Η Γαλλική πρεσβεία καθησυχάζει για το email με οδηγίες περί «κρίσης» στην Ελλάδα: Αφορούσε φυσικές καταστροφές

Το μήνυμα του γαλλικού προξενείου στα μέλη της γαλλικής κοινότητας στην Ελλάδα έχει διοικητικό χαρακτήρα και δεν έχει στοιχεία συναγερμού ή επικαιρότητας, ξεκαθαρίζει η γαλλική πρεσβεία στη χώρα μας.Σε διευκρινιστική της ανακοίνωση, η γαλλική πρεσβεία στην Ελλάδα καθιστά σαφές πως εστάλη προς ενημέρωση της γαλλικής κοινότητας σχετικά με την ύπαρξη δυνατότητας εγγραφής και σχετικά με τη λειτουργία του συστήματός στο δίκτυο υπευθύνων ανά γεωγραφικό τομέα.Στην Ελλάδα, όπως όλες οι πρεσβείες, η πρεσβεία της Γαλλίας κινητοποιείται για την ασφάλεια των Γάλλων υπηκόων, αναφέρει και επισημαίνει πως έγινε αντιληπτό ότι το δίκτυο έπρεπε να γίνει περισσότερο γνωστό στους Γάλλους υπηκόους σε μια χώρα με σημαντικούς φυσικούς κινδύνους, όπως οι σεισμοί και οι πυρκαγιές.Αναλυτικά, στην ελληνική και στη γαλλική γλώσσα, η ανακοίνωση της γαλλικής πρεσβείας με αφορμή το μήνυμα που απέστειλε το γαλλικό προξενείο στους Γάλλους υπηκόους που ζουν στην Αθήνα με οδηγίες για το τι θα πρέπει να κάνουν σε περίπτωση κρίσης στην Ελλάδα αναφέρει:«ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΜία από τις ουσιαστικές αποστολές του γαλλικού διπλωματικού δικτύου είναι η προστασία των συμπολιτών μας στο εξωτερικό. Σ’αυτό το πλαίσιο, οι πρεσβείες της Γαλλίας σε όλες τις χώρες του κόσμου υποχρεούνται να λαμβάνουν μέτρα προστασίας και προειδοποίησης της γαλλικής κοινότητας που είτε κατοικεί είτε ταξιδεύει στην Ελλάδα. Αυτό συμβαίνει στις χώρες που παρουσιάζουν μεγάλο σεισμικό κίνδυνο ή είναι ευάλωτες σε σημαντικές φυσικές καταστροφές. Για του Γάλλους ταξιδιώτες, ένα από αυτά τα μέτρα είναι η δημιουργία από το Υπουργείο Ευρώπης και Εξωτερικών μιας πλατφόρμας εγγραφής στην οποίαν ενθαρρύνονται να αναγράφουν τα στοιχεία τους όταν μετακινούνται εκτός Γαλλίας. Για την γαλλική κοινότητα που κατοικεί στην Ελλάδα, ένα άλλο μέτρο είναι η δημιουργία ενός δικτύου συνομιλητών μεταξύ των μελών της γαλλικής κοινότητας και η εγγραφή των κατοίκων στην ενημερωτική πλατφόρμα του προξενείου.Στην Ελλάδα, όπως όλες οι πρεσβείες, η πρεσβεία της Γαλλίας κινητοποιείται για την ασφάλεια των Γάλλων υπηκόων. ΄Εχει ήδη δημιουργήσει εδώ και πολλά χρόνια ένα δίκτυο υπευθύνων ανά γεωγραφικό τομέα. Έγινε αντιληπτό ότι το δίκτυο έπρεπε να γίνει περισσότερο γνωστό στους Γάλλους υπηκόους σε μια χώρα με σημαντικούς φυσικούς κινδύνους, όπως οι σεισμοί και οι πυρκαγιές. Απεφασίσθη λοιπόν να σταλεί ένα μήνυμα, το οποίο δεν έχει τον χαρακτήρα συναγερμού, προς ενημέρωση της γαλλικής κοινότητας σχετικά με την ύπαρξη δυνατότητας εγγραφής και σχετικά με τη λειτουργία του συστήματός μας.Το εν λόγω μήνυμα, που δεν προοριζόταν για δημοσιοποίηση, απευθύνεται λοιπόν με τον συνήθη τρόπο στα μέλη της γαλλικής κοινότητας. Έχει διοικητικό χαρακτήρα, ανταποκρίνεται σε ένα σύνηθες διάβημα όλων των γαλλικών προξενείων στο εξωτερικό και δεν έχει καθόλου στοιχεία συναγερμού ή επικαιρότητας.Αθήνα, 9 Μαρτίου 2018»«COMMUNIQUE DE PRESSEUne des missions essentielles du réseau diplomatique français est la protection de nos ressortissants à l’étranger.Dans ce cadre, les Ambassades de France dans tous les pays du monde sont amenées à établir des mesures pour assister et prévenir la communauté française résidente ou de passage. C’est notamment le cas dans les pays à fort risque sismique ou sujets à des risques naturels importants.Pour les Français de passage, une de ces mesures consiste en la mise en place par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères d’une plateforme d’enregistrement sur laquelle ils sont incités à s’enregistrer dès lors qu’ils effectuent des déplacements hors de France. Pour la communauté française résidente, une autre consiste en la mise en place d’un réseau d’interlocuteurs au sein de la communauté française et de l’enregistrement de résidents sur la plateforme d’information du consulat.En Grèce l’Ambassade de France est, comme toutes les Ambassades, mobilisée pour la sécurité des ressortissants français et a mis en place il y a plusieurs années déjà un réseau de chefs d’îlots, c’est-à-dire de quartiers. Il est apparu que ce réseau gagnait à être mieux connu des ressortissants français, dans un pays aux risques naturels importants (séisme, incendies). Il a donc été décidé d’adresser un message, qui n’a pas de caractère d’alerte, pour informer la communauté française de l’existence de la possibilité de s’enregistrer et du fonctionnement de notre système.Ce message, qui n’avait pas vocation à être public, s’adresse donc de manière routinière aux membres de la communauté française. Il a une valeur administrative, répond à une démarche habituelle de tous nos consulats à l’étranger et n’a aucune une valeur d’alerte ou d’actualité.Athènes, le 9 mars 2018»Νωρίτερα, σοβαρά ερωτηματικά είχε προκαλέσει προκαλεί το email που έφθασε στις 10:40 το πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο των Γάλλων υπηκόων που ζουν στην Ελλάδα και περιλαμβάνει το σχέδιο ασφαλείας που έχει εκπονήσει η πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα σε περίπτωση μεγάλης κρίσης, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και το αποκάλυψε