Η αμερικανική Exxon καταφθάνει στο οικόπεδο 10 της κυπριακής ΑΟΖ και οι Τούρκοι προκαλούν με NAVTEX

Τραβάει το σχοινί η Τουρκία στην κυπριακή ΑΟΖ.Την ώρα που η αμερικανική εταιρεία EXXON στέλνει πλοία της στο οικόπεδο 10 της κυπριακής ΑΟΖ, η Τουρκία εξέδωσε NAVTEX για επιστημονικές έρευνες με γερμανικό πλοίο στην ίδια περιοχή από σήμερα 2 Μαρτίου μέχρι και τις 3 Απριλίου.Μέχρι τώρα στην Κύπρο, αλλά και στην Ελλάδα κάποιοι πίστευαν ότι οι Τούρκοι έκαναν “τσαμπουκάδες” στην κυπριακή ΑΟΖ μόνο στους Ιταλούς, αλλά απ' ό,τι φαίνεται σκοπεύουν να δημιουργήσουν προβλήματα και στις ΗΠΑ με αποτέλεσμα το ερώτημα που γεννάται, να είναι αν οι Αμερικανοί θα αντιδράσουν όπως και οι Ιταλοί.Η NAVTEX και ο χάρτης:NAVTEX 324/18ZCZC FA19 ANTALYA TURK RADIONAVTEX N/W NR : 0324/18MEDITERRANEAN SEASCIENTIFIC RESEARCH, BY MARIA S. MERIAN BETWEEN 02 MAR-03 APR18 IN AREA BOUNDED BY;34 07.11 N – 032 22.61 E34 05.15 N – 034 25.95 E33 53.00 N – 034 26.00 E33 53.34 N – 032 22.42 EWIDE BERTH REQUESTED.