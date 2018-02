Όλα είναι έτοιμα για το τρίτο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών

Εντυπωσιακό από όλες τις απόψεις είναι το πρόγραμμα του τρίτου Οικονομικού Φόρουμ Δελφών που διοργανώνεται για τρίτη συνεχή χρονιά και ξεκινά αύριο στους Δελφούς, με περισσότερους από 400 ομιλητές από όλο τον κόσμο και περίπου 60 καίρια θέματα να αναλύονται διεξοδικά, με στόχο τη χάραξη μακροπρόθεσμης στρατηγικής της χώρας, της περιοχής μας, και τη διαμόρφωση μιας βιώσιμης και κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης.



Το τετραήμερο διεθνούς εμβέλειας συνέδριο που διεξάγεται υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου, περιλαμβάνει φέτος εντυπωσιακό κατάλογο συμμετεχόντων -- περισσότερους από 1000 – μεταξύ των οποίων σημαντικές προσωπικότητες από την Οικονομία, τις Επιχειρήσεις, την Πολιτική, την Ακαδημία και εκπροσώπους από την διπλωματική και δημοσιογραφική κοινότητα. Την 2α Μαρτίου θα απευθύνει ομιλία στους συνέδρους ο Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.



Το παρών θα δώσουν επίσης ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης, πλήθος εκπροσώπων του εγχώριου πολιτικού στερεώματος, στελέχη της Ε.Ε., της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, αλλά ακαδημαϊκοί από χώρες, όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Ρωσία και η Μέση Ανατολή. Στις ενότητες θα συμμετέχουν δημοσιογράφοι από τα εγκυρότερα μέσα ενημέρωσης παγκοσμίως, αλλά και περισσότερες από 12 δεξαμενές σκέψεις (think tanks) από Η.Π.Α., Ευρώπη, Ρωσία και Κίνα.

Στο Οικονομικό Φόρουμ θα συζητηθούν καίρια ζητήματα του καιρού μας. Από τις αλλαγές στη διεθνή γεωπολιτική ισορροπία και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, έως τα μεταρρυθμιστικά διλήμματα και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης της Ελλάδας, την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, θέματα ενέργειας, διπλωματικές σχέσεις με ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, το στοίχημα των νέων τεχνολογιών, αλλά και θέματα τουρισμού και εξωστρέφειας επιχειρήσεων.



Για το λόγο αυτό, πέραν όμως των προσωπικοτήτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, τους οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες, καθώς και τους ανθρώπους του πνεύματος, το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών στηρίζει εμπράκτως και μία σειρά από επιχειρηματίες, με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων στελεχών από τις μεγαλύτερες διεθνεί εταιρίες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.



Τα υψηλόβαθμα στελέχη από τις αντίστοιχες εταιρείες θα κληθούν να καταθέσουν τις απόψεις τους, προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα και να αρθούν οι όποιες αγκυλώσεις, εμποδίζουν τις επενδύσεις στην χώρα μας, ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.



Μεταξύ των διακεκριμένων προσωπικοτήτων που θα συμμετάσχουν με ομιλίες τους στο φετινό Φόρουμ των Δελφών περιλαμβάνονται και οι εξής:



- Boyko Borissov, (Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας και Προοδεύων της ΕΕ)

- Daniele Nouy (Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας)

- Δημήτρης Αβραμόπουλος (Επίτροπος ΕΕ σε θέματα Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας)

- Rose Gottemoeller (Αν. Γενικός Γραμματέας, ΝΑΤΟ)

- Dr. Werner Hoyer (Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων)

- Γιάννης Δραγασάκης (Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Κυβέρνησης)

- Corey Lewandowski (πρώην διευθυντής προεκλογικής καμπάνιας του Προέδρου των ΗΠΑ, Donald Trump)

- Ευάγγελος Μυτιληναίος (Πρόεδρος του Ομίλου Mytilineos Holdings)

- Ευάγγελος Αποστολάκης, (Αρχηγός ΓΕΕΘΑ)

- Καθηγητής Uzi Arad, (Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας, Ισραήλ)

- Έφη Αχτσιόγλου, (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

- Ευάγγελος Βενιζέλος, (πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης)

- Declan Costello (επικεφαλής της αποστολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα)

- Timothy Garton Ash (καθηγητής ευρωπαϊκών σπουδών, Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης)

- Φώφη Γεννηματά, (Πρόεδρος ΠΑΣΟΚ – Επικεφαλής της Δημοκρατικής Αλλαγής)

- Γεώργιος Δερτιλής (Διευθυντής Σπουδών στην Ecole des Hautes Etudes en Science Sociales, Παρίσι)

- Λυδία Κονιόρδου, (Υπουργός Πολιτισμού)

- Klaus Regling (επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας)

- Θεόδωρος Φέσσας (Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών-ΣΕΒ)

- Κυριάκος Μητσοτάκης (Aρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας)

- Lord Maude of Horsham, (πρώην Υπουργός Επικρατείας, Εμπορίου και Επενδύσεων, Μεγάλη Βρετανία)

- Γεώργιος Προβόπουλος (Διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος, 2008-14)

- Dr. Pedro Sanchez (Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στην Ισπανία, 2014-6)

- Μαργαρίτης Σχοινάς (Επικεφαλής Eκπρόσωπος Tύπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση)

- Γιώργος Σταθάκης, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας)

- Θανάσης Μαρτίνος, (Διευθύνων Σύμβουλος, EastMed Ναυτιλιακή)

- Κωνσταντίνος Σημίτης (Πρωθυπουργός της Ελλάδος, 1996-2004)

- Νίκος Παππάς (Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής της Ελλάδος)

- Ιωάννης Στουρνάρας (Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος)

- Χρήστος Στυλιανίδης (Ευρωπαίος Επίτροπος για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και την Διαχείριση Κρίσεων)

- Martin Wolf (επικεφαλής οικονομικών θεμάτων, Financial Times)

- Γιώργος Παπανδρέου (Πρωθυπουργός της Ελλάδος 2009-2011)

- Rob Wainwright (εκτελεστικός διευθυντής της Europol)

- Αλέξης Χαρίτσης (Αν. Υπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης)

- Cheng Li (Διευθυντής του Κέντρου για την εξωτερική πολιτική της Κίνας, Brookings Institute)

- Alice Gast (Πρόεδρος του Imperial College του Λονδίνου)

-Καθηγητής Xuetong Yan, (Γενικός Γραμματέας, Φόρουμ για την Παγκόσμια Ειρήνη)



Για το πλήρες πρόγραμμα και τους ομιλητές, καθώς και για πληροφορίες σχετικά με την συμμετοχή στο Delphi Economic Forum επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.delphiforum.gr ή τη σελίδα στο Facebook https://www.facebook.com/delphiforum.