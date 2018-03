Ο Ντένις Ρόντμαν συγχαίρει τον Τραμπ και τον Κιμ για την επικείμενη συνάντησή τους

Ο πρώην σταρ του αμερικανικού μπάσκετ Ντένις Ρόντμαν, συχνός επισκέπτης στην Πιονγκγιάνγκ, συνεχάρη τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν για την πρόθεση που εξέφρασαν να συναντηθούν εντός των δύο προσεχών μηνών."Μεγάλος σεβασμός για τον πρόεδρο Τραμπ και τον Στρατάρχη Κιμ Γιονγκ Ουν για την προσεχή ιστορική συνάντησή τους. Το είχα πει το 2014: οι πόρτες θα ανοίξουν" έγραψε στο Twitter ο εκκεντρικός αθλητής, προσθέτοντας τα χάσταγκ #Peace, #Love και #NotWar. ("Ειρήνη, Αγάπη, Όχι Πόλεμος").Ο Ρόντμαν ανάρτησε επίσης ένα σύντομο βίντεο που χρονολογείται από το 2014 και στο οποίο προέβλεπε το "άνοιγμα" της Βόρειας Κορέας στη Δύση. Το βίντεο περιέχει και μια μονταρισμένη φωτογραφία του Τραμπ με τον Ρόντμαν και τον Κιμ. Με φόντο τις σημαίες των δύο χωρών, εμφανίζεται ο ίδιος με πλατύ χαμόγελο, κάτω από το σύνθημα "Ενωθείτε".Σύμφωνα με την εφημερίδα Washington Post μέχρι την περασμένη εβδομάδα ο Ρόντμαν ήταν ο μοναδικός άνθρωπος που είχε συναντηθεί τόσο με τον Τραμπ όσο και με τον Κιμ. Ο Νοτιοκορεάτης σύμβουλος σε θέματα εθνικής ασφάλειας είναι ο δεύτερος.Ο εκκεντρικός πρώην παίκτης των Σικάγο Μπουλς και των Ντιτρόιτ Πίστονς έχει επισκεφθεί τουλάχιστον πέντε φορές τη Βόρεια Κορέα. Την τελευταία φορά, πέρσι τον Ιούνιο, είχε προσφέρει σε έναν Βορειοκορέατη υπουργό ένα αντίτυπο του βιβλίου του Τραμπ "The Art of the Deal".Το 2014 ο Ρόντμαν είχε επικριθεί δριμύτατα επειδή τραγούδησε τα "Χρόνια Πολλά" στον "φίλο του για πάντα", τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν.