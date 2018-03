UC ALERT: Utica College is currently under a lock down due to a real, credible threat. Everyone on campus is to remain sheltered in place. Please get to a safe place and remain there until you are told the shelter in place direction has been

lifted. — Utica College (@uticacollege) March 5, 2018

Armed uniformed officers will be clearing buildings as soon as possible. Comply with all law enforcement instructions. If you are sheltered in place, you will be evacuated and escorted to a safe location. Please stay where you are until directed by law enforcement. — Utica College (@uticacollege) March 5, 2018

UPDATE: UC remains in lockdown. College is urging campus to “comply with all campus law enforcement,” per email. Those sheltered in place will be evacuated to a safe location #lockdown #UticaCollege pic.twitter.com/4vC2OlYfP1 — The Tangerine (@UC_Tangerine) March 5, 2018

Συναγερμός έχει σημάνει εδώ και λίγη ώρα στις αρχές στη Νέα Υόρκη λόγω απειλής στο Utica College.Το κολέγιο έχει αποκλειστεί, με ένοπλους αστυνομικούς να πραγματοποιούν ελέγχους ενώ οι φοιτητές έχουν κλειδωθεί στις αίθουσες.Πάντως σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωσ από το κολέγιο δεν έχει αναφερθεί κάποιος πυροβολισμούς ούτε υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.Η έκτακτη ανακοίνωση του κολλεγίου