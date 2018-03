Με μια σημαντική διάκριση στις αποσκευές της αναχωρεί από την Αθήνα και το πρώτο διεθνές συνέδριο ελληνικής γαστρονομίας «Greek taste beyond borders» η γνωστή σερβιώτισσα σεφ Νανά Γκαμπούρα.Το εξαιρετικό εστιατόριό της «Η κουζίνα της μαμάς Άννας», στην κεντρική πλατεία των Σερβίων, βραβεύτηκε με το «Gold award of quality and taste» στη λίστα με τα καλύτερα ελληνικά εστιατόρια στην κατηγορία «Ελληνική Δημιουργική Κουζίνα».ΠΗΓΗ: kozanimedia.gr