 1074 Μαρτίου 201816:30-20:30 | Δράσεις με ελεύθερη είσοδο σε όλους τους χώρους της Στέγης21:00 | Συναυλία στην Κεντρική ΣκηνήΕισιτήρια:Κανονικό: 5 €Μειωμένο, Φίλος, Παρέα 5-9 άτομα: 4 €Ανεργίας, Παρέα 10+ άτομα: 3 €ΑμεΑ: 3 € | Συνοδός ΑμεΑ: 4 €Ομαδικές κρατήσεις στο groupsales@sgt.grΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝΗ υπηρεσία e-ticket / print@home είναι διαθέσιμη για τις online αγορές εισιτηρίων. 