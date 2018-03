Άρθρο του Κωνσταντίνου Φράγκου για τα Ίμια: Ώρα να λεχθούν όλα

Του Κωνσταντίνου Φράγκου, Υπ/γου ε.α. – Αναλυτή Θεμάτων Άμυνας – DΕΑ Πανεπιστημίου Paris I στην Πολιτική Άμυνας



Το έθνος πρέπει να θεωρεί Εθνικόν ότι είναι αληθινόν. Δ. Σολωμός



Για να μην επαναληφθούν...



Το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου ολόκληρο το εξώφυλλο της εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ, η οποία, ως γνωστόν αποτελεί τη Ναυαρχίδα του σκληρού Αντιπολιτευομένου Τύπου, καταλάμβαναν τεράστιοι, εντυπωσιακοί τίτλοι και φωτογραφίες:



Ντοκουμέντο - ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΙΜΙΑ – Κύριε Αρχηγέ, όποιος λιποτακτεί εκτελείται επί τόπου - Ο ρόλος του Ντικ, τα “γαλλικά” του Σημίτη και το φαιά πρόσωπο του Λυμπέρη.



Στην 13η δημοσιευόταν ολοσέλιδο κείμενο του κ. Θόδωρου Πάγκαλου, “αποκαλυπτικό” και αυτολιβανιστικό. Ο κ. Θ.Π. αυτοηρωποιείτο (!!) περιγράφοντας το φιάσκο (της Ελλάδας και των Ελληνικών ΕΔ) την αλησμόνητη νύχτα της 31.01.96. Ας δούμε, όμως, το τι αφηγείται, πλέον των γνωστών, ο τότε Υπουργός Εξωτερικών, αυτοεξελιζόμενα.



Λέει : Θα ήταν περί της 02:30 όταν στο Πρωθυπουργικό Γραφείο της Βουλής, αγωνιούσαν για την κρίση Ελλάδας-Τουρκίας και προσπαθούσαν να βρουν άκρη, οι κ. Κων. Σημίτης, ο ίδιος, ο ΥΕΘΑ (μακαρίτης) Γεράσιμος Αρσένης, ο Α/ΓΕΕΘΑ Ναύαρχος κ. Λυμπέρης, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Άκης Τσοχατζόπουλος (νυν κατάδικος), ο αείμνηστος Νίκος Θέμελης, σύμβουλος Πρωθυπουργού (παντελώς άσχετος με την υπόθεση), και άλλοι τινές τους οποίους ο κ. Θ.Π. δεν ενθυμείται (ΣΣ. Προφανώς θα ήσαν ανεύθυνοι κομματικοί όπως οι κ. Τσουκάτος, Πανταγιάς κ.α.).



Ενώ ο κ. Θ.Π. παραλείπει να αναφέρει ότι έπρεπε να είναι παρόν σύσσωμο το ΚΥΣΕΑ και ότι η σύσκεψη έπρεπε να λαμβάνει χώρα στην Αίθουσα Επιχειρήσεων του Υπουργείου Αμύνης που διαθέτει όλα τα αναγκαία μέσα (χάρτες, πίνακες πληροφόρησης, video).Αυτό συνέβαινε, και το βλέπαμε στις τηλεοράσεις, απέναντι όπου συνεδρίαζε το Τούρκικο ΚΥΣΕΑ ομούμετά του Συμβουλίου Ασφαλείας υπό την Πρωθυπουργό κ. Τανσού Τσιλέρ.. Βλέπουμε λοιπόν μια πλήρη ερασιτεχνική και ανεύθυνη αντιμετώπιση της κρίσης εκ μέρους μας που παρ’ ολίγον να αιματοκυλίσει τις δύο χώρες.



Συνεχίζει ο κ. Θ.Π.: Ειδοποιηθήκαμε ότι σε τηλέφωνο του διπλανού Γραφείου μας ζητάει κάποιος από Τουρκικής πλευράς. Πήγα εγώ. Ήταν ο εκπρόσωπος Τύπου της Πρεσβείας. Με πληροφόρησε ότι μόλις έκανε δηλώσεις η κ. Τσιλέρ ειπούσα ότι πριν μισή ώρα οι Τούρκοι βατραχάνθρωποι κατέλαβαν την μικρή Καρντάκ (έτσι αποκαλούσαν οι Τούρκοι τα Ίμια) και ανύψωσαν Τουρκική σημαία. Η Πρωθυπουργός έδωσε αυστηρή εντολή στους πεζοναύτες να ΜΗ πυροβολήσουν με κανένα τρόπο πρώτοι αν γίνει προσπάθεια ανάκατάληψης από Έλληνες ώστε να δοθεί χρόνος για διαπραγματεύσεις.



Συνεχίζει : Όπως ήταν φυσικό η ατμόσφαιρα στο Γραφείο πάγωσε. Ο Σημίτης στρεφόμενος στο Λυμπέρη του είπε “Δεν σου ζήτησα να περιφρουρηθούν και τα δύο νησιά;”. Ο Ναύαρχος, που είχε φαιό χρώμα, απάντησε “Δεν μου είπατε τίποτα για το μικρότερο νησί κ. Πρόεδρε, το θεώρησα ακατοίκητο. Το μεγάλο έχει καταληφθεί (Σ.Σ Γιατί; Αυτό κατοικείτο;). Ο Σημίτης μουρμούρισε κάτι μέσα από τα δόντιά του, που προφανώς δεν είχε ξαναπεί (ΣΣ Εδώ ο Θ.Π. υπονοεί χυδαία βρισιά) οπότε ο Ναύαρχος συμπληρώνει “Εάν δεν έχω την εμπιστοσύνη σας κ. Πρόεδρε, τότε η παραίτησή μου είναι στη διάθεσή σας”. Είπα τότε, με έντονο ύφος στον αξιολύπητο Αρχηγό (Σ.Σ Εδώ ο Θ.Π. αποκαλύπτει τον μεγάλο πατριωτικό και στρατιωτικό οίστρο του.) Κύριε Αρχηγέ, επειδή προέρχομαι από στρατιωτική οικογένεια, ξέρω ότι ο Επιτελικός Αξιωματικός ο οποίος παραιτείται εν ώρα επιχειρήσεων θεωρείται ότι λιποτακτεί και εκτελείται επί τόπου. Αυτό που προτείνετε, δηλαδή την παραίτησή σας είναι πράξη εσχάτης προδοσίας.



Ιστορικές στιγμές…



Σε λίγο μου είπαν ότι με ζητούν από ΗΠΑ. Ήταν ο καλός μου φίλος Ντικ (Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ). Έχουμε μια προφορική συμφωνία μου είπε. Να αποσυρθούν όλες οι δυνάμεις από τα 2 νησιά κλπ κλπ: γνωστά no armed elements, no military boats and guns, flags. Το status θα είναι status quo ante. Αυτά προφορικά, βεβαίως-βεβαίως. Με κατηγορούν αδίκως ότι είμαι υπεύθυνος γιατί υπεστάλη η ελληνική σημαία (Σ.Σ Λησμόνησε το σοφόν, λεχθέν υπ’ αυτόυ «θα πούμε ότι τη σημαία την πήρε ο αέρα ).



Ο κ. Θ.Π. ομολογεί και κάτι άλλο, το συνταρακτικό. Γράφει (Sic)... «Το status quo ante είναι αυτό που είναι σήμερα .Οι Έλληνες διεκδικούσαν τα νησάκια ως κατάλοιπα της ιταλικής κυριαρχίας και οι Τούρκοι με το σκεπτικό ότι δεν ονομάζονταν στην έκθεση παραχώρησης της Δωδεκανήσου» Αμφότεροι διεκδικούσαν, άρα γκρίζα ζώνη !! Το ζεύγος Σημίτη-Πάγκαλου δεν ήταν βέβαιο, ως όφειλε ότι τα νησάκια ήταν ΗΣΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Τα διεκδικούσε, με ίσους όρους με την Τουρκία!!



Καμία απόφαση από όσες πήρα και εφάρμοσα δεν ήταν προσωπική μου επιλογή. Είχαμε Πρωθυπουργό τον Κώστα Σημίτη και ΥΕΘΑ τον Γεράσιμο Αρσένη. (Σ.Σ Εδώ, ευφυής ο κ. Θ.Π. τραβάει την ουρά του. Εκτελούσε εντολές). Σταματώ τα του κ. ΘΠ.



Δεν έχω στοιχεία να αμφισβητήσω την ιστορία περί Ντικ ούτε διατίθεμαι να κριτικάρω την πολυετή αντιδικία μεταξύ κ. Θ. Πάγκαλου και Ναυάρχου Λυμπέρη. Περιορίζομαι να θαυμάσω τα σοφά και λακωνικά λόγια που απηύθυνε ο πρώτος στο δεύτερο. Σημειώνω απλά ότι ο Ναύαρχος ανεσύρθη από την αποστρατεία ών και κομματικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, θητεύσας μάλιστα στην Κ.Ε. του κόμματος, τοποθετήθηκε σ’ αυτή τη θέση και ότι ο μακαρίτης Αρσένης είχε, κατά την τριετή θητεία του , επιδείξει πλήρη αδιαφορία και αδράνεια για τα του ΥΕΘΑ. Τον κατακεραύνωσε, μάλιστα, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός όταν δήλωσε ότι “Σημειώθηκε έλλειμμα δυνάμεως”. Για το οποίο, βέβαια, ουδείς ελέγχθηκε ή τιμωρήθηκε. Ελλάς το μεγαλείο σου...



Σημειώνω, επίσης, ότι ο κ.-ΘΠ αναφέρθηκε ανακριβώς ή ψευδώς σε ό,τι αφορούν τον αείμνηστο έξοχο πατριώτη Ναύαρχο Λ. Βασιλακόπουλο ο οποίος ως Αρχηγός της ΕΥΠ δε βρισκόταν στον προθάλαμο περιμένοντας μήπως τον χρειασθούν οι .. σπουδαίοι. Αλλά παρακαλούσε, εδέετο να τον δεχθούν, γιατί είχε νωπές πληροφορίες, αλλά αντιμετώπισε την περιφρόνηση. Τα γράφει στο βιβλίο του και μου τα έχει διηγηθεί κι εμένα προσωπικά. Βέβαια, ουδείς λησμονεί ότι ο κύριος Θ.Π. εγκαταλείψας το καθήκον του είχε αφήσει τον κύριο Σημίτη στα «κρύα του λουτρού» και είχε σπεύσει στο MEGA, στη δημοσιότητα, για να συζητήσει με τον κύριο Ν. Χατζηνικολάου επί μακρόν όταν η φωτιά εμαίνετο. Τέλος προσθέτω κι άλλη μία ανακρίβεια. Ο στόλος δεν βγήκε από τον Ναύσταθμο επιδεικτικά πέντε (5) ώρες μετά από την επίτευξη συμφωνίας με διαταγή Λυμπέρη, όπως ισχυρίζεται ο κύριος Θ.Π. Αλλά αρκετές ώρες πριν την συμφωνία με εντολή Αρσένη, (όπως κατ’ επανάληψη έχει δηλώσει ο τότε υπεύθυνος του sky κ. Δ. Σταυρόπουλος) ο οποίος ειδοποίησε τον σταθμό να στείλει κάμερες. Όλοι κάτι έπρεπε να πάρουν από την δόξα.



Οι βραχονησίδες Ίμια κατέστησαν γκρίζες ζώνες από την δραματική εκείνη βραδιά της 31/01/96, υπαιτιότητα της ελληνικής αβελτηρίας κι ανικανότητας. Αλλά το ζεύγος Σημίτη-Πάγκαλου δε σταμάτησε εκεί. Το δράμα είχε δεύτερη πράξη. Παίχτηκε στη Μαδρίτη τον Ιούλιου του 1997 όταν αμφότεροι, υπό την πίεση της κ. Μ. Ολμπράιτ ( Υπουργού Εξωτερικών Η.Π.Α. ) και του «παλιού καλού φίλου Ντικ» ( Χόλμπρουκ ), υπέγραψαν με τους Τούρκους ομολόγους τους Ντεμιρέλ και Γιλμάζ την ταπεινωτική για εμάς, ομώνυμη συμφωνία με την οποία αναγνώρισαν στην Τουρκία ( territorial disputes ) μεταξύ τους. Η γκριζοποίηση επισημοποιήθηκε! Αν η παραίτηση είναι πράξη εσχάτης προδοσίας τότε η υπογραφή της επαίσχυντης συμφωνίας τι είναι; Πριν περάσω στον επίλογο θα αναφερθώ στον πρώτο στίχο ενός υπέροχου ποιήματος που το αφιερώνω στον κύριο Θ.Π.



Κι’ αν δεν μπορείς να κάνεις τη ζωή σου όπως τη θέλεις / τούτο προσπάθησε τουλάχιστον / όσο μπορείς : μην την εξευτελίζεις με την πολλή συνάφεια του κόσμου / μες στις πολλές κινήσεις και ομιλίες



Κ. Καβάφης ( Όσο μπορείς )



Επίλογος



Τα δεύτερα Ίμια έρχονται, επίκεινται, αν δεν τα προλάβουμε. Ας μην είμαστε όμως άδικοι με τους, κ. Κ. Σημίτη και Θ. Πάγκαλο. Αυτοί όταν ανέλαβαν, βρήκαν ήδη την ζοφερή υπόθεση έτοιμη, ώριμη. Την είχαν προετοιμάσει η αδιαφορία και η παντελής ανεπάρκεια της Μιμικής διακυβέρνησης της χώρας. Σας θυμίζω ότι το τουρκικό φορτηγό ΦΙΓΚΕΝ ΑΚΑΤ είχε προσαράξει στα Ίμια, ελληνικό έδαφος, στις 26/12/95. Το σκάφος έπρεπε τάχιστα να αποκολληθεί δια ιδίων μέσων ή να ρυμουλκηθεί από ελληνικό σκάφος πληρώνοντας μάλιστα τα προβλεπόμενα. Ταυτόχρονα έπρεπε να σταλεί σχετική νότα από το ΥΠΕΞ προς Τουρκία. Παράλληλα, έπρεπε να εκδηλωθεί κάποια ανησυχία από το ΥΕΘΑ. Ουδείς ενδιαφέρθηκε. Αρμόδιοι Υπουργοί : ΥΠΕΞ κ. Κάρολος Παπούλιας, ΥΕΝ μακαρίτης Κατσιφάρας, ΥΕΘΑ μακαρίτης Αρσένης. Όλοι είχαν στρέψει το ενδιαφέρον τους στη μάχη για τη διαδοχή του Ανδρέα. Κρατική διάλυση.



Το φρούτο ήταν ώριμο για τους Τούρκους. Ο τότε ΥΕΘΑ κ. Ν. Κουρής(πρώην Α/ΓΕΕΘΑ) γράφει: Η Κυβέρνηση δεν είχε την απαιτούμενη ψυχική συνοχή. Στην ύπαρξη σοβαρού ελέγχου της κρίσης από τα πρώτα στάδιά της η Ελλάδα ήταν χωρίς Πρωθυπουργό, σκάφος ακυβέρνητο (Ελλάδα-Τουρκία σ. 436 ).



Ο Νέστορας του ΠΑΣΟΚ, αείμνηστος Γιάννης Χαραλαμπόπουλος, τ. ΥΕΘΑ γράφει : H Τουρκία σχεδίασε την κρίση εκμεταλλευόμενη την κατάσταση που υπάρχει στην Ελλάδα. Η ενέργεια έγινε βάσει σχεδίου. Αγνοούσαν το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων και δεν δέχτηκαν πληροφορίες της ΕΥΠ. (Κρίσιμα Χρόνια σ. 416).



Ας αφυπνιστούμε εγκαίρως και ας μονιάσουμε. Η ατιμωρησία και η έλλειψη ΝΕΜΕΣΕΩΣ στους υπόλογους του πρώτου φιάσκου ας μην ενθαρρύνει την αδιαφορία των σημερινών ταγών. Δεύτερη ταπείνωση δεν θα την αντέξει ο Ελληνικός λαός.