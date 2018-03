Στις ΗΠΑ ο Κατρούγκαλος για την παρουσίαση της παγκόσμιας έρευνας με θέμα τον Ελληνισμό

Τι πιστεύουν οι Έλληνες της Διασποράς για την Ελλάδα; Ποιον θεωρούν τον μεγαλύτερο Έλληνα όλων των εποχών; Ποια είναι η μεγαλύτερη προσφορά του Ελληνισμού στην Ανθρωπότητα;



Στα ερωτήματα αυτά και άλλα απαντά η παγκόσμια έρευνα, χαρτογραφώντας τις πεποιθήσεις του Ελληνισμού της Διασποράς για την Ελλαδα και τους Έλληνες όλων των εποχών.



Μια πρώτη γεύση που αποτυπώνουν τη γενικότερη εικόνα που έχει ο Ελληνισμός της Διασποράς για την Ελλάδα και τους Έλληνες, καταγράφουν ενδεικτικά στοιχεία της έρευνας, που θα παρουσιαστούν σήμερα.



Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού Πρακτορείου, οι ερωτηθέντες απάντησαν πως ο μεγαλύτερος Έλληνας όλων των εποχών είναι ο Μέγας Αλέξανδρος με 39% και ακολουθούν ο Αριστοτέλης με 27% και ο Σωκράτης με 26%, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία θεωρεί ότι αυτό που έχει δώσει ο Ελληνισμός στην ανθρωπότητα είναι η εγκαθίδρυση της Δημοκρατίας.



Στα Τίρανα ο Κοτζιάς – Τετ α τετ με τον Αλβανό υπουργό Εξωτερικών



Η παγκόσμια έρευνα, με τίτλο «Global Survey on Hellenism and Research in Five Continents», σε δείγμα 12.000 ατόμων, την οποία εκπόνησε η Kapa Research σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνισμού του Harvard θα παρουσιαστεί στις 6 το απόγευμα (ώρα ΗΠΑ), στην έδρα του φορέα στην Ουάσιγκτον, παρουσία μεταξύ άλλων του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Δημήτριου και του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Κατρούγκαλου, ο οποίος θα απευθύνει χαιρετισμό.



Την εκδήλωση θα ανοίξει ο καθηγητής Κλασικής Λογοτεχνίας και διευθυντής του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Χάρβαρντ Γκρέγκορι Νάγκι, ενώ τα αποτελέσματα της έρευνας θα τα παρουσιάσει ο αναλυτής της ΚΑΠΑ Research Γεράσιμος Ρουτζούνης.



Παρεμβάσεις θα κάνουν ο λέκτορας στο Χάρβαρντ Νίκος Πρεβελάκης και ο Παναγιώτης Λιγκ, διδάκτωρ του διάσημου πανεπιστημίου.



Σύμφωνα με πληροφορίες, το 44% των ερωτηθέντων που συμμετείχαν στην έρευνα είναι γεννημένοι σε άλλη χώρα, ενώ το 55% στην Ελλάδα, το 37% ζει στις ΗΠΑ και το 65% έχει ελληνική υπηκοότητα.



Υπογραμμίζεται πως, σύμφωνα με πληροφορίες, ανάλογη έρευνα πραγματοποιεί και το υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με τον Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για «το Brand Name Ελλάδα».



Το κέντρο Ελληνισμού του Harvard θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά κέντρα για θέματα Ελληνισμού παγκοσμίως, ενώ ανάλογη έρευνα έχει κάνει και στο παρελθόν.