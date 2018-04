Παπαδημούλης: Η θερμοκρασία στις Βρυξέλλες για τον Ερντογάν είναι στους 30 βαθμούς υπό το μηδέν

«Η θερμοκρασία στις Βρυξέλλες αυτή τη στιγμή για τον Ερντογάν είναι στους 30 βαθμούς υπό το μηδέν» είπε ο Δημήτρης Παπαδημούλης, αναφερόμενος στην ενταξιακή προοπτική της Τουρκίας, με αφορμή τις τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο και την κυπριακή ΑΟΖ.Σε ό,τι αφορά το Μακεδονικό, ο επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε: «Αυτό που χρειαζόμαστε είναι σταθερότητα συνόρων, ειρηνική συνύπαρξη και πολύπλευρη συνεργασία». Τόνισε, δε, ότι «η Ελλάδα μόνο να κερδίσει μπορεί, καθώς παραμένει η πλουσιότερη χώρα των Βαλκανίων και με το πιο καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό».Ο αντιπρόεδροςείπε ακόμη σε συνέντευξή του στην κυπριακή εφημερίδα «Φιλελεύθερος»:«Αυτό που επιζητούμε τώρα είναι να βρούμε μια λύση συμβατή με την πραγματικότητα και την ιστορία, που να λέει ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ανήκει στην Αρχαία Ελλάδα και βορειότερα από τα ελληνικά σύνορα, σε ένα κομμάτι της γεωγραφικής Μακεδονίας, κατοικούν κάποιοι Σλάβοι που ήρθαν πολλούς αιώνες μετά τον Μ. Αλέξανδρο και οι οποίοι δικαιούνται να έχουν τη δική τους ταυτότητα, χωρίς να καπηλεύονται ανιστόρητα πράγματα που δεν τους ανήκουν».Ο ίδιος τόνισε, επίσης: «Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να διαχωρίσουμε την ελληνική Μακεδονία από τη Μακεδονία που κατοικείται από τους Σλάβους και από το κομμάτι της Μακεδονίας που βρίσκεται εντός της Βουλγαρίας. Και σε αυτό το ζήτημα η σύνθετη ονομασία, με έναν προσδιορισμό, έναντι όλων μπορεί να δώσει τη λύση».Με δεδομένο ότι η συνέντευξη δόθηκε στο πλαίσιο του διεθνούς Σεμιναρίου για την Ισότητα των Φύλων «Empowering Women and Girls in Media and ICT», που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, ο επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ στο θέμα της ισότητας.Όπως είπε, το βασικότερο ζήτημα, αποτελεί η εφαρμογή μέτρων που να προωθούν την ισότητα, γιατί, παρά τη σχετική πρόοδο που έχει επιτευχθεί, βρισκόμαστε πολύ πίσω στις αμοιβές των γυναικών, τη συμμετοχή τους στα ανώτατα αξιώματα, αλλά και στην αλλαγή αντιλήψεων μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος και μέσω του δημόσιου λόγου που παράγουν τα ΜΜΕ.