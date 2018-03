Μητσοτάκης προς Άγκυρα: Ελευθερώστε τους δύο στρατιώτες το συντομότερο (ΒΙΝΤΕΟ)

Ουάσιγκτον, του Θανάση Τσίτσα



Οι επόμενες εκλογές δεν θα είναι μόνο για την οικονομία, αλλά και τη Δημοκρατία στην Ελλάδα, διεμήνυσε ο πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ομιλία του στο Center for Strategic & International Studies (CSIS) στην Ουάσιγκτον, στην οποία εξαπέλυσε ευθεία επίθεση στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για την σχέση του με τον Ιβάν Σαββίδη, αλλά και στην Τουρκία για τις συνεχείς προκλήσεις.



Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως η Ελλάδα πάντα υποστήριζε, και συνεχίζει να το κάνει, τις καλές σχέσεις γειτονίας, ενώ για τις πρόσφατες δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είπε πως η Συνθήκη της Λωζάννης δεν τελεί υπό διαπραγμάτευση και ειδικά για τις προκλήσεις υπογράμμισε ότι μπορεί να συμβεί ένα ατύχημα που μπορεί εύκολα να κάνει την κατάσταση να ξεφύγει από τον έλεγχο.



Για τους δύο Έλληνες στρατιώτες, επεσήμανε ότι κατά λάθος μπήκαν στην τουρκική περιοχή και πως αντίστοιχα περιστατικά επιλύονταν άμεσα, με επικοινωνία και δεν έφταναν καν σε πολύ υψηλό επίπεδο. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη φορά είναι πολύ ανησυχητικό, δήλωσε και απεύθυνε μήνυμα στην Τουρκία: «Ελευθερώστε τους δύο στρατιώτες το συντομότερο δεν υπάρχει λόγος να είναι σε φυλακή υψίστης ασφαλείας».



Ακόμη, είπε πως η κυβέρνηση υποεκτίμησε το περιστατικό και μιλά με διαφορετικό τρόπο, από τη μία ο υπουργός Άμυνας και από την άλλη ο πρωθυπουργός γι αυτό.







Για την κυπριακή ΑΟΖ και το Κυπριακό



«Δεν είναι ανησυχητικό αυτό που συμβαίνει στην Κύπρο είναι απαράδεκτο» δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης και επεσήμανε πως η Μεγαλόνησος έχει κάθε δικαίωμα να προσχωρήσει σε έρευνες στην ΑΟΖ και να εκμεταλλευτεί ό,τι υπάρχει. Ο κ. Αναστασιάδης, πρόσθεσε ο πρόεδρος της ΝΔ, είπε πως θα ωφεληθεί όλο το νησί, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι.



Μιλώντας για το Κυπριακό έκανε λόγο για μία θετική συγκυρία για τη λύση, την οποία ωστόσο, δυσκολεύει η προκλητική στάση της Τουρκίας. Όπως επίσης οι αναφορές της Άγκυρας σε αναχρονιστικά ζητήματα ασφάλειας και εγγυήσεων.



Για τα Σκόπια



Ο κ. Μητσοτάκης ερωτήθηκε για την τοποθέτηση του υφυπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδιου για τις Ευρωπαϊκές και Ευρασιατικές Υποθέσεις, Γουές Μίτσελ από τα Σκόπια, όπου πραγματοποίησε επίσκεψη την Τρίτη, πως υπάρχει μία πολύ καλή ευκαιρία για λύση.



Ο πρόεδρος της ΝΔ, επεσήμανε πως είναι «λίγο, λιγότερο αισιόδοξος». Μιλώντας με «ελληνική ματιά» επί του θέματος, είπε πως είναι πιο ανοικτή η κυβέρνηση Ζάεφ σε μία λύση από ό,τι άλλες στο παρελθόν. Αλλά στην Ελλάδα, ανέφερε ο κ. Τσίπρας απέτυχε να δημιουργήσει ένα εθνικό μέτωπο για το ζήτημα. Δεν ενημέρωσε έγκαιρα και δημιούργησε και αντιδράσεις στον ελληνικό λαό.



Μίλησε για επιστροφή στην πολιτική των ταυτοτήτων και υπογράμμισε πως η ΝΔ μιλούσε πάντα για λύση-πακέτο και όχι βήμα-βήμα. Χρειάζονται, επανέλαβε αλλαγές στο Σύνταγμα των Σκοπίων, αλλά και να διευθετηθούν τα θέματα ταυτότητας.



Ως παράδειγμα του τι ακριβώς εννοεί ως προς την ταυτότητα και τις αντιδράσεις του ελληνικού λαού, αναφέρθηκε ότι προ εβδομάδων υπήρχε ένα τηλεπαιχνίδι στη βρετανική τηλεόραση. Ο παίκτης ερωτήθηκε τι εθνικότητας ήταν ο Μεγάλος Αλέξανδρος. Απάντησε Ελληνας και έχασε, καθώς του είπαν πως η σωστή απάντηση ήταν «Μακεδόνας».



«Δεν υπάρχει τίποτε κοινό να μοιραστούμε στην κληρονομιά του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ηταν Ελληνας δεν υπάρχει αμφιβολία γι αυτό. Δεν έχει συζήτηση επί αυτού και συμβιβασμό», τόνισε.



Για την οικονομία



Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για την επιθετική ατζέντα μεταρρυθμίσεων που προτείνει ο ίδιος. Είπε πως οι δημοσιονομικές προσαρμογές ως επί το πλείστον έχουν γίνει, αλλά όχι οι απαιτούμενες δομικές αλλαγές.



Αν δεν είναι η Ελλάδα οικονομικά ισχυρή, δεν θα μπορεί να παίξει και ρόλο γεωπολιτικά, σημείωσε και αναφέρθηκε εκ νέου στις βασικές προκλήσεις για τη χώρα.



Για τον Σαββίδη



Ερωτηθείς από την κ. Heather A. Conley (Senior Vice President for Europe, Eurasia, and the Arctic and Director, Europe Program του CSIS) για την επιρροή της Ρωσίας στην Ελλάδα καθώς και το ρόλο του «Ρωσοελληνα ολιγάρχη», όπως τον χαρακτήρισε η κ. Conley, Ιβάν Σαββίδη, ο κ. Μητσοτάκης αρχικά αστειεύτηκε.



«Όσον αφορά στον κ. Σαββίδη ρωτάτε το λάθος πρόσωπο. Πρέπει να ρωτήσετε τον κ. Τσίπρα που έχουν σχέσεις», είπε και αναφερόμενος σε δοσοληψίες της κυβέρνησης με τον κ. Σαββίδη υπογράμμισε πως πρόκειται για μία νέα γενιά ολιγαρχών που έχει στενές σχέσεις με την κυβέρνηση και είναι χειρότεροι από τους παλιούς.



Σε σχέση δε με τη δήλωση του κ. Σαββίδη πως ο κ. Μητσοτάκης δεν θα γίνει πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της ΝΔ απάντησε: «Δεν θα εκβιαστώ και δεν θα φοβηθώ κανέναν». Πρόσθεσε δε πως «οι Έλληνες πολίτες να αποφασίσουν ποιος θα γίνει πρωθυπουργός και πιστεύω ότι θα κάνουν τη σωστή επιλογή».



Μίλησε για την εισβολή του κ. Σαββίδη με όπλο στο γήπεδο και έκανε λόγο για περιστατικά ντροπιαστικά για τη χώρα. “Καθήκον μου είναι εκτός από την ανάπτυξη της οικονομίας να δημιουργήσουμε εκείνους τους θεσμούς που θα θωρακίζουν τη Δημοκρατία.



«Όταν οι λαϊκιστές έρχονται στην εξουσία, είτε οι δεξιοί είτε οι αριστεροί λαϊκιστές, συμπεριφέρονται με παρόμοιο τρόπο. Επεμβαίνουν στη Δικαιοσύνη, προσπαθούν να ελέγξουν τα MME και επιτίθενται ανηλεώς στους πολιτικούς τους αντιπάλους. Τα τρία αυτά χαρακτηριστικά παρατηρούνται στην Ελλάδα» δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε:



«Οι Δημοκρατίες σήμερα δεν ανατρέπονται με πραξικοπήματα, αλλά σαπίζουν εκ των έσω», προειδοποίησε και τόνισε πως «οι επόμενες εκλογές δεν θα είναι μόνο για την οικονομία, αλλά και τη Δημοκρατία». Συμπλήρωσε πως η πολιτική συζήτηση στην Ελλάδα είναι πολύ τοξική σήμερα, ότι το διακύβευμα είναι υψηλό και ότι ο ίδιος θέλει να ενώσει τη χώρα όχι να τη διχάσει.



Επαφές στην Ουάσιγκτον



Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας πριν την ομιλία του στο CSIS είχε συνάντηση στο Λευκό Οίκο με την ειδική σύμβουλο του Προέδρου των ΗΠΑ και διευθύντρια του τομέα Ευρωπαϊκών και Ρωσικών σχέσεων του εθνικού συμβουλίου ασφαλείας των ΗΠΑ, Fiona Hill και με τον Ρεπουμπλικανό Γερουσιαστή Mike Lee. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θα έχει ραντεβού στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ με υψηλόβαθμους αξιωματούχους ενώ θα συναντηθεί με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Ντέιβιντ Μάλπας και τον Πρόεδρο της Επιτροπής εξωτερικών σχέσεων της Γερουσίας, Μπομπ Κόρκερ.



Τέλος την Πέμπτη θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη όπου και θα παραχωρήσει τηλεοπτική συνέντευξη στο δίκτυο του Bloomberg, ενώ θα παραστεί και σε δείπνο το οποίο διοργανώνεται προς τιμήν του στο Metropolitan Club από ομογενείς.