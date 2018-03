Όταν η γνώση γίνεται παιχνίδι και δημιουργία: «Πανεπιστήμιο Παιδιών» στην Καβάλα

Όταν η ανάγκη των παιδιών για γνώση γίνεται παιχνίδι, έρευνα, αναζήτηση, γέλιο, απορία, χαρά και ξεφάντωμα, τότε η γνώση μεταμορφώνεται σε πηγή έμπνευσης, δημιουργικής ικανότητας και προσπάθειας να ανακαλύψει το παιδί όλο και περισσότερο καινούργια πράγματα, ικανότητες ακόμη και συναισθήματα.Ένα διαφορετικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, που συνδυάζει όλα τα παραπάνω και απευθύνεται σε παιδιά όλων των ηλικιών, έθεσε την τελευταία τριετία σε λειτουργία ο δήμος Καβάλας, μέσω της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ.Είναι το «Πανεπιστήμιο Παιδιών», στο οποίο μέχρι σήμερα έχουν φοιτήσει και αποφοιτήσει περισσότερα 1.300 παιδιά.Η ιδέα για την ίδρυση και τη λειτουργία του «Πανεπιστημίου Παιδιών» ανήκει σ’ έναν δάσκαλο δημοτικού σχολείου, τον Κώστα Βλαστάρη, ο οποίος έθεσε στην κοινωφελή επιχείρηση την ανάγκη για την υλοποίηση δράσεων υψηλού πνευματικού επιπέδου προς τα παιδιά του δημοτικού και του γυμνασίου.Το χειμώνα του 2014 ο κ. Βλαστάρης προσέγγισε τα στελέχη της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ (Βασιλική Υψηλάντη, Λάζαρο Σαρηγιαννίδη και Μακρίνα Στρατηλάτη) και τους μίλησε για την ανάγκη αυτή των παιδιών, όπως τη βίωσε ο ίδιος προσωπικά μέσα από την καθημερινή επαφή και επικοινωνία που έχει με τους μικρούς μαθητές του.Έτσι, λοιπόν μετα παραπάνω στελέχη άρχισαν να λειτουργούν το «Πανεπιστήμιο Παιδιών» με τέσσερις δράσεις για το έτος 2014-2015 και πέντε δράσεις για το έτος 2015-2016.Οι ενέργειες αυτές πρέπει να τονιστεί ότι υλοποιήθηκαν με την εθελοντική συμμετοχή τους και χωρίς να υπάρχει εγγεγραμμένος κανένας συγκεκριμένος προϋπολογισμός.Όπως επισημαίνει μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ η διευθύντρια Πολιτισμού της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑΣ, Άλκηστη Βλάχου, «η Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Καβάλας, αντιλαμβανόμενη την ανοδική πορεία του «Πανεπιστημίου Παιδιών αποφάσισε να χρηματοδοτήσει τη δράση και αυτή να υλοποιείται από τη Διεύθυνση Πολιτισμού σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Έτσι, τη σχολική χρονιά 2016-2017 συμμετείχαν 496 παιδιά, ενώ για τη σχολική χρονιά που διανύουμε, 2017-2018, έχουν δηλώσει να παρακολουθήσουν τις δράσεις του Πανεπιστημίου Παιδιών περισσότερα από 900 παιδιά».Το «Πανεπιστήμιο Παιδιών» είναι μια σειρά καινοτόμων εκπαιδευτικών παρουσιάσεων και εργαστηρίων για μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. «Οι παρουσιάσεις αυτές», επισημαίνει το στέλεχος της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑΣ, Μακρίνα Στρατηλάτη, «είναι κατάλληλα προσαρμοσμένες στο ηλικιακό τους επίπεδο χωρίς να αλλοιώνεται η επιστημονική διάσταση του αντικειμένου. Έτσι, οι μαθητές αποκτούν γνώσεις πέραν των προσφερόμενων από το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου τους, ανακαλύπτουν τις δεξιότητές τους και ενισχύεται η φιλομάθεια».Οι δράσεις του «Πανεπιστημίου Παιδιών» πραγματοποιούνται από καθηγητές της ελληνικής και κυπριακής πανεπιστημιακής κοινότητας, δίνοντας έμφαση στην καινοτομία. Επίσης, η δήλωση συμμετοχής στις δράσεις του, γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, προωθώντας την εξοικείωση της διαχείρισης των σύγχρονων τεχνολογιών.Το «Πανεπιστήμιο Παιδιών» υλοποιείται από τον Νοέμβριο έως τον Ιούνιο, όσο περίπου διαρκεί το σχολικό έτος και στο τέλος της χρονιάς γίνεται η τελετή αποφοίτησης, όπου ανάλογα τη συμμετοχή του κάθε παιδιού, αυτό λαμβάνει «Πτυχίο, «Έπαινο», «Βεβαίωση».Κάθε παιδί έχει το δικό του «Διαβατήριο της Γνώσης», το απαραίτητο έγγραφο που συνοδεύει το μαθητή σε κάθε δράση που δήλωσε συμμετοχή και στο οποίο παίρνει την αντίστοιχη σφραγίδα που έχει δημιουργηθεί για να αποτυπώνει την κάθε δράση.Τη λειτουργία του «Πανεπιστήμιου Παιδιών» στηρίζουν η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας και η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των Σχολείων του Δήμου Καβάλας, όπως επίσης και το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών.Για την ακαδημαϊκή χρονιά 2017-2018 το «Πανεπιστήμιο Παιδιών» περιλαμβάνει οκτώ θεματικές ενότητες, την Πολιτιστική-Εκπαιδευτική εκδρομή «Μετεωρολόγοι της ΕΡΤ3» και την Τελετή Αποφοίτησης με event Αστροφυσικής Παρατήρησης στο Φρούριο της Καβάλας. Το πρωτοποριακό και καινοτόμο πανεπιστήμιο για παιδιά του δημοτικού ξεκίνησε φέτος τη λειτουργία του στα μέσα Νοεμβρίου με τη δράση «Ρομποτική - Lego Robot Games», στο Πολιτιστικό Κέντρο «Πυθαγόρα» του Δήμου Καβάλας.Η δράση αυτή υλοποιήθηκε με τη συνεργασία της eduACT - The organization for future Education, φιλεκπαιδευτικού μη κερδοσκοπικού σωματείου από τη Θεσσαλονίκη, που προσεγγίζει τη γνώση μέσα από τη δημιουργία και τη φαντασία.Στη διάρκεια της δράσης, οι μικροί συμμετέχοντες πραγματοποίησαν δισδιάστατες και τρισδιάστατες κατασκευές με LEGO.Ακόμη, χρησιμοποίησαν τη φαντασία τους και τη δημιουργικότητά τους για την επίλυση προβλημάτων, με ταυτόχρονη ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της περιγραφικής τους έκφρασης.Τα παιδιά, μέσα από το σχέδιο και τη ζωγραφική, κατανόησαν την έννοια του χώρου, τα μεγέθη, τη συσχέτιση των αριθμών, την έννοια του προγραμματισμού, εξασκώντας παράλληλα και τις κοινωνικές τους δεξιότητες.Επιπλέον, μέσα σε ένα κλίμα συνεργασίας και ομαδικότητας έμαθαν να παρουσιάζουν τις ιδέες τους και να εκφράζονται με πολλούς και δημιουργικούς τρόπους.Η τελευταία θεματική ενότητα «Ποιητές εν δράσει- Christmas Poetry in the making» έγινε στο πλαίσιο των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Καβάλας. Σκοπός της θεματικής ενότητας ήταν η ανάδειξη της καλλιτεχνικής πλευράς των παιδιών μέσω της ποίησης.