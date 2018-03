PICANHA DAY από τη Μυρσίνη Λαμπράκη

Λάτρης του ψησίματος, επαγγελματίας ή απλά κρεατοφάγος; Ότι και αν σε χαρακτηρίζει ένα είναι σίγουρο, πρέπει να πάρεις μέρος στην 1η PICANHA DAY by Mirsini Lampraki για να μάθεις όλα τα μυστικά των βραζιλιάνων για μια τέλεια picanha, τοΠως κόβεται; Πως περνιέται στις σούβλες; Πως ψήνεται; Με τι σερβίρεται;Πάρε μπροστά σου το δικό σου κομμάτι picanha από black angus ακολούθησε τις οδηγίες της Master Grill Chef Μυρσίνης Λαμπράκης, κόψτη με τρεις διαφορετικούς τρόπους, ψήστη στα κάρβουνα μόνος σου και απόλαυσέ την picanha σου the Brazilian way σε μια μεγάλη γιορτή ψησίματος!!!Συμμετοχή: 120€ (περιλαμβάνει ξεχωριστό κομμάτι picanha από μοσχάρι black angus για τον κάθε συμμετέχοντα, όλα τα απαραίτητα εργαλεία κοπής και όλα τα συνοδευτικά όπως σαλάτες, ποτά, γλυκά κτλ).Picanha RotisseriePicanha SteakΛουκάνικαΣάλτσα ChimichurriΣαλάτα με ανανά, μάνγκο, ψητές πιπεριές και hot chili sauce BravaΣαλάτα με κινόα, μυρωδικά και κολοκυθάκιΠαγωτό σοκολάτα Callebo με καραμελωμένο μπέικονΚρασίΜπύραΤηλ.: 2106148684, 2110124610Email: mirsinicookings@gmail.comwww.foodvisions.gr/seminar/seminario-picanha