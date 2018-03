Περισσότεροι από 20.000 επισκέπτες σε μία έκθεση για τον τουρισμό

Ως μια μεγάλη επικοινωνιακή πλατφόρμα στον χώρο του τουρισμού καταξιώνεται η διεθνής έκθεση Philoxenia, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της ΔΕΘ-HELEXPO Αναστάσιος Τζήκας, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων "ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ 104,9 FM".Άλλωστε όπως, το εκθεσιακό "δίδυμο" Philoxenia-Hotelia προσέλκυσε περισσότερους από 20.000 επισκέπτες.Μάλιστα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στην πρόσφατη διοργάνωση των δύο εκθέσεων σημειώθηκε ανατροπή του μείγματος των επισκεπτών, με τους επαγγελματίες που έδωσαν το «παρών» τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό να αυξάνονται σημαντικά. Πριν από λίγο καιρό πάνω από 4.000 «ραντεβού» μεταξύ των εκθετών και μεγάλων τουριστικών «παικτών» από 36 αγορές-στόχους για την Ελλάδα, τα οποία προλείαναν το έδαφος για μελλοντικές συνεργασίες, σημειώνεται.Επιπλέον, μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον για το Διεθνές Συνέδριο Τουρισμού της Philoxenia «Ασιατικός Τουρισμός: Η Ελλάδα ως προορισμός και ως Ευρωπαϊκή πύλη», στο οποίο κορυφαίοι ξένοι και Έλληνες ομιλητές ανέπτυξαν τις προοπτικές των ασιατικών τουριστικών ροών για τη χώρα μας, το οποίο παρακολούθησαν πάνω από 300 άτομα."Την ίδια ώρα εντυπωσίασαν το κοινό οι θεματικές ενότητες της Hotelia, με τον κόσμο να συρρέει τόσο στο DPOINT SPACES, όπου παρουσιάστηκαν το SPA concept και το LOBBY concept, όσο και στο All About Caf της Hotelia, όπου περί τα 3.000 άτομα παρακολούθησαν τα εξειδικευμένα σεμινάρια για τον καφέ αλλά και στο All About Gastronomy. Μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον που έδειξαν οι επισκέπτες και για το Green Zero Hotel Reloaded, το πρώτο modular οικολογικό bungalow", αναφέρεται.Οι εκθέτες στην Philoxenia ήταν 400 (άμεσοι και έμμεσοι) από 18 χώρες, ενώ στην Hotelia ανήλθαν σε 200 (άμεσοι και έμμεσοι). Έντονη ήταν η ξένη παρουσία σε αμφότερες τις διοργανώσεις, με άμεσες συμμετοχές από χώρες όπως η Τουρκία για πρώτη φορά ήρθε αυτόνομα η Σμύρνη και ο δήμος Σαρκόι - η Κύπρος, η Αίγυπτος, η Αυστρία, η Ρωσία, η Αλβανία, η Βουλγαρία, η Σερβία, η Πολωνία, το Λουξεμβούργο, η Τσεχία, η Σλοβακία, το Περού, οι Φιλιππίνες και η Ινδονησία. Επίσης στο τουριστικό εκθεσιακό «δίδυμο» βρέθηκαν περίπου 180 ξένοι μεμονωμένοι hosted buyers, ενώ άλλοι 125 συμμετείχαν ως ομαδική αποστολή από Βουλγαρία, Αλβανία και ΠΓΔΜ.Οι εκθέσεις πραγματοποιήθηκαν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, του Υπουργείου Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης), του ΕΟΤ και των μεγάλων φορέων του τουρισμού (ΣΕΤΕ, ΗΑΤΤΑ, ΠΟΞ και ΞΕΕ), ενώ «πέταξαν» και φέτος με την Qatar Airways, επίσημο αερομεταφορέα.ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ