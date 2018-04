Δυο ατρόμητοι Έλληνες σε απάτητη κορυφή

Στην απάτητη από Έλληνα κορυφή του όρους Κανγκτσεντζούνγκα, θέλουν να υψώσουν τη γαλανόλευκη ο Αντώνης Συκάρης και ο Φώτης Θεοχάρης. Δυο ατρόμητοι συμπατριώτες μας αναχωρούν για την επικίνδυνη -από κάθε άποψη- αποστολή «Kangchenjunga The First Greek Expedition 2018» σε ένα ταξίδι που αρχίζει στις 5 Απριλίου και θα ολοκληρωθεί στις αρχές Ιουνίου.



Το όρος Κανγκτσεντζούνγκα είναι η τρίτη υψηλότερη κορυφή του κόσμου, στα 8.586μ. Το όνομά του σημαίνει «οι πέντε θησαυροί του κόσμου» λόγω των 5 κορυφών του και θεωρείται από τους ειδικούς ως το λιγότερο «σκαρφαλωμένο» βουνό στον κόσμο. Βρίσκεται στα ινδονεπαλικά σύνορα και είναι η πρώτη φορά που ελληνική αποστολή θα αποπειραθεί να κατακτήσει την κορυφή του. Ένα εγχείρημα με τεράστιο βαθμό δυσκολίας, όπως εξήγησαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ οι δύο «σχοινοσύντροφοι» -έτσι ονομάζονται οι «συμπαίκτες» στην ορολογία της ορειβασίας. Μόλις 241 άνθρωποι έχουν πατήσει την κορυφή του συγκεκριμένου όρους τα τελευταία 60 χρόνια, ενώ αρκετοί σκοτώθηκαν (61) στην προσπάθεια.



«Τα βουνά είναι φτιαγμένα από όνειρα και επιθυμίες»



«Είναι ένα βουνό απομακρυσμένο, σχεδόν 130 χιλιόμερα μακριά από την πιο κοντινή κατοικημένη περιοχή. Για να φτάσεις εκεί χρειάζονται 10 ημέρες το base camp. Πρόκειται για ορεινά συγκροτήματα με παγετώνες» λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο 55χρονος Αντώνης Συκάρης ο οποίος ασχολείται με την ορειβασία 28 χρόνια, κάτι παραπάνω δηλαδή από την ηλικία του σχοινοσυντρόφου του! «Εδώ και 28 συναπτά έτη χωρίς καμία διακοπή είμαι συνεχώς στις αποστολές. Πέρυσι κάναμε Έβερεστ (σ.σ Mount Everest The Greek Expedition 2017 μαζί με τον Μιχάλη Ευμορφίδη) και γενικά βρισκόμαστε στις πιο ψηλές κορυφές του κόσμου».



Τώρα, όμως, τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα... «Υπολογίζουμε ότι όλη η επιχείρηση θα διαρκέσει δύο μήνες, άρα η επιστροφή μας θα γίνει αρχές Ιουνίου αν όλα πάνε καλά. Γενικά είναι ένα επικίνδυνο σπορ όπου πρέπει να παίρνεις όλα τα μέτρα προφύλαξης για να είσαι ασφαλής και να σέβεσαι τις αντικειμενικές δυσκολίες του βουνού. Να μην τις υποτιμάς ποτέ γιατί πολλές φορές είναι προβλέψιμες, αλλά κάποιες όχι. Και εκεί παίζει ρόλο κι η τύχη. Μια χιονοστιβάδα, μια ρωγμή, το μεγάλο υψόμετρο και η έλλειψη οξυγόνου. Χρειάζεται πολύ καλή φυσική κατάσταση για να μπορείς να ανταπεξέλθεις.



Είναι μια σκληρή διαδικασία που για εμάς είναι ευχάριστη, είναι ένα χόμπι. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός, αφού δενόμαστε με τον σύντροφό μας. Με αλληλεγγύη κι αλτρουϊσμό μπορείς να πετύχεις το στόχο σου κι αυτά είναι ιδεώδη που συναντάς στη ορειβασία.



Γενικά αναζητάς τα όριά σου και ανακαλύπτεις ότι έχεις ακόμα περισσότερα. Τα βουνά δεν είναι φτιαγμένα μόνο από βράχους και πάγους, αλλά και από όνειρα και επιθυμίες».



«Να υψώσουμε τη σημαία στην κορυφή»



Αναλύοντας το βαθμό δυσκολίας του εγχειρήματος, ο 27χρονος Φώτης Θεοχάρης παρέθεσε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ένα στατιστικό στοιχείο που... μιλάει από μόνο του:



«Αρκετοί έμπειροι ορειβάτες λένε ότι το Κανγκτσεντζούνγκα είναι πιο δύσκολο από το Έβερεστ. Όλα αυτά είναι σχετικά. Αν αναλογιστούμε όμως ότι στο Έβερεστ έχουν ανεβεί πάνω από 4.500 ορειβάτες, ενώ στο Κανγκτσεντζούνγκα μόνο 241 τότε αντιλαμβανόμαστε ότι δεν θα είναι καθόλου εύκολα τα πράγματα...»



Παράλληλα, ο Έλληνας ορειβάτης μίλησε για τη σκληρή προετοιμασία και τον μεγάλο στόχο: «Το κομμάτι της αποστολής έχει να κάνει με φουλ προετοιμασία, συνεχή αγώνα. Το πιο σημαντικό είναι η αερόβια άσκηση. Τρεξίματα, αναβάσεις σε βουνά με καλούς χρόνους, αναρρίχηση. Από εκεί και πέρα, στο βουνό θα αντιμετωπίσουμε καταστάσεις όπως το υψόμετρο στο οποίο δεν υπάρχει δυνατότητα εξοικείωσης. Εκεί χρειαζόμαστε σωστή καθοδήγηση, ο εγκλιματισμός όπως το λέμε. Όσο πιο μικρός σε ηλικία, τόσο πιο δύσκολος ο εγκλιματισμός και ίσως χρειαστώ 1-2 ημέρες παραπάνω.



Έχω ξαναβρεθεί σε υψόμετρο 7.000 μέτρων και ξέρω τι μπορώ να κάνω. Από εκεί και πέρα είναι κάτι εντελώς άγνωστο για μένα και θα προσπαθήσω για το καλύτερο. Είναι ένα άθλημα επικίνδυνο, αλλά είμαστε υπεύθυνα άτομα και παίρνουμε τα ρίσκα μας. Οι δικοί μας άνθρωποι σίγουρα ανησυχούν, αλλά εμπιστεύονται τις επιλογές μας και μας στηρίζουν.



Είτε κάνουμε, είτε δεν κάνουμε κορυφή αυτό που θέλουν όλοι είναι να επιστρέψουμε υγιείς. Θέλουμε όμως να γράψουμε ιστορία, να υψώσουμε την ελληνική σημαία για πρώτη φορά σ΄ αυτήν την κορυφή».



Η προσπάθεια της ελληνικής αποστολής έχει αρκετούς υποστηρικτές, ανάμεσά τους και η ομάδα μπάσκετ των Μελισσίων με την εντυπωσιακή πορεία σε άνδρες (Γ΄ εθνική) και γυναίκες (Α2) τα τελευταία τρία χρόνια.



Χορηγός της αποστολής είναι η BMW Βαγιανέλης, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο και ότι με αφοσίωση, σκληρή προετοιμασία και πείσμα μπορούμε να καταφέρουμε πολλά.



Το πρόγραμμα της αποστολής



Η αποστολή αναχωρεί στις 5 Απριλίου 2018 από Αθήνα για Κατμαντού μέσω Κωνσταντινούπολης. Η ανάβαση προς την κατασκήνωση βάσης (Base Camp, 5143μ) θα έχει διάρκεια 7-8 ημερών. Στην κατασκήνωση βάσης αναμένεται να φτάσει στις 16 Απριλίου μαζί με ένα καραβάνι από ανθρώπους και Γιακ (Yak) που θα μεταφέρουν τα τρόφιμα και τον εξοπλισμό.



Η επικοινωνία με την Ελλάδα θα περιοριστεί στο δορυφορικό τηλέφωνο αφού Ίντερνετ στην ευρύτερη περιοχή δεν υπάρχει.



Η περίοδος αναρρίχησης του βουνού από το Basecamp προς την κορυφή θα είναι περίπου 40 μέρες και στη διάρκεια αυτών οι ορειβάτες θα στήσουν τις σκηνές τους στα 6200μ, 6400μ, 7100μ και 7550μ. Γύρω στα τέλη Μαϊού θα επιχειρήσουν την τελική προσπάθεια για την κορυφή.



Η κορυφή Mt Kangchenjunga, 8586m επιλέχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος για όλες τις κορυφές πάνω από τα 8.000 Μ. Υπάρχουν 14 κύριες κορυφές και όλες βρίσκονται στην οροσειρά των Ιμαλαΐων:



Everest - 8,848m



K2 - 8,611m



Kangchenjunga - 8,586m



Lhotse - 8,516m



Makalu - 8,485m



Cho Oyu - 8,201m



Dhaulagiri - 8,167m



Manaslu - 8,163m



Nanga Parbat - 8,125m



Annapurna - 8,091m



Gasherbrum I - 8,080m



Broad Peak - 8,051m



Gasherbrum II - 8,034m



Shisha Pangma - 8,027m



Αναλυτικά ενημέρωση για την πορεία του εγχειρήματος στη σελίδα: facebook.com/KangchenjungaTheFirstGreekExpedition2018



ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ