Το USS New York στέλνουν οι ΗΠΑ στην Κύπρο - Στην κατασκευή του χρησιμοποιήθηκε ατσάλι από τους Δίδυμους Πύργους (ΒΙΝΤΕΟ)

Τρία πλοία των αμερικανικών δυνάμεων κατευθύνονται στην κυπριακή ΑΟΖ. Ανάμεσα τους βρίσκεται το USS New York, ένα εντυπωσιακό πολεμικό πλοίο στην κατασκευή του οποίου χρησιμοποιήθηκε συμβολικά και ατσάλι από τα συντρίμια των Δίδυμων Πύργων.Στην αποστολή, με κεντρική μονάδα το USS Iwo jima (πλοίο αμφίβιων επιχειρήσεων που μεταφέρει ελικόπτερα και αεροσκάφη καθέτου προσγείωσης και απογείωσης), θα συμμετάσχουν και άλλες σημαντικές μονάδες του αμερικανικού ναυτικού, τα USS New York και USS Oak Hill.Το αεροπλανοφόρο Iwo Jima, είναι ένα αμφίβιο πλοίο επιθέσεων κατηγορίας Wasp, έφυγε από τη Νάπολη μεταφέροντας ελικόπτερα τύπου Κόμπρα, οκτώ αεροσκάφη καθέτου απογειώσεως, καθώς και δυόμισι χιλιάδες πεζοναύτες της 26ης Μονάδας Επέμβασης. Η δύναμη αυτή εντάχθηκε στο επιχειρησιακό δυναμικό του 6ου Στόλου την 21η Φεβρουαρίου.Το USS Oak Hill (LSD 51) είναι το δεύτερο πλοίο που φέρει αυτό το όνομα, το πρώτο είναι το USS Oak Hill (LSD-7) που ναυπηγήθηκε τον Απρίλιο του 1944. Και τα δυο πλοία φέρουν αυτή την ονομασία προς τιμήν του 5ου Προέδρου των ΗΠΑ, Τζέιμς Μονρό (1758–1831) και το χτήμα του, το OAK Hill.O τότε κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, με ελληνική καταγωγή George Patakis, ζήτησε από το αμερικανικό ναυτικό να ονομαστεί ένα πολεμικό πλοίο, USS New York. Η καθέλκυση του πλοίου έγινε στη Λουιζιάνα και χρησιμοποιήθηκαν συμβολικά 7,5 τόνοι ατσάλι από τα συντρίμμια των Δίδυμων πύργων.Θεωρείται ένα από τα αρτιότερα, τεχνολογικά πλοία που διαθέτουν σήμερα οι ΗΠΑ και το μότο του είναι: «Δύναμη σμιλευμένη μέσα από θυσία».Τα τρία αμερικανικά πολεμικά πλοία αναμένεται να παραμείνουν στην περιοχή μέχρι τουλάχιστον τις 25/3. Ως εκ τούτου, κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο των ερευνών της Exxon στο οικόπεδο 10, στην ευρύτερη περιοχή της κυπριακής ΑΟΖ, θα υπάρχει ναυτική παρουσία των ΗΠΑ και Ισραήλ. Η συγκεκριμένη εξέλιξη συμπίπτει με το χαμηλό βαρομετρικό στις σχέσεις Ουάσιγκτον - Άγκυρας.πηγή: cytoday.eu