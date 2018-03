Πληροφορίες για τα δάνεια στον Τζάρεντ Κούσνερ ζήτησε ο εποπτικός φορέας του χρηματοπιστωτικού τομέα της Νέας Υόρκης

Ο εποπτικός φορέας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της Νέας Υόρκης απαίτησε από τρεις τράπεζες στοιχεία για τον δανεισμό της εταιρείας ακινήτων της οικογένειας του Τζάρεντ Κούσνερ, του γαμπρού του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τετάρτη πηγή προσκείμενη στον φάκελο αυτό.



Η Μαρία Βούλο, η επικεφαλής του DFS, απηύθυνε την περασμένη εβδομάδα επιστολές προς τη Deutsche Bank,τη Signature Bank και τη New York Community Bank, ζητώντας διευκρινίσεις για τα δάνεια και όποιες άλλες διευθετήσεις έχουν χορηγήσει στον όμιλο εταιρειών της οικογένειας Κούσνερ, ανέφερε η πηγή αυτή και πρόσθεσε ότι τους έδωσε διορία να απαντήσουν μέχρι την 5η Μαρτίου.



Οι υπηρεσίες του DFS απέφυγαν να κάνουν οποιοδήποτε σχόλιο για την πληροφορία αυτή.



Το ίδιο και η Ντόιτσε Μπανκ, η οποία έχει χορηγήσει δάνεια πολλών εκατομμυρίων δολαρίων στον Κούσνερ.



«Δεν έχουμε λάβει αντίγραφο οποιασδήποτε επιστολής του εποπτικού φορέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της Πολιτείας της Νέας Υόρκης», ανέφερε από την πλευρά της μια εκπρόσωπος του ομίλου Kushner Companies.



Πρόσθεσε: «η εταιρεία μας, αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, είναι εξαιρετικά ισχυρή από χρηματοοικονομική άποψη. Πριν από την οικειοθελή παραίτηση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου μας (σ.σ. του Τζάρεντ Κούσνερ) για να υπηρετήσει τη χώρα μας, δεν είχαμε λάβει ποτέ τέτοιο αίτημα. Αυτού του είδους οι έρευνες μοιάζουν σαν παρενόχληση για πολιτικούς λόγους».



Ο Κούσνερ, που είναι παντρεμένος με την Ιβάνκα Τραμπ, έγινε ανώτερος σύμβουλος του Λευκού Οίκου όταν ο πεθερός του ανέλαβε την προεδρία των ΗΠΑ.



Πτυχιούχος του Χάρβαρντ και της νομικής της Νέας Υόρκης, είχε στα χέρια του τα ηνία της οικογενειακής επιχείρησης ώσπου ανακοίνωσε, τον Ιανουάριο του 2017, λίγο πριν ονομαστεί ανώτερος σύμβουλος του αμερικανού προέδρου, ότι παραιτείται από τη διοίκησή της.



Μολονότι ο Κούσνερ παραιτήθηκε εθελοντικά από τις υψηλόβαθμες θέσεις που κατείχε στα διοικητικά συμβούλια 200 και πλέον εταιρειών που συνδέονται με τον όμιλο ακινήτων της οικογένειάς του, διατηρεί μετοχές στις περισσότερες, κάτι που αναμένεται να του αποφέρει έσοδα, σύμφωνα με έγγραφα που είχε δημοσιοποιήσει ο Λευκός Οίκος τον Απρίλιο του 2017.



Δεν είναι η πρώτη φορά που ο όμιλος εταιρειών του Κούσνερ, ο οποίος διαθέτει μεταξύ άλλων ακίνητα στις Πολιτείες της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ, έρχεται στο προσκήνιο με τρόπο που κάθε άλλο παρά τον κολακεύει. Τον Μάιο του 2017, είχε ζητήσει συγγνώμη διότι ανέφερε το όνομα του Τζάρεντ Κούσνερ κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης ενός σχεδίου του σε κινέζους επενδυτές, καθώς προέκυπτε ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων.



Διάφοροι εποπτικοί φορείς και εισαγγελείς στις ΗΠΑ, ανάμεσά τους και ο εισαγγελέας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, έχουν ζητήσει πρόσφατα στοιχεία για την οικογένεια του Κούσνερ και τους συνεταίρους της, σύμφωνα με τον αμερικανικό Τύπο.



Η εφορία ενδιαφέρεται ιδίως για ακίνητα που ελέγχουν ή διαχειρίζονται οι Κούσνερ, κατά το πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg, ενώ η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζήτησε πληροφορίες για τη χρήση του προγράμματος «βίζας για επενδυτές» από μέρους τους.



Στα τέλη Δεκεμβρίου ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στο Μπρούκλιν, στη Νέα Υόρκη, ζήτησαν πληροφορίες από τη Ντόιτσε Μπανκ για το κτίριο όπου ήταν εγκατεστημένη παλαιότερα η εφημερίδα The New York Times, που αγόρασαν το 2015 οι Κούσνερ χάρη σε πιστώσεις που τους χορήγησε η τράπεζα, σύμφωνα με δημοσίευμα των ίδιων των Τάιμς.



Τα αιτήματα αυτά δεν σχετίζονται με την έρευνα του ειδικού εισαγγελέα Ρόμπερτ Μάλερ όσον αφορά τη φερόμενη προσπάθεια της Ρωσίας να επηρεάσει την έκβαση των αμερικανικών προεδρικών εκλογών του 2016. Ο Μάλερ ζήτησε επίσης τον Δεκέμβριο έγγραφα από τη Ντόιτσε Μπανκ, για τις χορηγήσεις της προς την αυτοκρατορία των ακινήτων του Τραμπ.



Ο Τζάρεντ Κούσνερ αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα αρκετές αναποδιές. Προ ημερών απώλεσε την άδεια χειρισμού απορρήτων εντός των ορίων του ρόλου του στον Λευκό Οίκο.



Ενώ, κατά ένα δημοσίευμα της εφημερίδας The Washington Post την Τρίτη, αξιωματούχοι από την Κίνα, το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μεξικό και άλλα κράτη συζήταγαν κατ' ιδίαν το εάν και κατά πόσον μπορούσαν να «αξιοποιήσουν», ή ακόμη και να ελέγξουν τον Κούσνερ, κατά πηγές προσκείμενες στις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών.



Δεν είναι σαφές εάν κάποια από αυτές τις χώρες αποπειράθηκε πράγματι να εκμεταλλευθεί τον σύμβουλο του προέδρου, αλλά οι δοσοληψίες του με ξένους ηγέτες ήταν ένας από τους λόγους που δεν απέκτησε μόνιμη άδεια χειρισμού απορρήτων, καθώς ήγειραν ανησυχίες στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Ποστ.



Κατά την ίδια πηγή, ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας, ο στρατηγός Χέρμπερτ Ρέιμοντ ΜακΜάστερ, πληροφορήθηκε ότι ο Κούσνερ είχε επαφές με ξένους αξιωματούχους που δεν ανέφερε επισήμως, ούτε συντόνιζε με άλλους διαύλους, και έθιξε αυτά που θεωρούσε τρωτά σημεία του γαμπρού του προέδρου στις ενημερώσεις του.



