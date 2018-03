Νέα πρόκληση: Με NAVTEX η Τουρκία «κλείνει» την καρδιά του Αιγαίου μέχρι τις 30 Απριλίου

Οι τουρκικές προκλήσεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.



Η Τουρκία εξέδωσε νέα NAVTEX με την οποία κλείνει έως τις 30 Απριλίου περιοχή που βρίσκεται στην καρδιά του Αιγαίου για ασκήσεις με αληθινά πυρά.



Δείτε τη NAVTEX:



NAVTEX 353/18



TURNHOS N/W : 0353/18



AEGEAN SEA



FIRING EXERCISE,



ON 07 MAR 18 FROM 1001Z TO 1300Z,



08 MAR 18 FROM 0600Z TO 1300Z,



25-27 MAR 18 FROM 0500Z TO 1200Z,



28 MAR 18 FROM 0500Z TO 0715Z, 29 MAR 18 FROM 0500Z TO 1200Z,



02 APR 18 FROM 0500Z TO 1200Z,



03 APR 18 FROM 0901Z TO 1200Z,



04 APR 18 FROM 0500Z TO 1200Z, 05 APR 18 FROM 0901Z TO 1200Z,



06-10, 24-26 AND 30 APR 18 FROM 0500Z TO 1200Z IN AREA BOUNDED BY;



38 45.00 N – 025 21.00 E 38 45.00 N – 024 52.00 E 38 18.00 N – 024 52.00 E 38 18.00 N – 025 21.00 E



CAUTION ADVISED.



ΠΗΓΗ: enikos.gr